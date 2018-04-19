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Московский листок

Баскская группировка ETA намерена объявить о самороспуске

Опубликовано 19.04.2018 в разделе комментариев 0

Баскская группировка ETA намерена объявить о самороспуске

Баскская леворадикальная организация сепаратистов ETA ("Страна басков и свобода"), выступающая за независимость Страны басков объявит о самороспуске в начале мая, сообщает La Vanguardia.

Как ожидается, 23 апреля посредники в переговорах между правительством Испании и ETA проведут пресс-конференцию, на которой объявят детали предстоящей самоликвидации организации.

ETA была создана в 1959 году как движение сопротивления диктатуре генерала Франко. С начала 1960-х годов члены организации стали использовать практику покушений на чиновников и жандармов, а также осуществлять взрывы полицейских участков, казарм и железнодорожных путей.

После падения франкистского режима ETA была вынуждена на некоторое время воздержаться от активных действий. С 1964 года вооруженные акции организации возобновились и приобрели систематический характер. Жертвами "революционного" террора за всю историю существования ETA стали более 800 человек.

 



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