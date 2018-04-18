Роскомнадзор пообещал заблокировать Facebook до конца года

Роскомнадзор до конца 2018 года может заблокировать Facebook, если соцсеть не выполнит требования российского законодательства, заявил глава ведомства Александр Жаров в интервью газете "Известия".

"До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке", - заявил чиновник.

При этом он отметил, что встречается с представителями социальной сети примерно раз в полгода. "При этом постоянно слышу: Жаров всё спускает с рук Facebook, потому что там — какие-то особые отношения. Нет никаких особых отношений, в последнюю мою встречу с его представителями в феврале мы еще раз проговорили нашу позицию", - сообщил глава Роскомнадзора.

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Похоже это государство действительно решило ликвидировать для граждан все неконтролируемые и немодерируемые коммуникации. И дело тут не в личном идиотизме Жарова - если его никто не останавливает, значит он все делает "правильно", в смысле как надо.

Подумайте только - руководитель госведомства берет на себя повышенные соцобязательства по закрытию глобальных сетей для граждан. Ну все равно, как если бы глава Минтранса заявлял: мы в прошлом году ликвидировали трамваи, а до конца этого года уберем с наших улиц троллейбусы...

Об антитеррористическом смысле данных мероприятий сошлюсь на мнение генерала госбезопасности в отставке А.П.Кондаурова.

"Допускаю, что для подкрепления позиции ФСБ в СМИ может появиться переписка разоблачённых террористов, планировавших акции в Телеграм.

Усилит ли "победа" ФСБ над Дуровым и пользователями её возможности в борьбе с террором?

Очень сомневаюсь, что сильно.

Даже если Дуров торжественно передаст "ключи", признав своё поражение, все пользователи, включая потенциальных террористов, будут понимать, что отныне в Телеграм общаться небезопасно, и найдут иные каналы безопасной связи".

Конечно, для ФСБ очень удобно иметь возможность контролировать все и вся. Даже с какой стороны вы спите с женой. Но можно ли ради целей контроля ликвидировать сами контролируемые объекты?

Например, представим себе, что ГИБДД для понижеия аварийности просто перекроет все дорожное движение. Аварий на транспорте действительно не будет. И если отключить электричество, то никого не убьет током. И, кстати, террористам тоже доступа в интернет не будет. И метро, которое закрыто и не ходит, взорвать невозможно.

Но они и взаправду собираются всех нас переобуть в лапти и пересадить на ишаков?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск