Одного из лидеров "Другой России" Александра Аверина нет в ростовском изоляторе ФСБ

Только что ФОРУМу.мск из Ростова сообщили источники, заслуживающие доверия, что Александра Аверина нет в изоляторе ФСБ. Поскольку он был задержан пограничниками, по всем правилам он должен находиться именно в руках ФСБ. Однако, как с самим задержанием одного из лидеров "Другой России", так и с дальнейшей его судьбой в руках государства путинского - много непонятного. Как непонятно и кому служит ФСБ - народу России или олигархату, в РФ давно не проживающему.

До сих пор Александр содержался под стражей в опорном пункте полиции в Матвеевом кургане (село такое, а в опорном пункет обычно пьянчуг держат за неимением вытрезвителя). Потом же Аверин, за судьбой которого следят в России очень многие, как бы пропал. Нет его и в Матвеевом кургане.

Так где же один из защитников Новороссии, командовавший в ней внушительными артиллерийскими подразделениями?

Не ждёт ли его в лапах предательской российской буржуазной власти выдача украинским патриотам?

Такие вопросы задавать есть все основания, а его "невидимость" наводит на самые мрачные подозрения. Сурков "сдаёт" США не только Новороссию, но и её идейно мотивированных героев...

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