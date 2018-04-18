Украинские моряки пригрозили Порошенко вернуться в Крым за жильем

Группа офицеров Военно-морских сил Украины, покинувших Крым в 2014 году, направила президенту страны Петру Порошенко письмо, в котором попросила решить их квартирный вопрос, сообщает газета "Думская".

"Выполняя директиву министра обороны, мы оставили в Крыму свое имущество и служебное жилье и вместе с семьями срочно покинули территорию АР Крым для дальнейшего прохождения службы… Квартиры наших военных фактически захвачены оккупантами, а все обещания руководства страны по решению этой проблемы так и остались обещаниями, за четыре года не внесено никаких изменений в нормативно-правовые акты… Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны", - отмечается в письме.

"Надеемся, что руководство государства не останется в стороне от решения вопроса семей военнослужащих, и не будет подталкивать военнослужащих ВМС после увольнения в запас вместе с семьями возвращаться в оккупированный Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса", - говорится обращении, которое подписало 35 офицеров.