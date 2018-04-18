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Московский листок

"Молодая гвардия" подготовит отряды для борьбы с оппозицией

Опубликовано 18.04.2018 в разделе комментариев 7

"Молодая гвардия" подготовит отряды для борьбы с оппозицией

Прокремлевское движение "Молодая гвардия Единой России" намерено создать в крупных городах специальные отряды для массовой мобилизации на митингах в поддержку власти и борьбы с оппозицией, сообщает "Дождь" со ссылкой на лидера МГЕР Дениса Давыдова.

По его словам, в крупных российских городах появятся группы по 100-200 человек, которые будут способны «за час-два выйти на улицу и выразить свое мнение по самым разным вопросам» и в течение суток будут способны вывести на улицу полторы тысячи человек. При этом он отметил, что в такие группы должны войти идеологически подкованные люди, которые следят за повесткой СМИ и телеграм-каналов.

По словам Давыдова, молодогвардейцы проведут серию семинаров для своего актива, чтобы научить его уличным технологиям противодействия оппозиции. Первые занятия пройдут в мае.

"Если оппозиция начнет бросаться камнями — убегать мы не имеем права. Сами не бросаемся, но обижать никого не дадим", - заявил Давыдов. По его словам, "гвардейцы" должны быть готовы в том числе отвечать на такие события, которые происходили на Майдане.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
Святой Пигидий написал 18.04.2018 15:16
Хм... в общем-то, все это вполне объяснимо: подрастает поколение тупых озлобленных гопников, и воры их будут организовывать в этакий путлерюгенд. Вот только это будут уже не титушки типа Цорионова или штатного провокатора Петрунько - это будут полноценные черносотенцы. Воры готовят в стране ГРАЖДАНСКУЮ войну - иного варианта быть у кормушки у воров просто нет.
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(без названия)
Виктор + написал 18.04.2018 15:05
Пародия на хунвейбинов. Только те были идейными товарисчами , а мотивом этих будет материальное вознаграждение. Потому что идея защиты жуликов вряд ли найдет бескорыстных сторонников.
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(без названия)
Это занятно! написал 18.04.2018 15:02
Подкремлевская "молодая гвардия" - та же субстанция, что и штурмовики рэма?
А Денис Давыдов (не путать это чмо с героем 1812-го года) метит на рэмовское место?
А как тот закончил эта жертва ЕГЭ знает?
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(без названия)
ич ччи ч написал 18.04.2018 14:48
предвестники гражданской войны
Гайки затянуты, скоро начнет рвать резьбу
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Один вопрос?
ну Случайный прохожий написал 18.04.2018 14:47
Почему Они так боятся?Кого посадили,кого убили,кто сам уехал.Все запретили,закрыли,забанили и заблокировали.всю оппозицию поссорили,дискредитировали.облили и размазали,нужных прикормили и приручили.На выборах всех уровней всех победили и переиграли.У них власть и деньги.СМИ,ФСБ,МВД,МО,ФСО,СК,Вагнер,"гвардейцы путина"...ИТД, ИТП и нет им числа.Их любят 86% а поддерживают все 146%.Все у них!
А они БОЯТСЯ!И чем дальше,те больше ОНИ ВСЕ БОЯТСЯ!
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(без названия)
ЖЭК написал 18.04.2018 14:39
Вот это будет интересно кто кому больше черепов проломит.
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(без названия)
Нефер написал 18.04.2018 14:38
И чем расистский православный Мордор отличается от Германии времен Гитлера?...Ничем.Фашизм и в сраной Рашке фашизм.
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