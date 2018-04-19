Трудящиеся России беднели за юбилейный 2017-й, зато подросло число долларовых миллиардеров

Журнал Forbes представил 15-й рейтинг двухсот самых богатых российских бизнесменов. Список возглавил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, состояние которого оценивается в $19 100 млн. На втором месте - председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов, заработавший $18700 млн. Тройку богатейших бизнесменов страны замыкает прошлогодний лидер рейтинга, председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон с состоянием в $18000 млн (за год потерял $400 млн).

Четвертое место в рейтинге Forbes занял президент НК "Лукойл" Вагит Алекперов ($16400 млн, состояние выросло на $1,9 млрд), пятое - член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко ($16000 млн), шестое - президент холдинга "Интеррос" Владимир Потанин ($15900 млн).

Седьмую строчку рейтинга занял председатель комитета по стратегии (неисполнительный директор) "Еврохима" Андрей Мельниченко ($15500 млн, рост на $2,3 млрд), на восьмом месте - совладелец LetterOne Holdings и "Альфа-Групп" Михаил Фридман ($15100 млн, состояние выросло на $700 млн).

Замыкают десятку самых богатых бизнесменов в России председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг ($14400 млн) и основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов ($12500 млн, что на $2,7 млрд меньше, чем в прошлом году).

Как отмечает Forbes, несмотря на стагнацию рынка и ожидание новых антироссийских санкций, состояние 200 богатейших российских бизнесменов в совокупности выросло на $25 млрд, до $485 млрд. Миллиардеров в России стало больше: их число выросло с 96 до 106.

Как сообщалось, российское представительство в глобальном списке миллиардеров журнала Forbes выросло до 102 человек с 96 годом ранее. Их совокупное состояние в настоящее время оценивается в $410,8 млрд.

От редакции: Честно говоря, когда представляешь это совокупное состояние (кстати, по другим оценкам, сообщённым сегодня же Бизнес-ФМ, оно 485 миллиардов долларов) олигархата (которого, как утверждают Путин и Песков, в РФ давно нет, есть только "зажиточные бизнесмены", видимо) - то понимаешь сразу, и что такое национализация, и что такое социализм, и что такое экспроприация экспроприаторов. Олигархи заменили собой министерства, их личные доходы громко вопиют на всю страну: вот именно этого вам сейчас и не хватает, вложили бы вы миллиард лишний в развитие здравоохранения, так и не пришлось бы клянчить на всех телеканалах на лечение детей за границей.

Вот уж что хорошо в путинском издании "демократии" - так это транспарентность, будь она неладна. Всё прозрачно для тех, кто понимает классовую динамику в ударно деградирующем обществе: правящий класс вбирает в себя всё больше капитала, превращая в капитал доселе общественные фонды, при том что производительные силы в период кризиса в состоянии крайней убогости находятся. Зато как гордо шагает по стране приватизация! Везде, где побывал Чубайс - приватизация. На очереди Роснано, конечно же (сомнительное предприятие, но всё же - показательное). Всё единое - дробим, чтобы конкурировало промежду собой! Сильно улучшилось с тех пор, как РАО "ЕЭС" подробили электроснабжение? Не-а. Всё по-старому, только дороже. Ну, вот оно и конкурирует так, что стоимость ЖКУ в Москве приближается к стоимости съёмной квартиры. Справедливость рынка-с.

Что даст стране уничтожение олигархата как класса? 485 миллиардов долларов (только личных состояний, тут не учтён оборотный и производительный капитал). Вы вспомните, за сколько Роснефть силовигархия частично продавала - и сразу похорошеет. Олигархам досталась страна с почти 290 миллионами населения. Во что они её превратили? В сырьевую империю с вымирающим населением (145 миллионов), а за пределами РФ - с итребляющими друг друга неофеодальными республиками, конкурирующими лишь за возможность поставлять дешёвую рабочую силу сюда или газ да нефть. Куда? В ЕС, КНР, США... Вот такая суверенная демократия вышла в СНГ. И за один только кризисный 2017-й на десять выросло число долларовых миллиардеров. Сразу ясно, в чьих руках власть и что такое "национальные интересы России"...

Д.Ч.