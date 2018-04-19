Армянская революция, пока бархатная

В Ереване несколько тысяч человек направились шествием в сторону проспекта Баграмяна, где расположены здания парламента и резиденции премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. По оценкам наблюдателей, в шествии участвуют порядка четырех тысяч человек.

Ранее оппозиционный депутат Никол Пашинян призвал своих сторонников "попытаться окружить ряд зданий госорганов".

Он также рассказал на митинге, как представляет осуществление "бархатной революции". "Конкретное действие, которое станет одним из важных шагов представляемой нами смены власти, я призываю начать с сел и городов. Призываю оказывать давление на глав общин, мэров, членов советов старейшин и просить, убеждать, требовать, чтобы они выступили с официальными заявлениями в поддержку бархатной революции. Призываю жителей всех сел и небольших городов оказать давление на свои советы старейшин, муниципальные власти. Вы их начальство, а не они ваше", - заявил Пашинян.

"Мы должны добиться того, чтобы внутри зданий всех госструктур, в кабинетах и фойе проходили сидячие пикеты сотен граждан. Такова должна быть тактика смены власти. Представьте только, министр входит в здание, а ему даже сесть некуда! Мы должны сделать так, чтобы сесть было негде и самому Саргсяну", - отметил оппозиционный политик.

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Дарья Митина, секретарь ЦК ОКП по международным вопросам: "Либеральные армянские "чубайсята" долбятся с oфициальным рукoвoдствoм республики - нациками, пoлуфашистами, наследниками нждейских убийц. Чума на oба дoма и oсинoвый кoл oбеим стoрoнам".

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На самом деле разница есть. Никакой особой любви к России и русским нет ни у той, ни у другой стороны, ни у армянского народа в целом (кроме российских армян, конечно, являющихся частью населения РФ). Достаточно посмотреть статистику: в 1979 году в Армении проживало почти 80 тысяч русских или 2,5 процента населения республики. В 2011 году - всего меньше 12 тысяч или 0,39 процента. То есть в период независимости по каким-то причинам русское (и не только русское) население покидало Армению в массовом масштабе - на сегодня в республике армяне составляют более 98 процентов населения. В Германии времен Гитлера процент "истинных немцев" был куда скромней. Гарегин Нжде может спокойно лежать в своей могиле - мечта сбылась...

Но старое руководство Армении, повторю, не испытывая к России никаких особо нежных чувств, прекрасно отдает себе отчет, что станет с республикой и ее народом без северного соседа - отношения с Турцией на уровне отсуствия дипломатических отношений, с Азербайджаном и вовсе практически война, Да и Грузия с Ираном особой нежности к армянской госудаственности не питают. Ресурсы же маленькой Армении с ними просто несопоставимы. Поэтому военное, экономическое и политическое присутствие России в Армении при действующем режиме - это навсегда.

А вот что будут делать "бархатные революционеры", приди они к власти, не известно. Люди там с идеями, а идеи штука плохо предсказуемая. Во всяком случае о равенстве и братстве народов что-то ничего не слышно, о пролетариях всех стран - тем более. 0,39 процентам русских в Армении, полагаю, ничего не грозит, тем более, что на три четверти - это русские жены армянских мужей. А вот отношения с Россией могут резко испортиться. Тем более, сейчас это модно на западе, ссориться с Россией. А что Армения на востоке - это потом сообразят...

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Разумеется, я не подвержен никаким "антиармянским" настроениям. Скорее наоборот, но стараюсь быть объективным. Кстати, в 1988 году я принимал посильное участие в ликвидации последствий Армянского землетрясения, естественно, мне за это никто ни разу даже спасибо не сказал. Но, строго говоря, никто никому не сказал спасибо за это - помнится, спустя 7 лет после землетрясения я посетил Ленинакан, который теперь стыдливо сменил имя - по отношению к Советскому союзу, ликвидаторам, русским - сплошной негатив. Недоделали, недодали. На вопрос, мол, ребята, у вас же независимость, вам больше никто ничего не должен - обида. Должны, должны...

Вполне допускаю, что в случае смены власти в Ереване страна пойдет по грузинскому (молдавскому, украинскому) пути.

Анатолий Баранов