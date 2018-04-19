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Московский листок

Сырьевая империя будет жаловаться в ВТО на США и на пошлины

Опубликовано 19.04.2018 в разделе комментариев 0

дерипаска санкции вто алюминий
Сырьевая империя будет жаловаться в ВТО на США и на пошлины

Москва обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с требованием к США провести консультации о компенсации за ввозные тарифы на алюминий и сталь, сообщает Reuters. 

В опубликованном ВТО заявлении России отмечается, что США нарушили правила ВТО и не предоставили до введения пошлин соответствующего уведомления. "Цель консультаций заключается, в частности, в обмене мнениями о мерах и достижении понимания относительно путей достижения цели, изложенной в пункте 1 статьи 8 соглашения о гарантиях", - сказано в документе. 

В пункте 1 статьи 8 соглашения о гарантиях речь идет об адекватной компенсации за неблагоприятные последствия введения протекционистских мер. 

"Если договоренности о такой компенсации достигнуть не удалось, Россия имеет право на ответные меры в виде "приостановки уступок или обязательств", то есть может увеличить пошлины или ввести другие меры против американских товаров, чтобы достичь эквивалентного эффекта. 

Как пояснил агентству РИА "Новости" источник в российской делегации в ВТО, "это не спор в полном смысле слова, это, скорее, обозначенная перспектива введения ответных мер при полном соблюдении правил ВТО". 

США заявили, что введение пошлин на сталь и алюминий является вопросом национальной безопасности и не подпадает под действие правил ВТО. С этим не согласились Россия, Китай, Индия и Европейский союз. 

В Вашингтоне ранее согласились на переговоры с Китаем и сообщили Индии и ЕС, что открыты "для обсуждений этого и других вопросов", в то же время настаивая, что их требования необоснованны.

От редакции: Вот именно! Зачем в 2012-м, на волне реакции и майского поражения "болотных протестов" вступали в ВТО? Вот и давайте обращаться и бодаться в этой "высшей инстанции" - найти управу на буржуев энтих амердликанских! Ведь как они позорят честный капитализм и честную конкуренцию! Это где же такое видано? Нам в "Экономиксе" о таком не писали, а по-плановому, по-социалистически мы думать разучились - мы же в этот ваш, буржуйский рынок искренне врастали, на внешний рынок ориентировались, свои заводы закрывали, нечего нам самим кроме пивных банок из аллюминия делать - не космические же кораблики?.. А тут, оказывается, есть свои главные игроки и их правила. Вершина пирамидки имеется, оказывается.

Нет, эдак мы и капитализм разлюбим, и рабочие Дерипаски взбунтуются - им же платят такую большущую (добавляют циничные гады по радио "по местным меркам") зарплату, целых 25 тысяч рублей! Они же просто образец повиновения эксплуататору для всего рабочего класса всего мира - а проклятый Запад хочет их натравить на нашего замечтаельного безгрешного буржуя? На своего младшего брата? Где же гуманизм? Где же классовая солидарность? Мы же когда за Ельцина и Путина голосовали - нам такого не обещали! А то мы же того - проведём первомайскую демонстрацию поддержки олигархата и списка "Форбс", мы покажем этому Западу, как забижать Расею, извечно богатую алюминием! (правда, заводы-то строила Советская власть и не для дерипасок...)

Д.Ч. 

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