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Московский листок

Следом за "Уралвагонзаводом" у инаугурации Путина обанкротят и "Курганмашзавод"

Опубликовано 19.04.2018 в разделе комментариев 0

силовигархия рогозин оборонка ростех
Следом за "Уралвагонзаводом" у инаугурации Путина обанкротят и "Курганмашзавод"

Корпорация «Ростех» попросила вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего военно-промышленный комплекс, рассмотреть вопрос о банкротстве единственного российского производителя боевых машин пехоты (БМП) — «Курганмашзавода». Его предполагается объединить с тульским Конструкторским бюро приборостроения имени академика Шипунова, передает в четверг, 19 апреля, РБК. 

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов поясняет, что нынешнее финансово-экономическое состояние предприятия критическое. По итогам 2017 года у «Курганмашзавода» образовался убыток в 7 миллиардов рублей. Кроме того, предприятие сорвало сроки заказов по экспорту. 

Чемезов добавил, что у завода есть проблемы и с выполнением государственного оборонного заказа на 2018 год. 

Как отмечает издание, в октябре прошлого года Внешэкономбанк (главный кредитор концерна) подал иск в Чувашский арбитражный суд о признании предприятия банкротом. Суд назначил в компании наблюдение, а для запуска процедуры банкротства стратегического объекта необходимо решение правительственной комиссии под председательством Рогозина. 

«Курганмашзавод» основан в 1950 году. Он ориентирован на производство и ремонт бронемашин класса БМП. БМП-2 и БМП-3 эксплуатируют, кроме российской армии, вооруженные силы почти 30 стран мира. Кроме того, завод изготавливает образцы модернизированной БМД-4.

Напомним, точно с такой же прогрессивной инициативой в 2016-м году выступил господин Авен и его банк. Альфа-банк подал в Арбитражный суд Свердловской области заявление о признании банкротом корпорации «Уралвагонзавод», иск подан 10 июня. УВЗ является крупнейшим танкостроительным предприятием России. «Уралвагонзавод» выпускает железнодорожную и военную технику, в том числе новейшие танки Т-90 и Т-14 «Армата».

В начале мая Альфа-банк уведомлял кредиторов УВЗ о намерении подать заявление о банкротстве компании. В апреле 2015 года банк обратился в суд с иском о взыскании долга по кредитам, сумма иска составила более 6 млрд рублей и $39 млн. В мае 2015 года Альфа-банк заявил о том, что общая сумма долга УВЗ и его дочек составляет более 10 млрд рублей и свыше $72 млн.

От редакции: Отметим, что успехи Ростеха (одной из базовых корпораций силовигархии) на ниве укрепления обороноспособности страны - всё же уступают успехам в освоении бюджетов на строительство мусоросжигающих заводов, которые за баснословные миллиарды Чемезов и Хлопонин хотят построить в Казани и Подмосковье. Вот на это, как ни странно, в бюджете всегда находятся деньги - на ухудшение экологии и, соответственно, на ухудшение самочувствия граждан РФ. А на защиту их с помощью брони - не-а! И это в самый разгар очередного нагнетания милитаристской истерии как в Кремле, так и у "Трампнаша"...

Д.Ч.

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