Прокуратура Кемерово несколько лет запрещала пожарным проверять сгоревший ТРЦ "Зимняя вишня"

Прокуратура несколько лет запрещала проверки противопожарной безопасности в сгоревшем торговом ТРЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"В распоряжении следствия имеются документы прокуратуры Кемеровской области и Кемерова о необходимости исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса", - цитирует Петренко ТАСС.

По ее словам, проверки в торгово-развлекательном центре не проводились с 2016 года. При этом Петренко отметила, что по словам прокурора города ведомство "руководствовалось разъяснениями вышестоящего руководства".

Отмечается, что в рамках уголовного дела проведены обыски в ГУ МЧС России по Кемеровской области и в жилище его руководителя, а также руководителей структурных подразделений. "Следствие продолжает устанавливать причастность сотрудников МЧС к этому происшествию и роль каждого из них в трагической гибели людей", - пояснила Петренко.