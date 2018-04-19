Блогер Сергей Собянин желает пропиариться на Победе за ваш счёт

Мы маловато задумывались вообще и в частности, что есть приватизация. Многие полагали, что она - только в экономике пройдёт и нас оставит в сторонке. Ну, отдали мы наши несчастные ваучеры неизвестно кому - и всё, государство вроде как отстало, ползём себе дальше по линейке лет (сильно укоротившейся, судя по статистике, но хоть так, как говорят аксакалы демократии)...

Но приватизация по своей сути была процессом всесторонним, начинающимся действительно там, в недрах экономики (без этой базы она и не состоялась бы - верно подсказывает нам марксизм-ленинизм), но затем-то идущим вширь, и главное, преображающим взгляд на культуру, историю. Все эти нелепые, дореволюционные - но ставшие нормой обращения "господин", частое "Вы-канье" в письменных и документальных обращениях, всячески подчёркиваемая приватность, всё это стало аналогом внедрения в наше общественное сознание понятия "прайваси", которое на западе и особенно в США - не понятие, а уже давно моральная норма. Нельзя заступать за черту прайваси - там частная собственность, частная жизнь, там некий иной мир, которого ты касаться не с меешь - потому что и ты есть частный индивид, твои права на этой линии кончаются.

И вспомните, как вроде бы ясная нам история СССР постепенно переходила в разряд "сколько людей - столько и мнений", а затем и разнообразные учебники появлялись, и трактовка в них этой истории была зачастую противоположная. До того дофантазировались обличители "совка", что и в Великой Отечественной побеждали одни США - ну, ясно, что учебники просто были переводные. Но ведь и по ним учили, и в чьих-то умах эта информация живёт!

Кое-какие поганые, сорняковые всходы такого плюрализма в Истории - и нынче колышатся на ветру перемен (к худшему). Вот, например, какой шедевор недавно вытащили товарищи со страниц одного стилизованного по иллюстрациям под советский учебника. Тонкие знатоки Истории СССР ничего, кроме зэковских опорок и этапов - не видят с 1920-х, 1930-х, 1950-х... Один сполношной и мрачный ГУЛАГ (максимальное население которого в реальности, а не в пропаганде реваншистов-буржуев за всё время его работы насчитывало всего 2561 тысяч человек), никаких сталинских высоток, космоса, индустриализации, культурных и научных достижений...

Что же является приватизацией в Истории - вы не задумывались? Она же и тут занялась редактурой, переходя на личности там, где работали коллективы и весь народ (начал это дело ещё трус Хрущёв, назвав сталинскими репрессиями те самые, которых был активным активистом сам)... Вот и, казалось бы, даже такой стопроцентно советский, коммунистический, агитирующий за Советскую власть факт, как полёт человека в космос - переписан на одного Гагарина, приватизирован посмертно, причём вопреки воле самого Юрия Гагарина. Он-то, выступая на Красной площади, как раз настаивал на том, что это трудовой и научный подвиг всего советского народа. Но мало кто слышал эту речь гагарина! Зато все голосовали за него как за лицо "России" (хотя он принципиально лицо всего СССР - Казахстана, Украины, Белоруссии etc) в интернете.

И вот туда же направил вектор приватизации, то есть свои стопы приватизатора Истории - хозяин земли московской, мэр Собянин. Вот что он, как заядлый спамер, предлагает нам делать накануне 9 мая.

Конечно, было это и ранее - когда Национальный Лидер-с вышли из Кремля и возглавили принципиально бесконечную демонстрацию "Бессмертного полка" (а охранники прятались рядом среди масс, а снайперы чётко прощупывали с крыш домов на Тверской эти самые массы на малейшее резкое движение)... Но Собянин, имеющий и президентские амбиции - решил шагнуть шире.

Вот вы как бы рассылаете эту открыточку, да? А наверху - он такой красивый! Это же его поздравление - аналогичное тем, которые вы как спам получаете, если зарегистрированы на портале госуслуг и периодически находите в почтовых ящиках. Не правительства Москвы, не мэрии - а личное его поздралвение, которые фигачат целые отделы под копирку.

Приватизация, как и было сказано.

И стоит ли удивляться, что в одном из образцовых Советов ветеранов (в двух шагах от метро "Сокол", в "Доме Назыма Хикмета") среди портретов, украшающих стены, рядом с Жуковым и Сталиным и конечно же Путиным самый крупный - он, друг всех ветеранов, Серго Собянин!

Нажми на кнопку - подпиарь Собянина! Ему же переизбираться, как Путину, скоро...

И не так уже важно, что и на труд в тылу и на труд ратный подлинные герои той Великой войны коммунизма с фашизмом - шли под красным знаменем Ленина и Сталина во имя социализма... А всё тот же Собянин так неудачно недавно прислонился к фигуре Солженицына, который в США требовал бомбить СССР первыми и при первой возможности, чтобы коммунистическая зараза не распространялась по миру - ему-то антисоветчику Солженицыну Собянин отгрохал целые новый дом, "Русскому зарубежью", чтоб антисоветчинка и чернуха-гулаговщина чувствовала себя на московской земле уютно, комфортно, вольготно...

Вот же - господинчик, миллионерчик (только по официальным данным, которые уверяют, что Ликсутов богаче Собянина, по неофициальным, конечно, миллиардер), один из приватизаторов и нефти (в Мегионе) и прочих завещанных ВСЕМ завоеваний социализма, который пришёл всё прибрать к рукам, порядочек буржуйский навести. Есть такое слово - рейтинг...

И вот уж плетутся послушной толпой на устроенный Собяниным корпоратив на Красной площади (как было в 2014-м после его официального воцарения) - ветераны по спецприглашениям. В этом есть и ваш вклад, дорогие москвичи! Но для прочих туда вход закрыт, всё же вам тут не сталинизм и не 1945-й год, когда немыслимы были барьеры вообще нигде в Москве, когда ликование от Победы (как и стремление к ней) сносило даже государственные границы, устанавливая социализм в Европе и Азии там, где его не было, но о чём Ленин мечтал (Тувинской ССР прирос СССР именно тогда)... Прочим покажут по ТВ, как Лепс поёт под фанерку, а картинные ряженые витязи и комсомольцы-добровольцы - бьются на потеху господ.

Приватизация Великой Победы - онлайн. Не забудьте купить билеты в партере, они дорожают... "За ценой не постоим, одна на всех..." - лишь несётся из прошлого укором. Но это "совок", этого "нам" не нужно, нам и капитализм вполне подходит - плиточку положили, чтоб ветераны падали почаще, квартплату с 2013-го вздули в четыре раза (!!!), детище собянинской команды "Жилищник" пухнет от безделья... Памятник Жукову (клыковский, приельцинский, Лужковым подкорректированный в сторону несгибаемого идиотизма) вот тоже маленько разваливается (постамент) - но сие дело десятое. Главное в соцсетях прособЯнить вовремя!

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