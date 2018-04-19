Полистаешь интернет и жить не хочется

Дожили. Бастуют пожарные - одно из подразделений МЧС. Сотрудник показывает форменные сапоги, в которых пожарный должен бороться с огнём. Сапог плавится при температуре 50 градусов. И добавляет, что они вынуждены за свои деньги покупать специальную одежду и снаряжение. Здание пожарной части держится на честном слове, зарплата на уровне дворника. Техника старая требует ремонта, что перекладывается на самих пожарных. Даже одна каска на двух пожарных. Около 50 человек готовы объявить голодовку. И всё это происходи в Якутии. Необоснованные наказания пожарных является причиной отсутствия премий и тринадцатой зарплаты. Кто не согласен на выход. Кажется приехали, дальше мёртвая стена. Толи так было при Шойгу, толи Пучков занялся в угоду правительству оптимизацией. Вот поэтому при разборе трагедии в Кемерово люди говорили, что пожарные приехали с большим опозданием и многие не были экипированы для борьбы с огнём.

В стране картина исполнителей и руководителей соответствует холопу и боярину. Пожарный за пределами столицы и некоторых крупных городов получает не более 35 тысячи рублей, а вот сам боярин 954 тысячи. Разница в 27 раз. А долгожитель Кремля иногда говорит, что разница не должна превышать 6 - 8 раз. И вообще президент часто произносит очень даже знаковые речи, но они никем не исполняются. Создаётся устойчивое мнение, что президент говорит такие вещи только потому что надо что - то говорить, вешая лапшу на уши народа. Чиновники знают этот приём и при необходимости поддакивают, чтобы усилить веру народа.

Интернет публикует зарплату министров. Она колеблется от 1,7 миллионов рублей до 438,5тысяч. Почему такой разброс? Каждый министр работает с людьми. Его деятельность основывается на взаимодействии с человеком - с рабочим, бюджетником, пенсионером. И зарплата у них должна быть одинакова соответствовать зарплате подчинённых. Разница может быть только в премиальных в зависимости от состояния отрасли, от того как работает министр. Но у нас всё не как у людей. В стране нет хозяина. Вернее он есть только для народа, чиновники живут по своим законам. За прошлый год президент заработал -18 миллионов рублей, премьер- 8,5 миллионов, Матвиенко - 23 миллиона, Ткачёв - 500 миллионов, Хлопонин - 3 миллиарда. Ну хотя бы привели пример одного, двух рабочих, крестьянина заработавших хотя бы миллион. Всё в руки чиновников.

Полистаешь интернет и жить не хочется от безысходности. Ты человек, но нищий поэтому ничего не можешь сделать. Вот замом в думе сразу стал новоиспечённый депутат Петя Толстой. Из журналистов прикормленных в замы к Володину. А почему? Да потому что работая ведущим первого государственного телеканала получал 500 тысяч рублей, отстаивая политику власти. Помните как только кто - то из присутствующих на передаче попытается высказать мнение народа так Петя его сразу забивал актёрским голосом. Имея такие средства отправил дочь на учёбу в Америку. Так положено для прикормленных журналистов или это зависит от прилежание к власти? Петя на совесть отрабатывал политику власти. Вот так воспитывают патриотов. Откуда такие зарплаты. Недавно учёный муж говорит, что средняя зарплата в стране равна 41 тысячи рублей. Но он е назвал ни одного предприятия где такая зарплата. А куда девать если на селе зарплата 10 - 12 тысяч рублей. И как можно вывести 41 тысячу? Ложь поддержанная Кремлём правит в нашей стране.

Давайте вспомним отзыв о Послании президента Е.Мизулиной - члена Совета Федерации. На передаче у В.Соловьёва она назвала пожар в Кемерово "ударом в спину Путина". "Потому что то, что он делает для России, - невероятные вещи, защищая на внешней арене Россию, внутри проводя реформы невероятной силы. И вдруг - так бездарно за его спиной. А ему некогда постоянно оглядываться на то как доделывают то, что он, пробивая стены решает. Он у нас духовный воин, сильный". Набор слов и ничего конкретного. Зато она штатный депутат. Сперва в думе теперь переведена в Совет Федерации. Жизнь то народа из высоких кабинетов не видно, да и материально обеспечена на две жизни. На счёт трагедии в Кемерово - это проблема не президента, а проблема премьера. Однако премьер никакого участия в пожаре не принимал. Да и проверяющие подконтрольные службам премьера работают только на свой карман. На счёт защиты на внешней арене России действительно добился очень больших успехов. Когда голосовали в ООН по использованию в Сирии химического оружия даже Казахстан не поддержал Россию. Политика президента привела к тому, что у России не оказалось не только друзей даже сочувствующих. Что же это за реформа невероятной силы? Подразделение пожарных системы МЧС грозит руководству голодовками. К тушению пожара в Кемерово они не были готовы и особенно к спасению людей. Даже не все были экипированы для работы. А сколько миллиардов долларов заморожены санкциями США? Реформы невероятной силы привели к полному развалу медицины для народа. Катастрофически не хватает лекарств для льготных больных. Тихой сапой медицина переводится на платную основу. Реформы невероятной силы привели к нарушению президентом главы 1 Конституции РФ. А это должно стать причиной отставки президента, который должен являться гарантом Конституции. Если президент нарушает основной закон страны, то что требовать от подчинённых. Может Мизулиной это не известно? Неужели депутаты, сенаторы вообще не берут в руки основной закон страны. Социальная сфера полностью нарушается президентом. Вы не законники, вы сторонники нарушителя.

