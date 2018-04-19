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Московский листок

Как не помочь Жарову в удушении свободы слова

Опубликовано 19.04.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 3

роскомнадзор жаров телеграм
Как не помочь Жарову в удушении свободы слова

Не являюсь поклонником этого мессенджера. Как эстет, даже слово такое не воспринимаю. Мне вполне хватает родных «наворотов» смартфона.

Так что никакой личной заинтересованности у меня в этой «примочке» нет. Всегда говорил и даже здесь писал: ИГИЛ надо искать не в Сирии, а в Минздраве, «Газпроме», Минжилкомхозе, в Минобразе, на Эрнст-ТВ…

В Управляющих компаниях, конечно, которые постоянно вздрючивают квартплату. В Думе неплохо тоже пошарить. А уж в правительстве Димона - тем более.

Никакой террорист так не разжигает вражду к всенародно любимому, как его вице-премьеры и министры, хапающие многомиллионные взятки уже без всякого стыда.

Когда читаю, что вице-премьер Хлопонин задекларировал за 2017 г. почти 3 млрд. руб. - рука сама тянется к кобуре. Только ее там нет.

Если мне надо что-либо черкнуть на службу - шлю обычную SMS-ку. Например: «К обеду не ждите. Застрял у зубного». Вот и весь заговор.

Так что довод: «Этим мессенджером пользуются террористы для подготовки терактов» считаю лучшим юмором ФСБ всех времен и народов.

Откуда вы это знаете, господа наследники Дзержинского? Вы что - проводили анализ пользования неведомыми бандюганами всех «переговорок» типа «Аськи», ВатсАппа, Вайбера и т.п?

Если, допустим, некие условные высокообразованные террористы-исламисты, в совершенстве владеющие русским и английским, пользовались этой штуковиной, то после ваших объяснений они тут же смотались в другие степи и сети. Или не так?

Я бы как раз на месте уважаемой спецслужбы не раскрывал бы этого секрета, чтобы спокойно читать переписку радикальных исламистов и все знать про их подлые козни и мерзкие планы.

Значит, тут что-то другое. Что именно? Может, обычная лень и тяга к легкой жизни? Накрыть колпаком пол-России гораздо легче, чем создавать агентуру, выслеживать потенциальных подрывников, брать у суда разрешение на установку за ними слежки, прослушки и наружки…

Формально глава Роскомнадзора А.Жаров исполняет решение Таганского райсуда Москвы.

А тот 13 апреля предписал ему заблокировать на территории Российской нашей с вами Федерации доступ к Telegram за непослушание. За то, что его владелец Павел Дуров отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

Да отказался-то совершенно под смехотворным предлогом. Будто требования органов государственной нашей с вами безопасности «несовместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности мессенджера».

И еще там была ссылка на Конституцию РФ, что в приличном обществе давно считается моветоном. С одной стороны, она, конечно, гласит: «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений».

Но с другой, это же наша магистральная линия - наступление на свободу мысли и слова (ст.29 Конституции), на Интернет как «подлянку ЦРУ».

Удушили «Дуэль» Юрия Мухина - одну из блестящих независимых газет. Под мантры о патриотизме «замочили» наш общероссийский еженедельник «Патриот» (1927 г.). Да так, что даже Маршал Советского Союза Д.Т.Язов и другие фронтовики - Герои Советского Союза оказались бессильны помочь.

Шумно, со скандалами перетрясли главных редакторов «Ленты.ру», «Ведомостей», РБК, чтобы эти издания послушными стали…

Попытка набросить уздечку на Telegram - очередной этап. Удушат его - возьмутся за Фейсбук, Твиттер и т.д.

Роскомнадзор пообещал заблокировать Facebook до конца года

Не будем забывать при этом, что сам глава РКН Жарова - отнюдь не рыцарь без страха и упрека. Скорее, личность весьма одиозная, склонная к сомнительным авантюрам.

О том, как, с помощью каких интриг и игрищ он со стула челябинского врача вознесся до кресла главного цензора наших мыслей и СМИ - разговор отдельный. Дуб же дубом в Интернет-технологиях.

О его махинациях журналисты писали еще несколько лет назад. Как сподобился он, незнамо на какие шиши, скупить аж 5 квартир, отписав их на неведомую жену без имени-отчества и места работы?

Ответа нет по сей день. В Минсвязи такую важную птицу покрыли (https://forum-msk.org/material/politic/10352436.html).

Его личный пресс-секретарь Ампелонский, как известно, находится под домашним арестом по весьма щекотливому делу.

Подозревают «говорящую голову» в организации преступной группы, которая сколотила подставную фирму и получала зарплату за «мертвые души». Ущерб, по данным следствия, 23 млн. руб.

Что-то мне подсказывает, что такой смелый промысел в стенах РКН совершенно невозможен без согласования с самим шефом г-ном Жаровым.

Вот, на мой взгляд, почему он так «рвет постромки», миллионами блокируя ни в чем не повинных пользователей Сети. Чтобы не оказаться рядом с подчиненными на скамье подсудимых.

Прощение вымаливает…



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: вымогают взятку?
А. Головенко, автор заметки написал 19.04.2018 00:22
Год назад ФСБ заявила, что при подготовке теракта в питерском метро 3 апреля террористы использовали мессенджер Телеграм
1. Это должно быть установлено на суде. А следствие еще идет. Не факт
2. Какие такие террористы, мы не знаем, но они явно слиняли с Телеграмма, если им и пользовались. Не дураки
3. Значит, идет банальная месть Дурову за отказ дать взятку за право иметь пользователей в России
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Как вариант - через ТГ сливали компромат на чиновников
YS написал 19.04.2018 00:17
"Футляр от виолончели" как пример ТГ-канала, показывающего грязное белье и фактурку на "наших все". Как их дочки в США поживают, как их любовницы досуг проводят, что имеют во владении и т.д.
Вот за это все ТГ и закрывают, а не из-за неведомых террористов.
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вымогают взятку?
А. Головенко, автор замети написал 19.04.2018 00:17
Целый год идет "мочилово" этого Телеграмма. С самого взрыва 3 апреля в питерском метро. Он, оказывается, во всем виноват, а не спецслужбы и губер Полтавченко, проморгавшие "кровавый салют" к приезду Путина
Ловко!
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