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Московский листок

Доходы главы ЦБ Набиуллиной оказались в 3 раза больше главы Федрезерва США

Опубликовано 19.04.2018 в разделе комментариев 2

Доходы главы ЦБ Набиуллиной оказались в 3 раза больше главы Федрезерва США

Доход главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в 2017 году вырос на четверть, до 33,8 миллиона рублей, следует из декларации ее мужа - депутата Мосгордумы и ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова.

Набиуллина владеет квартирой в 112 квадратных метров, а также 1/3 доли в квартире 70 "квадратов". У нее в собственности Jaguar S-Type, выпущенный 15 лет назад.

Сам Кузьминов за отчетный период задекларировал 29,9 миллиона рублей дохода против 29,66 миллиона в прошлом году.

Отметим, что рост доходов госпожи Набиулиной в десять раз опередил годовую инфляцию (2,52 %) и почти в четыре раза – увеличение средних зарплат по стране (6,55 %).

Более того, доходы главы Центробанка оказались почти втрое выше заработка ее коллеги - главы ФРС США Джанет Йеллен. Напомним, Йеллен в 2017 году заработала $199,7 тыс. Она покинула пост главы Федрезерва в феврале 2018 года.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Святой Пигидий написал 19.04.2018 09:49
Опять-таки, про доходы и расходы - ЦИТИРУЮ: "Собянин не отказал Путиной-Очеретной / Фонд бывшей супруги президента получит от властей Москвы почти 250 млн". Плюс еще каким-то правильным конторкам, включая гундяевский наркопритон, замаскированный под "Православную Свято-Петровскую школу, где набираются духовности дети священников", - им Собянин также не отказал: "на все эти организации столичный бюджет не пожалел более миллиарда рублей" (https://www.rospres.org/finance/24122/). Короче, лепота!
.
Кстати... утром на жыдо-пропагандонском радио "вести фэмэ" чмoшный жыденок Шапиро упражнял свой немытый рот в адрес небезызвестного Чубайса. И все б ничего, но я одного не понял: а кто РАБОТОДАТЕЛЬ у этого Чубайса? Шапиренок про это ни словом не обмолвился. Дык, а у этой Наебуллиной кто РАБОТОДАТЕЛЬ? Может, кто-нибудь знает - мне ответит?
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(без названия)
АнтиВор написал 19.04.2018 09:40
Дак на то она и Наебулина! Фамилие обязывает! А Путин ей доволен!
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