Если Е.Мизулина относит к деятельности президента внутреннюю политику в стране то почему разрушена медицина? Вы когда последний раз были в поликлинике в которую ходит народ? Нервы надо иметь железные. Театр начинается с вешалки и так же медицина. Лето ещё не наступило, а гардеробщицу сократили. Вешать приличную одежду никто не решается. Пока два или три часа будешь маяться под дверью врача одежду могут увести. Вот и ходят по поликлинике все с верхней одеждой на перевес. У каждого кабинета очередь скапливается до 30 человек. После двух часов ожидания я попал к врачу, зная свою болезнь. Однако врач должна меня послушать, смерить давление и выслушать просьбу. Всё это она обязана внести в компьютер тыкая одним пальцем, на что уходит минимум 30 минут. Она это понимает, но выхода не видит. Надо специальные проходить курсы, однако нет таких курсов в малых городах, да и средств никто не выделяет. Банковскую систему регистрации ввели, а вот дальше ума не хватило. А фактически средств. Народ идёт и операторы распределяют по имеющимся врачам, но их катастрофически не хватает. Поэтому очереди не в регистратуру а к врачу.

17 - го на передаче у В.Соловьёва снова заговорили о санкциях, о жизни народа, страны. И. Морозов штатный член Совета Федерации рассказывал о том, что за последние годы в стране построено 50 перинатальных центров. На этом его повествование закончилось. А кто может попасть в эти центры? Одна из десяти рожениц, если родильные дома в сельской местности расположены до 200 километров от посёлков. И дороги нет, не работает и санитарная авиация. Президент ранее говорил о восстановлении санитарной авиации, но на это нет средств, да и нет таких самолётов. Ан - 2 прекратили выпускать, а машина очень даже хорошая. В юности много летал из Колпашево в Томск и обратно, когда учился в институте. Надёжный самолёт. Морозов не говорит почему сейчас возникла потребность перинатальных центров. Потому что обычный человек живёт в стрессовом состоянии. Экология нарушена в большинстве городов, даже в Подмосковье дышать стало трудно. А что говорить о периферии. Во многих населённых пунктах и даже городах нет чистой воды. Продукты питания не отвечают требованиям гостов, которые отменены. В Москве мама взяла клубнику и угостила трёхлетнего ребёнка. Съел три ягодки и оказался в больнице. Врачи не сразу могли определить наименование отравы. Лепи что хочешь никто тебе не указ. Теперь всё частное, на первом месте прибыль. Человек не знает что будет завтра. Вот всё это и есть стрессовое состояние. Поэтому нужны перинатальные центры, но они мало кому доступны. Восемь из десяти новорождённых имеют патологию. Страна плодит инвалидов. Однако думцы и сенаторы этого не видят.

Вспоминаю девяностые. Дочери Ельцина потребовалось рожать. Что делает разрушитель великой страны Ельцин? Отправляет её в Лондон. Народу жрать нечего, а отправить на роды деньги есть. Был такой министр Починок. Очень хорошо и много говорил. Жена рожала в США. Более того все без исключения чиновники стали лечиться за бугром. Им российская медицина не нужна, но об этом морозовы помалкивают.

Есть несколько другой отзыв на Послание президента. Например, Ю.Болдырева, которого съезд народно- патриотических сил предлагал в качестве кандидата в президенты. Однако по непонятным причинам был выдвинут провальный кандидат П.Грудинин. Почему провальный да потому что его никто не готовил в кандидаты. В партии КПРФ не нашлось достойного кандидата. И как Зюганов может такого терпеть? Значит её существование может в ближайшие годы закончится. "За две недели до выборов все кандидаты должны быть в равных условиях. Он (действующий) должен отчитаться за прошедший срок, что конкретно сделано. Путин наш будущий президент, то наверно Кудрин во главе, вместо Дворковича Шувалов, вместо Шувалова Дворкович, вместо Кудрина Медведев".

"Послание про вооружение - это что - то. Ну ни одному слову верить нельзя. Как можно верить хоть одному слову в невозможности оппонировать и опровергать? У нас Армата ездит по парадам, а войсковые испытания не прошла. А подводные лодки вводятся в строй без ракет, без вооружения, потому что ракеты ещё не сделаны. Для того и есть жанр дебатов, чтобы никто не мог вешать лапшу на уши. Чтобы на каждый тезис был тезис оппонента"- так говорит Ю.Болдырев.

