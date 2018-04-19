Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Жертвы пишут палачу

Опубликовано 19.04.2018 в разделе комментариев 0

Жертвы пишут палачу

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

Сегодня 18 апреля делегация инвалидов и пострадавших во время расстрела митинга бастовавших рабочих в Жанаозене в декабре 2011 года прибыла в Астану и передала в канцелярию президента коллективное письмо на имя Назарбаева. Очень сомнительно, что президент, отдавший приказ расстреливать, прислушается к своим жертвам. Но постоянно напоминать акорде о тех событиях и о плачевном состоянии инвалидов и пострадавших  надо постоянно. Также необходимо постоянно требовать реабилитации нефтяников Жанаощена, которые после судебных процессов до сих пор считаются преступниками.

Мы приводим весь текст обращения, фактически не изменив стилистику и пунктуацию.

Президенту РК Назарбаеву Н. А.

Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Мы нижеподписавшиеся, являемся лицами, получившими телесные повреждения и тяжкие увечья в результате событий в Жанаозене 16 декабря 2011.

Прошло семь лет с момента трагических событий в Жанаозене, однако наши проблемы не решены до сегодняшнего времени, более того с каждым годом все более и более усугубляются.

Приговором суда признаны потерпевшими 74 человека, которые получили огнестрельные ранения и 16 человек погибло в результате применения оружия сотрудниками правоохранительных органов.

Нельзя не признать факт того, что в различное время вашими подчиненными на должности акима Мангистауской области решались отдельные проблемы потерпевших в Жанаозене 2011 года, однако все оказываемые помощи носят разовый, локальный характер.

В то же время, как мы считаем, имеется критическая необходимость в оказании постоянной системной и стационарной поддержки вплоть до вынесения нормативного акта о статусе потерпевших в Жанаозене.

До настоящего времени не решены вопросы отдельных раненных, медицинского обслуживания, трудоустройства, оказания социальной и иной помощи. Хотя вы дали свои указания гражданину Умирзаку Естаевичу, чтобы он проследил за благополучием и трудоустройством потерпевших Жанаозенцев.

Несмотря на то, что прошло семь лет с момента событий в Жанаозене, люди до сих пор не могут забыть то чудовищное время и не могут прийти в себя с того года и сейчас раздражены тем, что до этого момента не решаются их проблемы.

Следует признать, что и представители власти находятся в постоянном напряжении, боясь повторения событий декабря 2011 года.

Все это является следствием того, что до настоящего времени руководство региона не подошло к решению вопроса профессионально, стараясь избегать решения проблем потерпевших Жанаозенцев. Более того, оказывая всяческие препятствия для решения их проблем законным путем.

Более подробно мы изложим при встрече с вами.

Все эти действия ведут к нарастанию и эскалации социального напряжения в регионе.

Мы считаем, что настало время говорить открыто о проблемах людей, которые прошли ужасы в декабре 2011 года в Жанаозене, сесть за стол переговоров с потерпевшими, принимать действенные меры по решению ситуации.

В связи с чем, предлагаем организовать личную встречу с потерпевшими в Жанаозене, для выяснения истинной картины ситуации в регионе и решения следующих вопросов:

— трудоустройство раненных (в случае нетрудоспособности их близких родственников)

— снижения трудовой нагрузки раненным (возможность перехода на облегченный режим работы)

— медицинского обслуживания раненных (лечение, реабилитация)

— вопросы социального обеспечения (устройство в дошкольные учреждения детей раненных, льготное обслуживание ЖКХ, обучение детей студентов раненных и погибших)

Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Мы выражаем на Вас надежду, что Вы проникнетесь к проблемам потерпевших в Жанаозене  и как президент — гарант Республики Казахстан окажете нам максимальную поддержку.

С уважением: потерпевшие в событии 16 декабря 2011 года в городе Жанаозен.

От редакции: Так и представляешь себе, если б мировая история пошла чуть-чуь иначе, такое вот письмо:

"Дорогой и любимый Фюрер,

Пишут тебе бывшие заключенные лагеря труда и отдыха "Освенцим", оставшиеся в живых по недосмотру администрации..."



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сколько денег нужно семье из трех человек в месяц?:
Результаты
Интернет-ТВ
На Украине испытали пиратскую версию Ми-2
На Украине испытали пиратскую версию Ми-2
17.04.2018
Владислав Жуковский о повышении пенсионного возраста
Владислав Жуковский о повышении пенсионного возрас...
18.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Начштаба ВМС Украины уволен из-за крымской жены (3)
Следом за "Уралвагонзаводом" у инаугурации Путина обанкротят и "Курганмашзавод" (0)
Трудящиеся России беднели за юбилейный 2017-й, зато подросло число долларовых миллиардеров (0)
Жертвы пишут палачу (0)
Полистаешь интернет и жить не хочется (1)
Япония отказалась покупать российский алюминий из-за санкций США (2)
Баскская группировка ETA намерена объявить о самороспуске (0)
Доходы главы ЦБ Набиуллиной оказались в 3 раза больше главы Федрезерва США (4)
Армянская революция, пока бархатная (27)
Как не помочь Жарову в удушении свободы слова (28)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: 19 апреля
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 2
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 1
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Армянский майдан
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss