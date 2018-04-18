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Московский листок

"Роскосмосу" и "Росатому" запретили заключать контракты с Западом

Опубликовано 18.04.2018 в разделе комментариев 5

"Роскосмосу" и "Росатому" запретили заключать контракты с Западом

Правительство поручило "Роскосмосу" и "Росатому" ввести временный запрет на заключение контрактов со странами, которые ввели санкции против России, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в аппарате правительства, а также в одной из госкорпораций.

По данным издания, соответствующее поручение подписал вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве ВПК и космос.

По словам собеседников издания, документ вводит временный запрет на подписание любых юридически обязывающих документов с иностранными структурами, руководство стран которых ввело или поддержало санкции в отношении России. Документы будет возможно оформить «только в случае принятия политического решения», уточнил один из собеседников.

При этом, поручение не будет распространяться на уже действующие контракты или соглашения.

Издание отмечает, что у РФ до сих пор сохраняются важные совместные проекты с США и их союзниками в Европе. Так, Россия осуществляет доставку американских астронавтов на борт МКС. За отправку 36 американцев в космос в 2012–2017 годах NASA заплатило «Роскосмосу» в общей сложности $2,276 млрд. России выгодна и поставка жидкостных ракетных двигателей РД-180/181 производства химкинского «Энергомаша», которые устанавливаются на ракеты типа Atlas и Antares: контракты рассчитаны до 2019 года (их стоимость свыше $1 млрд). Не менее важны и поставки ракет-носителей «Союз-СТ» для запуска спутников с космодрома Куру (Французская Гвиана).

Все эти договоренности и соглашения могут быть разорваны — такая возможность описывается в законопроекте о контрсанкциях, который Госдума собирается рассмотреть 15 мая.

В "Роскосмосе", "Росатоме" и аппарате вице-премьера от комментариев изданию воздержались.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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действующие контракты или соглашения тоже нужно разорвать
ну Случайный прохожий написал 18.04.2018 13:07
Ничего не надо разрывать.они сами разорвутся,вернее закончатся.после 2019 года у Роскосмоса международных контрактов нет.От слова ,вообще нет.Астронавтов возить будет Дракон,спутники запускать Сокол,титан Атлант отправится заниматься порученной ему работой(поддерживать небо),на месте химкинского завода мэрьСобянин(в содружестве с Воробьевым) построят жилье по программе реновации,Роскомпозорнадзор и лично Онищенко докажут о полезности гептила для развития пУтриотизма и развития импортозамещения.Рогозин наконец доделает самый большой батут в мире и отправит утопленную им собаку на х...Луну с мешком для сбора Не 3.
А проклятый Илон Маск,исключительно в целях пиара,доделает BFR и улетит на марс,что бы не видеть всех этих идиотов,постоянно встающих с колен.
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Ха-Ха-Ха
Так с эрэфией и так написал 18.04.2018 13:01
никто из них и не будет заключать контракты.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 18.04.2018 12:16
И нафик не надо нашим православно-патриотическим "Роскосмосу" и "Росатому" какие-то контакты/контракты с мерзким Западом - с врагами нашей духовности и нашей святой воды! Правильное решение! Уже действующие контракты или соглашения тоже нужно разорвать - пусть враги загнивают без нашего космоса!
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(без названия)
стоик1140 написал 18.04.2018 11:59
жирный хряк РОГАгозин думает задницей или вообще не думает?
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(без названия)
Нефер написал 18.04.2018 11:49
"Элитка" расистского православного Мордора просто смешна до невозможности.
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