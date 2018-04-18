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Московский листок

Путин разрешил россиянам собирать валежник без разрешения

Опубликовано 18.04.2018 в разделе комментариев 0

Путин разрешил россиянам собирать валежник без разрешения

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам собирать в лесах валежник - сухие деревья или их части, лежащие на земле, без оформления разрешения на это. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, Лесной кодекс РФ дополняется понятием "валежник", что "дает возможность его заготовки и сбора как недревесного лесного ресурса гражданами для собственных нужд" в порядке, устанавливаемом региональным законодательством.

В настоящее время сбор упавших деревьев считается незаконной заготовкой древесины. Чтобы законно собирать валежник, необходимо получить разрешение местных властей, что может занять до 120 дней.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

 



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