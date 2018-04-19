ШТРИШОК К ЛУННОЙ АФЕРЕ США

Возможно, об этом уже кто-то писал, а я просто забыл или не встретил именно этого довода.

Как-то ночью, по-моему, по «National Geographic» посмотрел эпизод об американской программе «Кассини» - программе полёта американского космического аппарата к Сатурну. Честно скажу, меня это достижение американцев восхитило. Тут просто страшно подумать - в момент противостояния, то есть, в момент самого близкого схождения Земли и Сатурна, среднее расстояние между этими планетами равно около 1280 миллионов километров!! Чтобы понять, что это за число, достаточно сказать, что в конце существования космического аппарата «Кассини» радиосигналы от него с информацией о Сатурне шли на Землю 83 минуты! Для сравнения - с Луны сигналы идут 1,2 секунды.

Тут, конечно, должен последовать ко мне вопрос - а почему я (на территории бывшего СССР один из пионеров разоблачения лунной аферы США) верю в то, что американцы действительно посылали космический аппарат к Сатурну? А, может, они и этот полёт тоже сняли в Голливуде?

Дело в том, что лунная афера США была нужна для победы США в холодной войне, а победа в холодной войне была нужна, чтобы показать, что граждане СССР это не представители самого передового отряда человечества, а те, кого легко можно превратить в тупое и трусливое быдло. Американцы, в конце концов, это доказали и показали победой в холодной войне.

Но теперь американцам (при наличии вместо СССР Рашки с тупым и трусливым быдлом) нет необходимости проводить аферы - теперь для американцев есть смысл спокойно и не спеша совершенствовать свои космические технику и технологию. Пока российское быдло целует в анус артистов, играющих роль путина, и старательно ходит на мероприятия, обозначающие в Рашке выборы, американцы рвутся к звёздам.

Это понятно, но мне важно то, что в полётах к Сатурну вылезло из мешка давнее шило лунной аферы США.

Однако, чтобы вам было понятно, о чём речь, сначала скажу пара слов о программе «Кассини» - программе полёта к Сатурну, начавшейся 15 октября 1997 года.

На сегодня «Кассини» является самым сложным, крупным и дорогим из американских автоматических межпланетных кораблей (бюджет проекта был более 3 млрд. долларов). Это понятно. Но «самый крупный» - это слова, а на самом деле вес «Кассини» был чуть больше пяти с половиной тонн. (Посланный в 2011 году к более близкому Юпитеру космическая станция «Юнона» весила всего 3,6 тонны).

И «Кассини» вместил в себя всего 12 научных приборов и всего один зонд «Гюйгенс» (предназначенный для посадки на спутник Сатурна Титан). И хотя более половины стартового веса «Кассини» (с орбиты Земли) занимало топливо, но топлива для прямого полёта к Сатурну совершенно не хватало. В связи с этим «Кассини» два года занимался манёврами возле Земли, Венеры и Юпитера, пока не разогнался с помощью их гравитационных полей до 100 000 км в час, необходимых для полёта к Сатурну.

Вот и вопрос - а почему на «Кассини», был размещен всего один 320-килограммовый зонд «Гюйгенс», всего 336 кг научных приборов и всего 3130 кг топлива? Почему на «Кассини» было не 10 зондов? У Сатурна 62 спутника, у Сатурна кольца, которые нужно исследовать, и для этого на «Кассини» нужны зонды! Ведь, в конце концов, нужно же было запустить зонд не только на Титан, но и на сам Сатурн, кроме того, запустить зонд в район странного шестиугольника этой планеты. Ведь «Кассини» летел туда 7 лет! Семь лет ждали! И всего один зонд спустили??

Кстати, а почему у «Кассини» был запас топлива всего в три тонны? Почему не в 30 тонн?! Почему два года потеряли на манёвры, почему сразу не разогнались и не полетели к Сатурну?

Ответ прост - потому, что вывела «Кассини» за приделы притяжения Земли американская ракета «Титан 4Б», а эта ракета, созданная в 1989 году, способна была вывести за пределы Земли всего 5773 кг полезного груза.

