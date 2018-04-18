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Московский листок

Роскомнадзор заблокировал сервис дилеров Volvo

Опубликовано 18.04.2018 в разделе комментариев 0

Роскомнадзор заблокировал сервис дилеров Volvo

17 апреля российские дилеры Volvo не могли провести техосмотр автомобилей клиентов и устранить неполадки по сервису из-за того, что Роскомнадзор заблокировал IP-адрес, через который программное обеспечение компании подключается к базе данных, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники среди дилеров.

По словам одного из них, у Volvo есть свое программное обеспечение, которое поддерживает модельный ряд легковых машин. ПО позволяет подключаться к компьютеру автомобиля, считывать информацию об ошибках, сравнивать параметры работы датчиков и механизмов с заводскими параметрами и на основании этого делать выводы об исправности узла. Также в программе описаны процедуры ремонта и замены узлов с указанием необходимых инструментов. По словам дилера, любой автомобиль, который приходит на официальный сервис с неполадкой или для ТО, по стандартам марки требует предварительной диагностики через эту систему.

"Проблемы начались вчера в первой половине дня — программа Volvo, с помощью которой мы подбираем запчасти, производим диагностику автомобилей и вообще их обслуживание, перестала работать", - рассказал изданию глава ростовского Don Motors Андрей Долгов.

По его словам, в Volvo дилеру сообщили, что один из IP-адресов, через который работает их программа, был заблокирован. "Сегодня проблема была решена, программа полностью работает", - сообщил он.

Напомним, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство заблокировало 30% подсетей, которыми пользуется мессенджер Telegram.

При этом он опроверг информацию, что блокировка подсетей привела к сбою работы магазинов, банков, компаний, работающих в сфере услуг.

"Эта информация не соответствует действительности. Она из серии «мне позвонили и сказали — значит, это правда». Уверенно могу сказать, что в 99,9% случаев ничего, выражаясь техническим языком, не легло, помимо, как раз, Telegram", - заявил Жаров в интервью газете Известия.

 



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