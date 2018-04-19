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Московский листок

Начштаба ВМС Украины уволен из-за крымской жены

Опубликовано 19.04.2018 в разделе комментариев 3

Начштаба ВМС Украины уволен из-за крымской жены

Начальника штаба и первого заместителя командующего ВМС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого отстранили от должности из-за информации о российском гражданстве его жены, пишет одесское издание "Думская".

Гладкий отстранен на время служебного расследования, предметом которого является как гражданство жены военного, так и допущенные им "финансово-экономические нарушения".

Жена Гладкого Елена вместе с детьми два года жила в Крыму после его присоединения к России, а дочь капитана первого ранга выступала на соревнованиях по плаванию за Центральный спортивный клуб российской армии, утверждает "Думская". 

- Выступать за СКА, конечно, явная измена родине, - прокомментировал главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И жена в Крыму два года жила - понятно, что истинная патриота Украины должа была переехать в Житомир в картонный ящик. Небось еще жрала там краснодарский кефир и ростовскую колбасу, заместо родной херсонской. Кстати, а жена-то поумней оказалась - выпрут каперанга с несуществующего флота, поедут спокойно к себе в Крым в квартирку уютную, устроится каперанг шкипером на прогулочный кораблик и будут жить как люди.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Крон Принц Пафнутий Алипабаевич написал 19.04.2018 13:20
Ну что можно сказать? Прав , чертяка! И очень смешно написал, мол, будут жить как мы, как русские, как люди.
Спасибо дорогой товарищ Баранов! Любовь к России не купишь, это состояние души, это скрепы.
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(без названия)
стоик1145 написал 19.04.2018 12:35
Писькова шлюха - гражданка США и ничего ?
.
Поэтому против Писькова не вводят санкции?
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(без названия)
стоик1145 написал 19.04.2018 12:32
Писькова шлюха гражданка США и ничего ?
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