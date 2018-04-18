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Московский листок

Украинские моряки пригрозили Порошенко вернуться в Крым за жильем

Опубликовано 18.04.2018 в разделе комментариев 6

Украинские моряки пригрозили Порошенко вернуться в Крым за жильем

Группа офицеров Военно-морских сил Украины, покинувших Крым в 2014 году, направила президенту страны Петру Порошенко письмо, в котором попросила решить их квартирный вопрос, сообщает газета "Думская".

"Выполняя директиву министра обороны, мы оставили в Крыму свое имущество и служебное жилье и вместе с семьями срочно покинули территорию АР Крым для дальнейшего прохождения службы… Квартиры наших военных фактически захвачены оккупантами, а все обещания руководства страны по решению этой проблемы так и остались обещаниями, за четыре года не внесено никаких изменений в нормативно-правовые акты… Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны", - отмечается в письме.

"Надеемся, что руководство государства не останется в стороне от решения вопроса семей военнослужащих, и не будет подталкивать военнослужащих ВМС после увольнения в запас вместе с семьями возвращаться в оккупированный Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса", - говорится обращении, которое подписало 35 офицеров.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
ЖЭК написал 18.04.2018 11:50
Может мало в АТО воевали, не заработали? Вот вернулся бы в черном целлофановом пакете
глядишь, может быть бабе и дали квартирку. У хохлов с героями непруха могут и на нары
посадить, как Героя Украины Савченко. Так что эти воевавшие в АТО могут элементарно надоесть
своим патриотическим угаром и претензиями. В АТО он, мляь воевал. Ну и ули, что воевал? За квартиру воевал или за хохлорейх? Парашник думал что эти лохи в АТО сдохнуть, так нет млять вернулись из-за квартиры, жлобы.
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(без названия)
а тем временем... написал 18.04.2018 11:04
на крайнем Севере, на Камчатке и на Сахалине русские моряки живут в вонючих, гнилых общагах....
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(без названия)
Сермяжная правда! написал 18.04.2018 10:43
вот оно украинство, во всей своей "красе"!
"если вы не дадите нам квартиры,за то что мы убивали русских на Донбассе,то мы уедем в Россию и примем российское гражданство!!!"
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______________
Лоботомия написал 18.04.2018 10:35
Что бы было с российскими моряками, написавшими Сталину &#8211; фашисты, конечно оккупанты и нелюди но, если не будет квартир (еды и тд) мы уедем в ихний фатерлянд и примем гражданство
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Re: в этом вся сущьность украинцев
Завидонов Николдим написал 18.04.2018 10:29
"России это офицерье с медальками за АТО как бы без надобности.."
-
Тупарь, еще как нужны! Для популизма. И квартиры вернут и на довольствие поставят. А тябя заставят их кормить.
И ничего ты не сделаешь.
А будешь хрюкать против - в лифту или на мосте замочат или "новичка" дадут нюхнуть.
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в этом вся сущьность украинцев
Васечкин написал 18.04.2018 10:14
"Квартиры наших военных фактически захвачены оккупантами", "большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий", "подталкивать военнослужащих ВМС после увольнения в запас вместе с семьями возвращаться в оккупированный Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса" и тд. Порошенко надобно арестовать этих засранцев да и влепить лет по пять строгоча. России это офицерье с медальками за АТО как бы без надобности..
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