Начштаба ВМС Украины уволен из-за крымской жены

Начальника штаба и первого заместителя командующего ВМС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого отстранили от должности из-за информации о российском гражданстве его жены, пишет одесское издание "Думская".

Гладкий отстранен на время служебного расследования, предметом которого является как гражданство жены военного, так и допущенные им "финансово-экономические нарушения".

Жена Гладкого Елена вместе с детьми два года жила в Крыму после его присоединения к России, а дочь капитана первого ранга выступала на соревнованиях по плаванию за Центральный спортивный клуб российской армии, утверждает "Думская".

- Выступать за СКА, конечно, явная измена родине, - прокомментировал главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И жена в Крыму два года жила - понятно, что истинная патриота Украины должа была переехать в Житомир в картонный ящик. Небось еще жрала там краснодарский кефир и ростовскую колбасу, заместо родной херсонской. Кстати, а жена-то поумней оказалась - выпрут каперанга с несуществующего флота, поедут спокойно к себе в Крым в квартирку уютную, устроится каперанг шкипером на прогулочный кораблик и будут жить как люди.