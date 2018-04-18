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Московский листок

Владислав Жуковский о повышении пенсионного возраста

Опубликовано 18.04.2018 в разделе комментариев 0

В студии Максима Калашникова – экономист Владислав Жуковский. Ну что, россияне, отблагодарила вас власть? Что принесет с собой повышение пенсионного возраста?



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