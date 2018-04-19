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Московский листок

"Умные" крылатые ракеты-неудачницы отправлены из Сирии в Россию

Опубликовано 19.04.2018 в разделе комментариев 0

сша сирия
"Умные" крылатые ракеты-неудачницы отправлены из Сирии в Россию

Сирия передала России две крылатые ракеты, не сдетонировавшие в ходе удара США, скоординированного с Великобританией и Францией. Боеприпасы 18 апреля отправили самолетом в Россию. "Две крылатые ракеты, не разорвавшиеся в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военными. Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии позавчера [17 апреля] были переданы русским военным", - рассказал ТАСС сирийском военном ведомстве. 

Агентство не располагает официальным подтверждением российской стороны о предоставленной собеседником информации. 

Член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал РБК, что сирийские военные могли передать России две ракеты, "которых недосчитались наши специалисты". "Американцы заявляют, что было выпущено 105 крылатых ракет по объектам в Сирии. Вот, наверное, сирийцы нашли эти две ракеты, которых российские специалисты недосчитались. Если это так, вот посмотрим, почему они не долетели, и американцам скажем, что надо заправлять, наверное, ракеты или что-то", - пояснил Клинцевич. 

Президент США Дональд Трамп 11 апреля в своем Twitter заявил о возможных атаках по объектам армии сирийского президента Башара Асада "новыми, умными" ракетами. "Россия грозит сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят - хорошие, новые и "умные". Тебе не стоит быть партнером газового убийцы - животного, которое травит своих людей и наслаждается этим", - написал Трамп. Впрочем, вскоре он добавил: "Нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановим гонку вооружений?" 

Корабли и бомбардировщики США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии в ночь на 14 апреля. Всего было выпущено, по подсчетам Минобороны РФ, 103 крылатые ракеты. Сирийские ПВО, как утверждалось, сбили 71 из них. Основными целями, как отмечало российское ведомство, стали военные объекты Сирии, в частности несколько авиабаз. 

Удар стал в ответом на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, когда погибли десятки мирных жителей. Отдавая указ о нанесении ракетного удара, Трамп выступил со специальным обращением к нации. Россию и Иран он назвал странами, "наиболее ответственными" за поддержку режима Асада. 

Президент РФ Владимир Путин назвал ракетный удар по Сирии "актом агрессии против суверенного государства". Он также заявил, что США усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии и, по сути, потакают террористам.

Отметим, что в прогрессивных кругах и в самых низах обществ различных стран ЕС крепнет протест по поводу бомбардировок Сирии империалистами. 

Решительный митинг против всякого участия в новом сирийском кровопролитии провели в воскресенье 15 апреля партийные организации КПГ на Кипре у стен британской авиабазы в Акротири, откуда в субботу на рассвете взлетали британские самолеты и наносили удары по Сирии. 

Боевой призыв КПГ встретил положительный отклик со стороны многих трудящихся во время проведения разъяснительной кампании в субботу во второй половине дня на рабочих местах в центре Никосии и Ларнаки, их участие тоже было значительным. 

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