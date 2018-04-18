Анатолий Баранов: Бандитам, оказавшимся неспособными управлять государством, очень даже выгодно ввести военное положение

Дал интервью "Свободной прессе" на тему российского вторжения на Украину.

Украина готовится к отражению удара со стороны России. Об этом почти синхронно заявили несколько украинских чиновников. Так глава МВД Арсен Аваков уверен, что политика Москвы по отношению к Киеву может перевести конфликт в Донбассе в состояние «горячей войны».

Кроме того, о том, что Россия может нанести удар по Украине после произошедшего в Сирии в интервью «Укринформу» рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

- Как понимать слова Авакова? Он выдает желаемое за действительное? Киеву сейчас очень хотелось бы обострения?

— По большому счету, слова Авакова вообще необязательно как-либо понимать, — уверен главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Кто он вообще такой? Мы же не комментируем слова лидера какой-нибудь Джебхат-ан-Нусры, да будет она проклята Роскомнадзором. А нынешняя администрация Украины — это такая же Джебхат-ан-Нусра, только по недосмотру взявшая власть в Киеве. И было большой ошибкой признавать итоги переворота 2014 года и псевдовыборы на территории половины Украины — теперь вот вынуждены комментировать слова каждого братка, нацепившего министерский пиджак. Такое уже было в солнечном Таджикистане после гражданской войны, когда министр внутренних дел имел три «ходки», глава национальной гвардии две…

Что же до слов этого Авакова, то конечно, бандитам, оказавшимся в силу объективных причин неспособными управлять государством, очень даже выгодно ввести военное положение и заодно «развести» Запад на финансовую помощь «борющейся Украине».

— Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар считает, что Россия попытается вторжением на Украину ответить за Сирию. Насколько правдоподобно звучит эта версия? Или они просто хотят такими заявлениями привлечь к себе внимание?

— Россия, по моей оценке, действительно попыталась кампанией против терроризма в Сирии несколько улучшить свое международное положение после событий на бывшей Украине. Не совсем удачно получилось. Но предположить теперь обратное может разве что украинский политик. России надо было, это опять-таки мое мнение, действовать решительней на Украине в 2014-м году, не тянуть время, а ввести войска на всю Левобережную Украину и дать возможность депутатам разных уровней сформировать в Харькове легитимное правительство. И дальше иметь дело только с той Украиной, которая образовалась в Харькове. А сейчас, когда сделано столько непоправимых ошибок, предлагать какое-то чудесное решение просто несерьезно. Ну а фантазии местечковых дипломатов и вовсе комментировать незачем, я не психиатр и не ветеринар.

Трамп и Ко нанесли удар по "предполагаемому поводу"

—Насколько, по-вашему, сегодня вообще можно устанавливать связь между событиями в Донбассе с ситуацией в Сирии или где бы то ни было еще? Эти ситуации как-то влияют друг на друга?

— Связь есть, конечно, хотя бы в силу того, что в обеих ситуациях действуют одни и те же персонажи. Для России кампания в Сирии с самого начала была проблемной, хотя несколько раз уже объявлялось об окончательной «победе» в Сирии, а потом выяснялось, что бои по-прежнему идут в городской черте Дамаска. Сейчас же, если смотреть со стороны Запада, и Сирия, и Украина являются одним и тем же рычагом для давления на Россию. А поскольку требования Запада заведомо невыполнимы, то ясно, что речь идет об окончательном уничтожении России как заметной мировой силы, а скорее всего и о ликвидации российской государственности. На Украине, кстати, этой задачи даже не скрывают.

— Может ли Киев готовить провокацию с инсценировкой российского вторжения? Когда можно ожидать реального обострения?

— Киев может все, у него как у «шкета-провокатора» полностью развязаны руки, они ни за что и ни перед кем не отвечает. Инсценировки довольно часто случаются в мировой политике — Вторая мировая война, между прочим, началась с инсценировки польского вторжения в Гляйвице. Или вот сейчас Минобороны России доказывает, что газовая атака в Думе была инсценирована — тут ничего не скажу, меня там не было, своими глазами не видал. Но ракетная атака США, Англии и Франции началась еще до того, как в Дамаск прибыла комиссия ОЗХО, чтобы расследовать инцидент. Это наводит на нехорошие подозрения. Приговор приведен в исполнение до того, как началось следствие…

Приговор приведен в исполнение до начала расследования

— По словам Боднара, украинские дипломаты работают над тем, чтобы сместить фокус внимания мировой общественности с событий в Сирии на Украину, поскольку на востоке этой страны возможен «очередной удар со стороны России, который надо будет отбивать всем миром». Удастся ли им это? События на Украине все еще волнуют мир до такой степени, что он готов вмешиваться?

— Вот сегодня мой друг написал мне из Нью-Йорка — прочитал WSJ и не обнаружил там вообще никаких упоминаний о конфликте между США и Россией. «Хозяев дискурса» это не волнует, американцы практически вообще не знают об этом. Чтобы переключить внимание мировой общественности на такой прыщ, как современная Украина, нужны ресурсы, которыми Киев не располагает. Ну не «Украинской правдой» же переключать.

Украина полностью управляется из Вашингтона, и если там решат, то завтра весь мир будет говорить о газовой атаке хлоркой в Шепетовке. Или зверском изнасиловании каждой второй украинки бурятскими танкистами. О вывозе унитазов русскими войсками, как во время событий в Грузии в 2008 году. Если отмашки не будет, то в Киеве могут хоть что угодно делать. Хотя я бы на их месте не очень старался, в том же солнечном Таджикистане министры-уголовники все же постепенно пересели из министерских кресел в тюремные камеры, без всякого вторжения…