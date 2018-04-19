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Московский листок

Авторучку из коллекции Национального Лидера продали за 63 тысячи евро с аукциона в Париже

Опубликовано 19.04.2018 в разделе комментариев 2

силовигархия классоваяненависть
Авторучку из коллекции Национального Лидера продали за 63 тысячи евро с аукциона в Париже

Черная ручка фирмы Parker, украшенная серебряным двуглавым орлом и 20 кристаллами Swarovski, была продана на парижском аукционе Drouot за 63 тыс. евро. Об этом пишет издание Le Parisien. На сайте торгового дома говорится, что лот N327 является частью "коллекции президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина". К ней прилагается сертификат администрации президента РФ и заключение экспертов aукционного дома Bonhams. 

По данным Le Parisien, ручка была продана в среду, 18 апреля. Ее выставил на торги аукционный домом Leclere в рамках коллекции образцов русского и армянского искусства. Предварительно лот оценивался от 50 тыс. до 80 тыс. евро. Покупатель участвовал в торгах по телефону, его имя не раскрывается. 

Собеседники издания из числа экспертов аукционного дома пояснили, что ручка "не является произведением искусства". Однако ее уникальность подчеркивается "нынешними политическими реалиями". 

Отметим, что предметы, принадлежавшие президентам, пользуются особой популярностью, однако их количество на аукционах крайне ограничено. В 2017 году рисунок президента США Дональда Трампа с изображением небоскребов Нью-Йорка был продан на торгах аукционного дома Nate D. Sanders Auctions за 29,2 тыс. долларов. 

В феврале 2015 года костюм премьер-министра Индии Нарендры Моди был продан с аукциона за более чем 43 млн рупий (более 643 тыс. долларов по тогдашнему курсу). В августе 2016 года этот лот вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой предмет деловой одежды, проданный на аукционе.

- Я вот всё гадаю, - хмурится редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - как это у официально зарабатывающего какие-то жалкие миллиончики Путина могут быть в коллекции такие ручки? как это при официальных его хиленьких декларациях существует целая программа президентских грантов, а в ней-то крутятся точно миллиарды рублей - это его личные, Путина миллиарды? Тогда кто нам врёт в декларациях его из года в год - сам Путин или его пиар-институт под руководством Пескова? Может, это такая ручка хабаровского гадернатора - того самого, который уже сидит? Только ручка без последствий, государь ведь на Руси издревле свят и неподсуден... 

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Всего комментариев к статье: 2
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музыканту логика не к чему.
Калькулятор написал 19.04.2018 17:31
Сколько бы стоила на аукционе ручка, принадлежавшая Стейнбеку?
А сколько за нее заплатил сам Стейнбек?
Аргументы должны быть железобетонные. Иначе они только во вред делу.
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Авторучки распродает, видимо совсем дела плохи...
Жалко! (авторучку) написал 19.04.2018 17:14
А трусы (б/у) великого вошьдя, почем?
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