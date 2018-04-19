Япония отказалась покупать российский алюминий из-за санкций США

Поставки российского алюминия в Японию прекращены из-за санкций США санкций, заявил в четверг директор компании Rusal Japan Кунихико Хигаси.

"Дальнейшие поставки алюминия отменены. Наши покупатели сообщили, что не могут осуществлять за них платежи компании UC Rusal, что связано с недавними санкциями США. Такие уведомления приходили к нам одно за другим", - цитирует ТАСС Хигаси.

По его словам, останавливать поставку уже погруженных на суда партий не планируется, но дальнейшие поставки отменяются.

По данным Rusal Japan, на Россию приходилось примерно 15% японского импорта алюминия - это примерно 230 тыс. т. Вся эта продукция поступает от холдинга "Русал".

17 апреля агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что крупнейшие японские сырьевые трейдеры попросили "Русал" прекратить отгрузку алюминия и другой продукции после того, как российская компания подпала под санкции США.