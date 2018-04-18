Чайка обвинил британские спецслужбы в причастности к гибели Березовского

Опальный олигарх Борис Березовский работал на британские спецслужбы, за что и поплатился жизнью, когда решил вернуться на родину, заявил генпрокурор России Юрий Чайка в рамках своего выступления с докладом в Совфеде.

"Березовский действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью", - цитирует генпрокурора РИА новости.

По его словам, спецслужбы не могли допустить, чтобы носитель секретной информации об отравлении полонием Александра Литвиненко покинул Великобританию, а информация стала бы известна России.

"Спецслужбы не могли допустить, чтобы носитель секретов об акте ядерного терроризма, который был совершен в отношении Литвиненко, выехал за пределы Великобритании, и это стало бы известно в России", - сказал Чайка.

Генпрокурор отметил, что обвинения в отношении российских граждан Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна в причастности к гибели Литвиненко были сфабрикованы. При этом британские власти отказываются принимать информацию России о деле Литвиненко.