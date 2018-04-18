Дума все же намерена оставить нас без лекарств

Ограничения на импорт лекарств в Россию в рамках реализации готовящегося закона о контрсанкциях РФ в отношении США будут вводиться только при наличии российских аналогов или возможности получать соответствующие лекарства из других стран, не подпадающих под российские контрсанкции, в эфире программы "Мнение" на телеканале "Россия 24" заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Если говорить о лекарственных препаратах, поставляемых из США, то в перечне лекарств их 1019. Тех, которые не имеют аналогов - 90. В отношении 90 препаратов уже предусмотрена норма, которая не предполагает водить какие- то ограничения. Что касается остальных лекарств, если и будут вводиться ограничения на поставки, то это решение будет принимать правительство, и оно будет исходить из того, что обязательно должен быть аналог как российский, так и возможность получать аналоги из других стран, которые не будут подпадать под действие наших санкций", - сказал он.

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А куда Государственная дума так торопится с санкциями на лекарства?

Вице-спикер Толстой уже нашел для россиян аналог всем антисептическим препаратам - отвар коры дуба. И боюсь, что замена других препаратов из США будет такой же "адекватной", поскольку и в советское время качество наших дженериков часто оставляло желать лучшего, а сейчас и это производство развалено до предела. Что же до новых высокотехнологичных препаратов, то они и вовсе почти не производятся.

Анатолий Баранов: Мы можем оказаться в положении заложников нашего правительства и парламента

Можно было бы как на Кубе, построить свою фармакологию на препаратах, не связанных с мировыми фармкорпорациями, но там этим занимаются уже не один десяток лет, и выделяют на это до 12 процентов ВВП. У нас в 5 раз меньше.

Более того, у нас приняты такие нормы для клинических испытаний даже разработанных не нами препаратов, что любая новинка, пока дойдет до российского рынка, становится уже устаревшей. И спикеру Володину нужно было бы в первую очередь задуматься над смягчением этих норм, принятых под давлением мировых фармкорпораций - это ударило бы по интересам американского бизнеса куда сильней, чем тупой запрет по принципу "выколю себе глаз, нехай у тещи зять будет кривой".

При смягчении норм или даже вовсе их устранении в ряде случаев (вплоть до создания "лекарственных офшоров" на территории непризнанных республик), те же кубинские препараты поступали бы к нам раньше, чем в США и Европу. А сейчас же, немотря на блокаду, США закупают те же знаменитые кубинские вакцины против рака, а мы - нет! Более того, мы сейчас можем их приобретать через США, а после принятия закона - не сможем!

Есть что в голове у наших законодателей?

Я не буду вспоминать про дочку вице-спикера, которая учится в США - почему-то обучать своих отпрысков у вероятного противника можно, а покупать у него таблетки - это угроза национальной безопасности.

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Хотя ударом по национальной безопасности была продажа крупнейших фармацевтических гигантов страны зарубежным "инвесторам", которые лишь усугубили развал в этой отрасли. Так вот, прежде чем что-то запрещать, нужно было озаботиться реальным импортозамещением. Вернуть своей фарминдустрии хотя бы ее советские возможности. Выпускать из вузов не менеджеров по продажам для мировых корпораций, а реальных исследователей и производственников. И делать это не в авральном порядке, а в рамках государственного планирования, потратив на это годы.

А вот уже имея такой задел, можно было бы и "гнуть пальцы".

А сейчас инициатива нашего недопарламента - это убийство назло супостату собственных граждан, и не более того.

Анатолий Баранов

PS. А отказаться от американских сигарет - слабо?