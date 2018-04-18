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Московский листок

Почему у нас даже бомж или путана могут стать президентами?

Опубликовано 18.04.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 1

путин выборы
Почему у нас даже бомж или путана могут стать президентами?

Гениальному выученику прохвоста Собчака удалось невозможное ни в одной цивилизованной стране.

Он превратил президентские выборы в самоназначение с заранее заданными контрольными цифрами «победы» - раз. Во-вторых, превратил их в шоу «Дом-3», где «разводящая по постелям» автоматически превратилась в разводящую лохов.

Портал ФОРУМ.мск не мог и не стремился препятствовать регистрации профурсетки кандидаткой в президентки.

Но он все же обратил внимание выдвинувшей ее «Гражданскую инициативы» на список ее «9 экс-любовников», который преспокойно висит на сайте «Комсомолки».

Не за себя, естественно, радели - за кандидатов. Чтобы совсем уж они не выглядели в глазах избирателей чудаками на букву «м», сподобившимися сражаться с «падшей дамочкой» за президентский портфель.

Но, как оказалось, лидера самой этой партии - бывшего ельцинского министра экономики А.Нечаева «постельное прошлое» его выдвиженки ничуть не смущало. Пускай, мол, висит.

Однако по некоторым сведениям, «снять» перечень хахалей с сайта не позволил тот, кто проплатил его публикацию в некогда популярной молодежной газете. А сейчас это просто «желтый» таблоид, промышляющий сплетнями.

«Итак, чечетка», - как элегантно перешел бы к теме знаменитый конферансье из кукольного спектакля Театра Образцова «Необыкновенный концерт» (актер Гердт).

Читаем в ельцинской нелегитимной Конституции РФ, кто может быть главой нашего термоядерного государства со 140-миллионным трудолюбивым народом и неисчерпаемыми природными ресурсами. С общей протяженностью границ 61 тыс. км (без Крыма).

Статья 81, ч.2 гласит: «Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет».

Вам никогда не приходило в голову, отчего такой куцый перечень требований к кандидату на высший государственный пост? От него фактически не требуется ничего. Одно лишь желание поскорее усесться в главное кресло Кремля, приступить к рубке «бабла» и раздаче слонов своим корешам.

Почему-то кандидат совсем не должен знать русского языка - языка государствообразующей нации. От него не «требуется» родиться в нашей стране. А почему, собственно?

Значит, не такое уж это несбыточное пророчество, что президентом великой России в 2024 году вполне может стать таджик, киргиз или даже китаец.

Кандидат не обязан иметь вообще никакого образования - ни начального, ни средне-технического, ни высшего. Ни даже кулинарного техникума. И мы уже видим за рулем в автобусах и маршрутках любимого Подмосковья «трудовых мигрантов», которые разговаривают на непонятном тебе «воляпюке».

В нашем 21-м насыщенной войнами веке кандидат в президенты почему-то не обязан отслужить в армии и иметь серьёзную военную подготовку. Хотя автоматически становится Верховным главнокомандующим, получает ядерный чемоданчик и допуск к высшим секретам и тайнам страны. А заслужил ли он это? Нонсенс же, если приглядеться.

Не надо кивать, что в какой-нибудь Германии министр обороны фрау Урсула фон дер Ляйен. Во-первых, почитайте про ее образование. Во-вторых, на Германию никто не собирается нападать. А, в-третьих, там все решает командование НАТО и Объединённый комитет начальников штабов, если слыхали про такой.

Мы уже имели с вами штатского министра обороны «маршала Табуреткина». И чем все кончилось - не мне вам рассказывать. 

Танцуем дальше. Почему-то кандидат в президенты не обязан иметь никакой профессиональной подготовки и управленческого опыта. Как ему доверять государство, как он может претендовать на бразды правления им, если даже бригадой дворников не руководил?

Если у него неудобоваримая каша в голове, как у партайгеноссе Зюганова, придумавшего «православных коммунистов». И скатившегося от игрушечного противостояния с Ельциным до полного прислужника режима и лично товарища.

Теоретиками, кстати, были Е.Гайдар и его правая рука А.Улюкаев. «Теоретиками» забито все нынешнее правительство. А на дворе жесткий экономический кризис, сотворённый его праволиберальным блоком (М.Шмаков). И выхода из него нет.

Вот сидящий 24 года в Госдуме 70-летний шоумен Жириновский, он зачем в 6-й раз выдвигался - кто-нибудь может доходчиво объяснить? А неизвестный, игравший шута под фамилией Титов? Он кто вообще в этой жизни? 

Вот и получается, что у нас любой, так сказать, политический бродяга может претендовать на пост главы государства.

Вспомните этих вчерашних бывших кандидатов, быстро в небытие слинявших. Вы всерьез на кого-то из них надеялись или даже, может быть, ходили за него голосовать? Если да - объясните почему.

Чистосердечное признание облегчит вашу вину.



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Всего комментариев к статье: 1
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К сожалению, эта тупая схема работает. Сегодня на подмосковной ж-д. платформе я разговорился
с дамочкой 48-лет. Она сказала, что голосовала написал 18.04.2018 01:26
за Путина и добавила "а за кого еще в этом списке было голосовать".
Я спросил: - "А может надо было поинтересоваться, кто составил этот список?"
Она испуганно посмотрела на меня, очевидно, этот вопрос не приходил ей в голову.
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