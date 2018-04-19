Жертвы пишут палачу

Сегодня 18 апреля делегация инвалидов и пострадавших во время расстрела митинга бастовавших рабочих в Жанаозене в декабре 2011 года прибыла в Астану и передала в канцелярию президента коллективное письмо на имя Назарбаева. Очень сомнительно, что президент, отдавший приказ расстреливать, прислушается к своим жертвам. Но постоянно напоминать акорде о тех событиях и о плачевном состоянии инвалидов и пострадавших надо постоянно. Также необходимо постоянно требовать реабилитации нефтяников Жанаощена, которые после судебных процессов до сих пор считаются преступниками.
Мы приводим весь текст обращения, фактически не изменив стилистику и пунктуацию.
Президенту РК Назарбаеву Н. А.
Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Мы нижеподписавшиеся, являемся лицами, получившими телесные повреждения и тяжкие увечья в результате событий в Жанаозене 16 декабря 2011.
Прошло семь лет с момента трагических событий в Жанаозене, однако наши проблемы не решены до сегодняшнего времени, более того с каждым годом все более и более усугубляются.
Приговором суда признаны потерпевшими 74 человека, которые получили огнестрельные ранения и 16 человек погибло в результате применения оружия сотрудниками правоохранительных органов.
Нельзя не признать факт того, что в различное время вашими подчиненными на должности акима Мангистауской области решались отдельные проблемы потерпевших в Жанаозене 2011 года, однако все оказываемые помощи носят разовый, локальный характер.
В то же время, как мы считаем, имеется критическая необходимость в оказании постоянной системной и стационарной поддержки вплоть до вынесения нормативного акта о статусе потерпевших в Жанаозене.
До настоящего времени не решены вопросы отдельных раненных, медицинского обслуживания, трудоустройства, оказания социальной и иной помощи. Хотя вы дали свои указания гражданину Умирзаку Естаевичу, чтобы он проследил за благополучием и трудоустройством потерпевших Жанаозенцев.
Несмотря на то, что прошло семь лет с момента событий в Жанаозене, люди до сих пор не могут забыть то чудовищное время и не могут прийти в себя с того года и сейчас раздражены тем, что до этого момента не решаются их проблемы.
Следует признать, что и представители власти находятся в постоянном напряжении, боясь повторения событий декабря 2011 года.
Все это является следствием того, что до настоящего времени руководство региона не подошло к решению вопроса профессионально, стараясь избегать решения проблем потерпевших Жанаозенцев. Более того, оказывая всяческие препятствия для решения их проблем законным путем.
Более подробно мы изложим при встрече с вами.
Все эти действия ведут к нарастанию и эскалации социального напряжения в регионе.
Мы считаем, что настало время говорить открыто о проблемах людей, которые прошли ужасы в декабре 2011 года в Жанаозене, сесть за стол переговоров с потерпевшими, принимать действенные меры по решению ситуации.
В связи с чем, предлагаем организовать личную встречу с потерпевшими в Жанаозене, для выяснения истинной картины ситуации в регионе и решения следующих вопросов:
— трудоустройство раненных (в случае нетрудоспособности их близких родственников)
— снижения трудовой нагрузки раненным (возможность перехода на облегченный режим работы)
— медицинского обслуживания раненных (лечение, реабилитация)
— вопросы социального обеспечения (устройство в дошкольные учреждения детей раненных, льготное обслуживание ЖКХ, обучение детей студентов раненных и погибших)
Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Мы выражаем на Вас надежду, что Вы проникнетесь к проблемам потерпевших в Жанаозене и как президент — гарант Республики Казахстан окажете нам максимальную поддержку.
С уважением: потерпевшие в событии 16 декабря 2011 года в городе Жанаозен.
От редакции: Так и представляешь себе, если б мировая история пошла чуть-чуь иначе, такое вот письмо:
"Дорогой и любимый Фюрер,
Пишут тебе бывшие заключенные лагеря труда и отдыха "Освенцим", оставшиеся в живых по недосмотру администрации..."