Чайка рассказал о десятках наказанных россиян за поддержку нежелательных НКО

Тридцать россиян были привлечены в прошлом году судом к административной ответственности за поддержку деятельности иностранных организаций, признанных в РФ нежелательными, сообщил генпрокурор Юрий Чайка в среду, выступая с отчетным докладом в Совете Федерации.

"По материалам наших проверок 30 российских граждан, которые распространяли информацию нежелательных структур, организовывали их работу в регионах, в том числе, публичные мероприятия, наказаны судом в административном порядке", - цитирует Интерфакс генерального прокурора.

Чайка отметил, в России в настоящее время действуют 14 иностранных организаций, признанных нежелательными. По его словам, эти организации "проводили антироссийскую информационную работу по дискредитации выборов всех уровней, признанию их результатов нелегитимными, инициировали и координировали протестные акции".

"В чем заключалась их деятельность? Главное в том, чтобы создавать условия для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране", - отметил Чайка.