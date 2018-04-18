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Московский листок

Один пример интеллигентской непоследовательности, или как поэт Хомутов плачется на ужасы капитализма

Опубликовано 18.04.2018 автором Валентина Янева в разделе комментариев 1

путин выборы
Один пример интеллигентской непоследовательности, или как поэт Хомутов плачется на ужасы капитализма

Самое противное у нашей интеллигенции - это ее двуличие. Есть в Рыбинске довольно известный на местном уровне поэт – Сергей Хомутов. Все его стихи состоят из жалоб на современную действительность и ностальгических воспоминаний о советском прошлом. Он из стиха в стих причитает, как у нас все плохо, как у нас повсюду торжествует алчность, торгашество, цинизм, пошлость. И в противовес этому кромешному мраку описывает советское прошлое – мол, тогда все было как-то светлее, и люди добрей и дружелюбней, и отношения искренней и чище.

Все это выглядит крайне мерзко и лицемерно. Ибо господин Хомутов активно помогал разрушать тот самый советский строй, о котором он теперь задним числом тоскует. Он с самого начала Перестройки очернял Великую Октябрьскую революцию и Советскую власть, и продолжает это делать до сих пор. В конце восьмидесятых он создал издательство «Рыбинское подворье». Тогда такие издательства плодились сотнями, как грибы после дождя. Цель у них была одна – помогать контрреволюции, добивать социализм, очернять Советскую власть. С той же целью было создано и «Рыбинское подворье». Оно должно было стать рупором антисоветчины. И стало.

В 1990 году Хомутов опубликовал воспоминания полковника Перхурова, руководителя контрреволюционного Ярославского мятежа 1918 года. Книга называлась «Исповедь приговоренного». Эта публикация должна была вызвать сочувствие к Перхурову и вообще к мятежникам, оправдать мятеж и контрреволюцию в целом - и очернить Советскую власть.

В 1997-1998 году Хомутов издал серию из трех книг, в которых были собраны статьи деятелей белой эмиграции. В оглавлении значатся имена самых видных идейных предводителей зарубежной контрреволюции, самых заклятых врагов советского строя (например, Ильина, Солоневича, Струве, Карташева). Все они ненавидели революцию до судорог. Тематически книги посвящены Пушкину, Гоголю и князю Владимиру. Но это всего лишь предлог. Пушкин, Гоголь, князь Владимир – только повод, а истинная цель авторов – выплеснуть свою ненависть к революции и к советскому строю. Их статьи просто кипят, захлебываются злобой против Советской России.

И наконец, в прошлом году «Рыбинское подворье» выпустило книгу под названием «Крестный путь барона Врангеля». Из названия вполне понятно, что она прославляет контрреволюцию, а белогвардейского палача, «черного барона» Врангеля – представляет героем и мучеником.

Как видим, Хомутов активно помогал реставрировать капитализм. Ведь все эти Перхуровы, Ильины, Струве, Врангели, которых он пропагандирует, хотели именно этого - восстановить частную собственность, реставрировать капитализм. Ну вот, реставрировали. Так чем же вы недовольны, господин Хомутов? Чего же вы жалуетесь на эгоизм, корысть, торгашество? Или вы думали, что капитализм может быть без эгоизма, корысти и торгашества?! Что при капитализме может процветать всеобщий альтруизм, великодушие и братская любовь?!

Увы, такого капитализма не бывает. Капитализм – это частная собственность и конкуренция. То есть - погоня за прибылью любой ценой и безжалостная борьба за выживание, взаимное пожирание, закон джунглей. Поэтому капитализм - это всегда корысть, циничный расчет, всеобщая продажность, готовность на все ради денег.

Но наш господин Хомутов – буржуазный интеллигент, а буржуазная интеллигенция не в состоянии понимать таких вещей. У нее каша в голове, у нее нет ни логики, ни последовательности. Она сперва помогала рушить советский строй, а теперь плачется – почему, мол, капитализм не белый и пушистый? Почему он так безобразен, жесток и страшен? Да потому что он такой и есть, и другим быть не может!

И вот теперь тысячи таких хомутовых скулят и ноют, навзрыд жалуются на падение нравов, сокрушаются о том, что в обществе нет высоких идеалов, а вместо этого царит торгашество!

Противно, мерзко, отвратительно!

Хватит лицемерить, господа интеллигенты! Очерняли советский строй, помогали его рушить, и до сих пор продолжаете злобствовать на революцию – значит, теперь не жалуйтесь на ужасы капитализма, не скулите и не нойте. Вы сами этого хотели, сами в этом активно участвовали. Все страшное и позорное, что сегодня происходит с нашей страной – вы сотворили своими руками.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1138 написал 18.04.2018 02:22
Где сионизм там преступления?.
.
Савченко обязательно повесит сиониста-преступника Порошенко и посадит на кол верного слугу сионистов сортирного Карликв?
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