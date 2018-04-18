"Роскосмосу" и "Росатому" запретили заключать контракты с Западом

Правительство поручило "Роскосмосу" и "Росатому" ввести временный запрет на заключение контрактов со странами, которые ввели санкции против России, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в аппарате правительства, а также в одной из госкорпораций.

По данным издания, соответствующее поручение подписал вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве ВПК и космос.

По словам собеседников издания, документ вводит временный запрет на подписание любых юридически обязывающих документов с иностранными структурами, руководство стран которых ввело или поддержало санкции в отношении России. Документы будет возможно оформить «только в случае принятия политического решения», уточнил один из собеседников.

При этом, поручение не будет распространяться на уже действующие контракты или соглашения.

Издание отмечает, что у РФ до сих пор сохраняются важные совместные проекты с США и их союзниками в Европе. Так, Россия осуществляет доставку американских астронавтов на борт МКС. За отправку 36 американцев в космос в 2012–2017 годах NASA заплатило «Роскосмосу» в общей сложности $2,276 млрд. России выгодна и поставка жидкостных ракетных двигателей РД-180/181 производства химкинского «Энергомаша», которые устанавливаются на ракеты типа Atlas и Antares: контракты рассчитаны до 2019 года (их стоимость свыше $1 млрд). Не менее важны и поставки ракет-носителей «Союз-СТ» для запуска спутников с космодрома Куру (Французская Гвиана).

Все эти договоренности и соглашения могут быть разорваны — такая возможность описывается в законопроекте о контрсанкциях, который Госдума собирается рассмотреть 15 мая.

В "Роскосмосе", "Росатоме" и аппарате вице-премьера от комментариев изданию воздержались.