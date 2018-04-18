В Башкирии ученик коррекционного класса напал с ножом на одноклассников и поджег школу

В Стерлитамаке 17-летний школьник коррекционного класса напал на одноклассников и учительницу, поджег класс, после чего пытался покончить с собой, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу СКР.

"По предварительным данным, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег. Сам себе нанес ножевое ранение", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что одна из девушек испугавшись выпрыгнула из окна второго этажа. От пожара никто не пострадал. Подросток и потерпевшие госпитализированы.

Источник в оперативном штабе на месте ЧС отметил, что напавший школьник "страдает запоздалым развитием и проходит обучение не по возрасту по специальной программе на два класса". По его словам, утром в среду в кабинете информатики он напал с канцелярским ножом на 29-летнюю учительницу, нанес ей и двум одноклассникам колотые раны, а затем попытался покончить с собой.

"Все дети и учительница госпитализированы в состоянии средней тяжести", - сказал источник.