Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Дума все же намерена оставить нас без лекарств

Опубликовано 18.04.2018 в разделе комментариев 0

медицина единая россия лекарства
Дума все же намерена оставить нас без лекарств

Ограничения на импорт лекарств в Россию в рамках реализации готовящегося закона о контрсанкциях РФ в отношении США будут вводиться только при наличии российских аналогов или возможности получать соответствующие лекарства из других стран, не подпадающих под российские контрсанкции, в эфире программы "Мнение" на телеканале "Россия 24" заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

"Если говорить о лекарственных препаратах, поставляемых из США, то в перечне лекарств их 1019. Тех, которые не имеют аналогов - 90. В отношении 90 препаратов уже предусмотрена норма, которая не предполагает водить какие- то ограничения. Что касается остальных лекарств, если и будут вводиться ограничения на поставки, то это решение будет принимать правительство, и оно будет исходить из того, что обязательно должен быть аналог как российский, так и возможность получать аналоги из других стран, которые не будут подпадать под действие наших санкций", - сказал он.

***

А куда Государственная дума так торопится с санкциями на лекарства?

Вице-спикер Толстой уже нашел для россиян аналог всем антисептическим препаратам - отвар коры дуба. И боюсь, что замена других препаратов из США будет такой же "адекватной", поскольку и в советское время качество наших дженериков часто оставляло желать лучшего, а сейчас и это производство развалено до предела. Что же до новых высокотехнологичных препаратов, то они и вовсе почти не производятся.

Анатолий Баранов: Мы можем оказаться в положении заложников нашего правительства и парламента

Можно было бы как на Кубе, построить свою фармакологию на препаратах, не связанных с мировыми фармкорпорациями, но там этим занимаются уже не один десяток лет, и выделяют на это до 12 процентов ВВП. У нас в 5 раз меньше.

Более того, у нас приняты такие нормы для клинических испытаний даже разработанных не нами препаратов, что любая новинка, пока дойдет до российского рынка, становится уже устаревшей. И спикеру Володину нужно было бы в первую очередь задуматься над смягчением этих норм, принятых под давлением мировых фармкорпораций - это ударило бы по интересам американского бизнеса куда сильней, чем тупой запрет по принципу "выколю себе глаз, нехай у тещи зять будет кривой". 

При смягчении норм или даже вовсе их устранении в ряде случаев (вплоть до создания "лекарственных офшоров" на территории непризнанных республик), те же кубинские препараты поступали бы к нам раньше, чем в США и Европу. А сейчас же, немотря на блокаду, США закупают те же знаменитые кубинские вакцины против рака, а мы - нет! Более того, мы сейчас можем их приобретать через США, а после принятия закона - не сможем!

Есть что в голове у наших законодателей?

Я не буду вспоминать про дочку вице-спикера, которая учится в США - почему-то обучать своих отпрысков у вероятного противника можно, а покупать у него таблетки - это угроза национальной безопасности.

Вице-спикер Госдумы от партии "Единая Россия" плюнул в нас отваром из коры дуба

Хотя ударом по национальной безопасности была продажа крупнейших фармацевтических гигантов страны зарубежным "инвесторам", которые лишь усугубили развал в этой отрасли. Так вот, прежде чем что-то запрещать, нужно было озаботиться реальным импортозамещением. Вернуть своей фарминдустрии хотя бы ее советские возможности. Выпускать из вузов не менеджеров по продажам для мировых корпораций, а реальных исследователей и производственников. И делать это не в авральном порядке, а  в рамках государственного планирования, потратив на это годы.

А вот уже имея такой задел, можно было бы и "гнуть пальцы".

А сейчас инициатива нашего недопарламента - это убийство назло супостату собственных граждан, и не более того.

Анатолий Баранов

PS. А отказаться от американских сигарет - слабо?



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сколько денег нужно семье из трех человек в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
На Украине испытали пиратскую версию Ми-2
На Украине испытали пиратскую версию Ми-2
17.04.2018
Владислав Жуковский о повышении пенсионного возраста
Владислав Жуковский о повышении пенсионного возрас...
18.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Дума все же намерена оставить нас без лекарств (0)
Почему у нас даже бомж или путана могут стать президентами? (1)
В шахту с тремя картофелинами (1)
Владислав Жуковский о повышении пенсионного возраста (0)
Две трети американцев поддерживают ужесточение санкций против РФ (3)
Роскомнадзор уведомил Amazon и Google о блокировке (10)
Генпрокурор РФ назвал главной задачей ведомства борьбу с протестами (18)
Фонд "дочери Путина" за год потратил 704 млн рублей (4)
Нижнюю Ельцовку под комплексную застройку не отдали жители Новосибирска и окрестностей (3)
Роскомнадзор заблокировал уже свыше 4,6 миллионов IP-адресов из-за Telegram (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: По Сирии врут обе стороны - мы и американцы
Максим Калашников Максим Калашников: В.Жуковский о повышении пенсионного возраста
Максим Калашников Максим Калашников: К позору "Норда", Сирии и Луганска
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Лимонов... После взрывов...
Дарья Митина Дарья Митина: " Адын..... сафсэм адын!!"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss