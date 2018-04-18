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Московский листок

Россияне по-прежнему смотрят новости по телевизору, но все меньше им доверяют

Опубликовано 18.04.2018 в разделе комментариев 4

Россияне по-прежнему смотрят новости по телевизору, но все меньше им доверяют

Телевидение по-прежнему остается главным источником информации для большинства россиян, следует из опроса "Левада-центра". Согласно исследованию, регулярно смотрят теленовости 71% наших сограждан, а доверяют увиденному только 51% респондентов. Для сравнения, в 2015 году о своем доверии к новостям с голубого экрана заявили 62% опрошенных.

29% респондентов признались, что смотрят теленовости каждый день, а 42% отметили, что делают это практически ежедневно. Крайне редко включают или совсем не включают телевизор 10% опрошенных. Наиболее популярными россияне назвали новостные передачи, выходящие на "Первом канале", "России-1", "НТВ", "России-24". Телеканал "Дождь" регулярно смотрят только 2% опрошенных, а РБК ТВ — 6%.

Интернет-СМИ считают основным источником информации 27% наших сограждан. При этом, из социальных сетей новости получает 21% респондентов. Наиболее популярными источниками интернет-новостей у россиян являются агрегаторы "Яндекс.Новости" (29%) и "Новости Mail.ru".

В меньшей степени россияне склонны узнавать новости из газет и радио. Ежедневно или практически ежедневно слушают радио 21% опрошенных. Что касается газет, всего 1% читают их каждый день, 7% - почти каждый день. При этом, подавляющее большинство россиян (70%) не читают газет совсем.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
ироничный хоха написал 18.04.2018 15:05
Ну эта Блевада знает все!
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а еще эти
россеяне написал 18.04.2018 14:29
массово голосуют за несменяемого, эти же россеяне пугают полицаев своей очень вероятной протестной активностью, и даже и не собираются протестовать - и ВСЯ эта пурга про россеян из одной и той же блевады.
Вся Власть Советам!
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(без названия)
Мира написал 18.04.2018 14:18
Дайте мне средства массовой информации и я любой народ превращу в стадо баранов. Гебб. Нынешние переплюнули давно его. Чем чудовищнее ложь тем пркоще в нее поверить
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(без названия)
Юла написал 18.04.2018 14:06
Как сказал профессор Капица, современное телевидение это ОПГ, такого морального разложения не было никогда.
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