Конечно санкции для народа не пройдут бесследно. С 2014 года санкции при которых народ беднеет, а чиновники и олигархи увеличивают капитализацию своих компаний. И заработок их растёт. Половина населения страны не имеет газа, а зарплата министра А.Новак составляет 1,2 миллионов рублей. За один месяц может купить две автомашины. Это по каким законам? С народа власть дерёт три шкуры. С мая вводят курортный налог. При этом путёвки простому смертному не доступны, на билет зарплаты не хватает да ещё и плата за то, что приехал отдохнуть. Всё стаёт недоступно для рабочего человека, страна работает только на чиновников, олигархов и просто воровской люд. И ведь народ голосует за эту власть. Толи большинство народа живёт под гипнозом, который активнее Чумака, Кашпировского. Оказывается гипноз действует не на всех граждан страны. Например, я не воспринимаю гипноз поэтому голосовал за Грудинина. Значит в стране не воспринимают гипноз всего 36 миллионов человек. Маловато для замены правительства и перехода на социалистический путь развития.

На вышеупомянутой передаче с В.Соловьёвым разгорелся целый скандал. Соловьёв говорит, что народ стал жить лучше по сравнению с девяностыми годами. А кто устроил девяностые годы? Народ на референдуме проголосовал за сохранение Союза. И кто на этот референдум обратил внимание? Соловьёв, И.Морозов, К.Шахназаров, И.Коротченко, С. Михеев ? Наоборот вся эта свора поддержала Бориса Николаевича и он для них стал кумиром. Не возражали против названия его именем улиц, площадей, библиотек. Хотя он кроме букваря больше ничего не читал. Некогда надо было ублажать собственную душу. И построили Ельцин центр, чтобы и после смерти вешать народу лапшу на уши. Почему чиновники, политики, депутаты, журналисты вся эта публика прикормленная властью сравнивают жизнь нарда с девяностыми годами? Почему? Надо сравнивать с годами Советского Союза. Сами развалили великое государство и сравнивают с развалом. На Соловьёва это не похоже по его образованию и эрудиции. Однако богатство не даёт реально оценивать политику нынешней власти. Конечно вся эта публика сейчас живёт гораздо лучше чем бы она жила при Союзе. Там надо было работать и отчитываться за работу. Сейчас ничего не надо делать, надо просто занимать определённую должность, которая содержится государством. За что отвечают члены Совета Федерации и депутаты? Они люди вольной профессии. Сейчас их привязали к посещению, но это не значит, что они чем то полезным занимаются. Чтобы получать зарплату они должны ходить якобы на работу. Просто быть на месте - вот и вся обязанность. Они ни перед кем не отчитываются.

Прошло около 30 лет бандитски - воровскому капитализму. Экономика России до сих пор не достигла восьмидесятых годов Советского Союза. Некоторые отрасли при этой власти никогда не достигнут восьмидесятых годов. Например, медицина, образование, жилищное строительство, санаторно - курортное лечение и отдых рабочих, отдых детей, оплата ЖКХ и так далее. Всё это имеют только чиновники, депутаты, журналисты и просто ворьё. Одним словом те кто обслуживает власть. Рабочий, низовой бюджетник превращены в рабов за счёт которых и живут прикормленные.

А эти прикормленные настолько отупели, что не стесняются говорить такие глупости от которых хоть стой, хоть упади. Вот у В.Соловьёва слово берёт Костин. Великий политик и говорит: "Давайте будем сильными". А почему бы и нет, давайте. А что кроется под словом сильными? Экономика страны, тотальное воровство бюджетных средств, вывод миллиардов в США и другие страны. Чтобы стать сильными надо сменить власть. При этой ничего не получится. Неужели Костину не стыдно такое говорить?

Почему же США ненавидит Россию? Опутала страну санкциями, базами НАТО, бомбит Сирию наперекор России. Трамп на весь мир объявил, что все 103 ракеты достигли цели. Неужели наши генералы находящиеся в Сирии говорят неправду. Значит Трамп вообще не считает Россию за государство. Врать с таким убеждением может только президент который презирает страну о которой говорит. Он ведь понимает, что противоракеты, которые использовали вооружённые силы Сирии российского производства.

Значит СМИ опубликовали зарплату министров Российской Федерации. Месячная сумма министров составляет чуть больше 17 миллионов рублей. Не плохо устроились. А вот зарплату замов Медведева найти не удалось. Меня волнует зарплата Шувалова. Вдруг ему не хватит средств на полёт личного самолёта с собачками во Францию. Может скинемся? Народ ведь помогает детям, родители которых не имеют таких средств, чтобы направить ребёнка на лечение за границей. Перинатальные центры строим, а операции детям делают либо в Германии, либо в Израиле.

Санкции введённые США приобретают конкретные очертания от которых некоторые олигархи теряют миллиарды. Медведев уже сказал, что правительство будет помогать компаниям, которые попали под санкции. Премьер наверное имел ввиду компанию Дерипски "Русал". А вот В.Соловьёв высказал совершенно противоположное мнение, что не свойственно ведущему журналисту. Как только США объявили санкции против "Русал" её надо было сразу национализировать. Видите, дорогие читатели, никуда нельзя уйти от экономики социализма. Жизнь заставит вернуться, как бы поздно не было. Выборы проиграли, теперь надо думать как бы дожить до следующих. Можем и е дожить.