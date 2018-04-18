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Московский листок

Роскомнадзор пообещал заблокировать Facebook до конца года

Опубликовано 18.04.2018 в разделе комментариев 5

Роскомнадзор пообещал заблокировать Facebook до конца года

Роскомнадзор до конца 2018 года может заблокировать Facebook, если соцсеть не выполнит требования российского законодательства, заявил глава ведомства Александр Жаров в интервью газете "Известия".

"До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке", - заявил чиновник.

При этом он отметил, что встречается с представителями социальной сети примерно раз в полгода. "При этом постоянно слышу: Жаров всё спускает с рук Facebook, потому что там — какие-то особые отношения. Нет никаких особых отношений, в последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы еще раз проговорили нашу позицию", - сообщил глава Роскомнадзора.

***

Похоже это государство действительно решило ликвидировать для граждан все неконтролируемые и немодерируемые коммуникации. И дело тут не в личном идиотизме Жарова - если его никто не останавливает, значит он все делает "правильно", в смысле как надо.

Подумайте только - руководитель госведомства берет на себя повышенные соцобязательства по закрытию глобальных сетей для граждан. Ну все равно, как если бы глава Минтранса заявлял: мы в прошлом году ликвидировали трамваи, а до конца этого года уберем с наших улиц троллейбусы...

Об антитеррористическом смысле данных мероприятий сошлюсь на мнение генерала госбезопасности в отставке А.П.Кондаурова.

"Допускаю, что для подкрепления позиции ФСБ в СМИ может появиться переписка разоблачённых террористов, планировавших акции в Телеграм.

Усилит ли "победа" ФСБ над Дуровым и пользователями её возможности в борьбе с террором?

Очень сомневаюсь, что сильно.

Даже если Дуров торжественно передаст "ключи", признав своё поражение, все пользователи, включая потенциальных террористов, будут понимать, что отныне в Телеграм общаться небезопасно, и найдут иные каналы безопасной связи".

Конечно, для ФСБ очень удобно иметь возможность контролировать все и вся. Даже с какой стороны вы спите с женой. Но можно ли ради целей контроля ликвидировать сами контролируемые объекты?

Например, представим себе, что ГИБДД для понижеия аварийности просто перекроет все дорожное движение. Аварий на транспорте действительно не будет. И если отключить электричество, то никого не убьет током. И, кстати, террористам тоже доступа в интернет не будет. И метро, которое закрыто и не ходит, взорвать невозможно.

Но они и взаправду собираются всех нас переобуть в лапти и пересадить на ишаков?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск 



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Re: а сколько вою было когда украинцам заблокировали доступ к Яндексу, "ВКонтакте" и
хаха написал 18.04.2018 10:09
А откуда новость, что украинцам заблокировали доступ к Яндексу и Вконтакте? Насколько мне известно, на Украине работает даже Яндекс.UA.
Новость из разряда "а вы все еще избиваете свою жену"?
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Re: а сколько вою было когда украинцам заблокировали доступ к Яндексу, "ВКонтакте" и
chvv написал 18.04.2018 10:04
Для того чтобы что-то делать и не свалиться в обыкновенное садо-мазо, нужна сила и нужны цели у этой силы. Общество раздроблено на мелкие политустремления которые на дух не переносят друг-друга. Хохма состоит в том что хотя диалектику учили многие в свое время, однако видеть диалектические противоречия и их единство способны очень не многие. Например, что есть государство без централизованной власти? А во что вырождается власть без общественного контроля?
Да среди политтусовок есть и предатели кому страна не важна, но в общем количестве не думаю что их так уж много. Проблема в том что никто и никого не слушает и слышать не хочет. Поэтому противоречий навалом, а вот объединить их в целостное нет желающих (полу-диалектика).
Серая масса завладела гос.управлением уже в СССР. Наступила деградация повсеместная. Сейчас серые мышки сидят повсеместно в управлении и препятствуют изменениям в стране. Они сгрызли государство и растаскивают его по норкам.
Вот Грудинин, Болдырев, Алкснис сейчас вроде как хотят опротестовывать выборы. Глупо? Ну если вокруг них начнет формироваться сила может что и получится. Мухин в свое время не плохой материал здесь сделал о подтасовках на выборах. В общем шанс на победу маленький, но есть. А главное нужно ради какого практического дела все будут объединяться. Главное - создать силу способную к протесту, второе у этой силы должны быть вполне реальные устремления объединяющие всех (что не исключает противоречий). Хочет ли эта троица создать силу мне неведомо. Наверное хотят, но чтобы было не опасно. А как только сила начнет формироваться врятли будет безопасно. Готовы ли они к этому - вопрос.
Массовка никогда и ничего не решала ни в 1917г, ни в 1991, ни в 1993г, ни в 2014 в Укропии. нужны именно активные и нужна сила. Бесперспективное садо-мазо надоело многим уже.
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Роскомнадзор становится очень влиятельной организацией.
Вот куда теперь надо нести взятки... написал 18.04.2018 10:02
.
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(без названия)
La Terrible написал 18.04.2018 09:42
Интересно, твари совсем берега потеряли? Что значит "запрещенная информация"? Я понимаю, что может быть секретная информация, но запрещенная??? Где же их вонючая гласность? Или это только им дозволено нагло брехать, безнаказанно очернять честных людей и лить дерьмо на народные святыни?
Каждый взрослый человек вправе сам, без всяких роспозоров и прочих подобных шарашек, решать, какая информация и для чего ему нужна. А то, паньмаишь, устроили тут "заговор жрецов".
Лучше бы они с подобным усердием шли на ударные стройки страну восстанавливать, ежели не умеют идеологически противостоять своим противникам.
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а сколько вою было когда украинцам заблокировали доступ к Яндексу, "ВКонтакте" и "Одноклассникам"
корнхолио написал 18.04.2018 09:25
а когда в родной стране третьи сутки воюют с Телегой блокируя миллионы IP и еще обещают закрыть Фейсбук все притихли
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