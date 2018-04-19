Жертвы пишут палачу

Сегодня 18 апреля делегация инвалидов и пострадавших во время расстрела митинга бастовавших рабочих в Жанаозене в декабре 2011 года прибыла в Астану и передала в канцелярию президента коллективное письмо на имя Назарбаева. Очень сомнительно, что президент, отдавший приказ расстреливать, прислушается к своим жертвам. Но постоянно напоминать акорде о тех событиях и о плачевном состоянии инвалидов и пострадавших надо постоянно. Также необходимо постоянно требовать реабилитации нефтяников Жанаощена, которые после судебных процессов до сих пор считаются преступниками.

Мы приводим весь текст обращения, фактически не изменив стилистику и пунктуацию.

Президенту РК Назарбаеву Н. А.

Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Мы нижеподписавшиеся, являемся лицами, получившими телесные повреждения и тяжкие увечья в результате событий в Жанаозене 16 декабря 2011.

Прошло семь лет с момента трагических событий в Жанаозене, однако наши проблемы не решены до сегодняшнего времени, более того с каждым годом все более и более усугубляются.

Приговором суда признаны потерпевшими 74 человека, которые получили огнестрельные ранения и 16 человек погибло в результате применения оружия сотрудниками правоохранительных органов.

Нельзя не признать факт того, что в различное время вашими подчиненными на должности акима Мангистауской области решались отдельные проблемы потерпевших в Жанаозене 2011 года, однако все оказываемые помощи носят разовый, локальный характер.

В то же время, как мы считаем, имеется критическая необходимость в оказании постоянной системной и стационарной поддержки вплоть до вынесения нормативного акта о статусе потерпевших в Жанаозене.

До настоящего времени не решены вопросы отдельных раненных, медицинского обслуживания, трудоустройства, оказания социальной и иной помощи. Хотя вы дали свои указания гражданину Умирзаку Естаевичу, чтобы он проследил за благополучием и трудоустройством потерпевших Жанаозенцев.

Несмотря на то, что прошло семь лет с момента событий в Жанаозене, люди до сих пор не могут забыть то чудовищное время и не могут прийти в себя с того года и сейчас раздражены тем, что до этого момента не решаются их проблемы.

Следует признать, что и представители власти находятся в постоянном напряжении, боясь повторения событий декабря 2011 года.

Все это является следствием того, что до настоящего времени руководство региона не подошло к решению вопроса профессионально, стараясь избегать решения проблем потерпевших Жанаозенцев. Более того, оказывая всяческие препятствия для решения их проблем законным путем.

Более подробно мы изложим при встрече с вами.

Все эти действия ведут к нарастанию и эскалации социального напряжения в регионе.

Мы считаем, что настало время говорить открыто о проблемах людей, которые прошли ужасы в декабре 2011 года в Жанаозене, сесть за стол переговоров с потерпевшими, принимать действенные меры по решению ситуации.

В связи с чем, предлагаем организовать личную встречу с потерпевшими в Жанаозене, для выяснения истинной картины ситуации в регионе и решения следующих вопросов:

— трудоустройство раненных (в случае нетрудоспособности их близких родственников)

— снижения трудовой нагрузки раненным (возможность перехода на облегченный режим работы)

— медицинского обслуживания раненных (лечение, реабилитация)

— вопросы социального обеспечения (устройство в дошкольные учреждения детей раненных, льготное обслуживание ЖКХ, обучение детей студентов раненных и погибших)

Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Мы выражаем на Вас надежду, что Вы проникнетесь к проблемам потерпевших в Жанаозене и как президент — гарант Республики Казахстан окажете нам максимальную поддержку.

С уважением: потерпевшие в событии 16 декабря 2011 года в городе Жанаозен.

От редакции: Так и представляешь себе, если б мировая история пошла чуть-чуь иначе, такое вот письмо:

"Дорогой и любимый Фюрер,

Пишут тебе бывшие заключенные лагеря труда и отдыха "Освенцим", оставшиеся в живых по недосмотру администрации..."