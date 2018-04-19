Доходы главы ЦБ Набиуллиной оказались в 3 раза больше главы Федрезерва США

Доход главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в 2017 году вырос на четверть, до 33,8 миллиона рублей, следует из декларации ее мужа - депутата Мосгордумы и ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова.

Набиуллина владеет квартирой в 112 квадратных метров, а также 1/3 доли в квартире 70 "квадратов". У нее в собственности Jaguar S-Type, выпущенный 15 лет назад.

Сам Кузьминов за отчетный период задекларировал 29,9 миллиона рублей дохода против 29,66 миллиона в прошлом году.

Отметим, что рост доходов госпожи Набиулиной в десять раз опередил годовую инфляцию (2,52 %) и почти в четыре раза – увеличение средних зарплат по стране (6,55 %).

Более того, доходы главы Центробанка оказались почти втрое выше заработка ее коллеги - главы ФРС США Джанет Йеллен. Напомним, Йеллен в 2017 году заработала $199,7 тыс. Она покинула пост главы Федрезерва в феврале 2018 года.