Да, это объясняет малый вес «Кассини», но непонятно другое. Почему «Кассини» отправила в полёт ракета «Титан-4Б»? Ведь тут же надо добавить, что кроме относительной маломощности, «титаны» были сами по себе очень дорогие (в расчёте на тонну выводимого груза), и летали они на неэкономичных двигателях, использующих очень высокотоксичное топливо (50 % гидразина и 50 % гептила). И как только с развалом СССР стало стабильно возможным получать советские ракетные двигатели РД-180, то в США ракеты «Титан» вывели из эксплуатации, заменив их ракетами «Атлас», оснащёнными более экономичными советскими двигателями, к тому же использующими безопасный керосин.

Теперь вопрос.

Почему «Кассини» не отправила к Сатурну созданная за 25 лет до «Титан-4Б» ракета «Сатурн-5», на которой, по легенде, американцы летали к Луне? Ведь по легенде «Сатурн-5» выводила на околоземную орбиту свыше 140 тонн полезного груза, а к Луне посылала 65 тонн полезного груза. Не 5773 килограмма, а 65 тонн, Карл! Причём, (по той же легенде о высадке американцев на Луну) две ракеты «Сатурн-5» (серийные номера SA-514, SA-515) не были использованы и остаются у американцев на складе до сих пор.

Нахрена было тратить ещё 400 миллионов долларов на «Титан-4Б» с его страшно ядовитым гептилом, если были уже готовые «сатурны», летающие на керосине??

Это вопрос?

Вопрос.

Но не для умных. Не для тех умных, которые верят в высадку американцев на Луну.

Ну, а остальных я отошлю к своему фильму «Максимум лжи и глупости» http://www.ymuhin.ru/booksvideo?page=4, в котором я по поводу двигателей сообщал людям, далёким от техники, следующее.

Если конструкторы создали сложное работоспособное изделие, то оно будет долго находиться в производстве, все время совершенствуясь. Если говорить о двигателях в принципе, то вот такой пример. Еще перед Великой отечественной войной СССР разработал очень удачный дизельный двигатель. Его, тогда мощностью в 400 лошадиных сил, назвали В-2 и поставили на танк БТ-7, последующие образцы этого двигателя, уже доработанного, поставили на танки Т-34, КВ и ИС, в ходе войны двигатель ещё усовершенствовали, и он уже тогда имел мощность в 500 лошадиных сил. Затем этот же двигатель В-2, уже мощностью в 600 лошадиных сил, стоял на всех советских послевоенных танках. И сегодня, под маркировкой В-92, он стоит на советском танке Т-72, строившемся до 2005 года, а сейчас находящемся на хранении. Теперь мощность двигателя для танка Т-72 - 1000 лошадиных сил.

То есть, если двигатель есть, то он есть! А мощность его все время будет расти.

Американцы всему миру заявили, что 50 лет назад немецкий конструктор фон Браун создал им керосиновые двигатели F-1 тягой в 600 тонн, и на пяти таких двигателях их ракета Сатурн-5 доставила американцев на Луну. Если это правда, то сегодня на американских ракетах должны стоять работающие на керосине реактивные двигатели - модификации того двигателя F-1, - тягой минимум 1000 тон.

А на самом деле, на каких двигателях летают американские ракеты сегодня?

Их корабль серии «Шаттл» имеет три двигателя, работающих на водороде, каждый из которых имеет тягу всего 180 тонн. Но неужели у них и сегодня нет более мощных двигателей? Есть. Повторю. На ракетах «Атлас» стоят двигатели РД-180, работающие на дешевом и безопасном керосине, эти двигатели имеют тягу 390 тонн. Но двигатель РД-180 является всего лишь модифицированной половиной четырехкамерного двигателя РД-170, тягой 740 тонн, созданного в Советском Союзе еще в 1981 году. Таким образом, на сегодня в США самым мощным двигателем для ракет является советский двигатель РД-180 тягой 390 тонн, который Россия до сих пор продает Америке, а у самой Америки, не то что двигателя в 1000 тонн, а и в 200 тонн до сих пор нет. Вот и вынуждены они посылать к Сатурну космическую станцию «Кассини» полезным весом всего в 5,5 тонн.

Ну, а я что должен делать? Должен верить, что американцы еще 50 лет назад, создав ракетный двигатель тягой аж в 600 тонн, создали ракету, способную вывести за пределы земного притяжения аж 65 тонн?? И этим выиграли космическую гонку у СССР, и летали на Луну?? Но до сих пор не способный вывести с орбиты земли и 6 тонн?

А как после этого себя уважать?