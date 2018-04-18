"Молодая гвардия" подготовит отряды для борьбы с оппозицией

Прокремлевское движение "Молодая гвардия Единой России" намерено создать в крупных городах специальные отряды для массовой мобилизации на митингах в поддержку власти и борьбы с оппозицией, сообщает "Дождь" со ссылкой на лидера МГЕР Дениса Давыдова.

По его словам, в крупных российских городах появятся группы по 100-200 человек, которые будут способны «за час-два выйти на улицу и выразить свое мнение по самым разным вопросам» и в течение суток будут способны вывести на улицу полторы тысячи человек. При этом он отметил, что в такие группы должны войти идеологически подкованные люди, которые следят за повесткой СМИ и телеграм-каналов.

По словам Давыдова, молодогвардейцы проведут серию семинаров для своего актива, чтобы научить его уличным технологиям противодействия оппозиции. Первые занятия пройдут в мае.

"Если оппозиция начнет бросаться камнями — убегать мы не имеем права. Сами не бросаемся, но обижать никого не дадим", - заявил Давыдов. По его словам, "гвардейцы" должны быть готовы в том числе отвечать на такие события, которые происходили на Майдане.