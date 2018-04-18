Россияне по-прежнему смотрят новости по телевизору, но все меньше им доверяют

Телевидение по-прежнему остается главным источником информации для большинства россиян, следует из опроса "Левада-центра". Согласно исследованию, регулярно смотрят теленовости 71% наших сограждан, а доверяют увиденному только 51% респондентов. Для сравнения, в 2015 году о своем доверии к новостям с голубого экрана заявили 62% опрошенных.

29% респондентов признались, что смотрят теленовости каждый день, а 42% отметили, что делают это практически ежедневно. Крайне редко включают или совсем не включают телевизор 10% опрошенных. Наиболее популярными россияне назвали новостные передачи, выходящие на "Первом канале", "России-1", "НТВ", "России-24". Телеканал "Дождь" регулярно смотрят только 2% опрошенных, а РБК ТВ — 6%.

Интернет-СМИ считают основным источником информации 27% наших сограждан. При этом, из социальных сетей новости получает 21% респондентов. Наиболее популярными источниками интернет-новостей у россиян являются агрегаторы "Яндекс.Новости" (29%) и "Новости Mail.ru".

В меньшей степени россияне склонны узнавать новости из газет и радио. Ежедневно или практически ежедневно слушают радио 21% опрошенных. Что касается газет, всего 1% читают их каждый день, 7% - почти каждый день. При этом, подавляющее большинство россиян (70%) не читают газет совсем.