Власти Москвы и Подмосковья потратят 150 млн рублей чтобы узнать, что о них думает народ

Власти Москвы и Московской области намерены потратить 150 миллионов рублей на предвыборные социологические исследования, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на материалы сайта госзакупок.

Москва готова потратить 8,3 млн рублей на изучение мнения креативного класса об образе будущего Москвы и о "страхах, препятствующих реализации потенциала". Респондентов будут опрашивать в 50 фокус-группах, чиновников интересует мнение архитекторов, урбанистов, работников культуры и журналистов, отдельно опросят 9500 городских предпринимателей.

Кроме того, 8,9 млн рублей уйдет на опросы бюджетников о том, как с ними общаются органы исполнительной власти. Примерно такие же суммы город заплатит за изучение того, как городские СМИ информируют жителей, как горожане относятся к работе власти с населением и к деятельности местного самоуправления, как молодежь участвует в жизни столицы. Исследования включают фокус-группы и опросы от 12 000 до 27 000 человек.

Общая сумма всех конкурсов, объявленных столичными властями составляет 56 миллионов рублей.

Подмосковье готово потратить на социологию значительно больше - 94 млн рублей. Несколько конкурсов посвящены анализу общественно-политической ситуации. В частности чиновников интересуют "значимые общественные и политические события и явления", отношение жителей к делам муниципалитета и их доверие к институтам, их оценка деятельности губернатора и уровня протестных настроений.

Один из конкурсов направлен на изучение мнения о мерах властей по защите конкуренции, развитию производства, предприятий торговли и услуг. 12,3 млн руб. будут заплачены за мониторинг эффективности деятельности органов власти и выяснение мнения жителей о транспорте, экологии, "степени уверенности в завтрашнем дне".

Напомним, выборы мэра Москвы и губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, ныне занимающие эти посты Сергей Собянин и Андрей Воробьев заявили, что примут в них участие.