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Московский листок

Чайка обвинил британские спецслужбы в причастности к гибели Березовского

Опубликовано 18.04.2018 в разделе комментариев 3

Чайка обвинил британские спецслужбы в причастности к гибели Березовского

Опальный олигарх Борис Березовский работал на британские спецслужбы, за что и поплатился жизнью, когда решил вернуться на родину, заявил генпрокурор России Юрий Чайка в рамках своего выступления с докладом в Совфеде.

"Березовский действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью", - цитирует генпрокурора РИА новости.

По его словам, спецслужбы не могли допустить, чтобы носитель секретной информации об отравлении полонием Александра Литвиненко покинул Великобританию, а информация стала бы известна России.

"Спецслужбы не могли допустить, чтобы носитель секретов об акте ядерного терроризма, который был совершен в отношении Литвиненко, выехал за пределы Великобритании, и это стало бы известно в России", - сказал Чайка.

Генпрокурор отметил, что обвинения в отношении российских граждан Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна в причастности к гибели Литвиненко были сфабрикованы. При этом британские власти отказываются принимать информацию России о деле Литвиненко.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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такая эта
поэзия написал 18.04.2018 14:33
над зазубренной стеною
гордо реет обвинитель...
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(без названия)
ЖЭК написал 18.04.2018 14:32
Когда Пескова спросили правда ли что Березовский написал "покаянное" письмо Путину,
то Песков ответил,- правда. Ждут, как в покере, когда можно получить больший куш?
Где то год назад показали фильм о сбитом американце Пауэрсе. Первое время сообщили, что сбит
американский самолет и летчик погиб. Американская пропаганда не спеша начала нагнетать
психоз, что самолет де был "исследовательский", занимался изучение атмосферы и "сбился
с курса. Где то через неделю созвали в Москве пресс-конференцию. Дали возможность "задать вопросы" типа вы де сейчас "сразу задайте вопросы", а ответы получите сразу на все по очереди. Вопросы были БЕСПОДОБНЫЕ по части "возмущения" и морализаторских соплей. Дураку Хрущеву дали хороший совет которым он и воспользовался. Выслушав все вопросы и возмущения Хрущев сделал
бесподобную физиономию и сказал: "А летчик то ЖИВ и дает показания!". И наступила ГРОБОВАЯ тишина. А потом показали снимки сделанные с у-2, а потом зачитали показания и много чего
пообещали еще.
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(без названия)
Святой Пигидий написал 18.04.2018 14:04
Интересно... а что Береза "решил вернуться на родину", знает еще кто-либо кроме Писькова, кроме нашего духовного воина и вот теперь еще и Чайки? Ну, то есть... сам Березовкий знал, что он "решил вернуться на родину"?
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