Анатолий Баранов: Англия, Франция, Германия для любого американца вполне конкретны, а Россия - это абстракция, как Сомали или Абиссиния

Дал комментарий "Свободной прессе" касаемо наших отошений с Америкой и остальным человечеством.

Большинство американцев выступают за введение более жестких санкций в отношении России, свидетельствуют данные опроса, проведенного Washington Post совместно с ABC News. При этом чуть более половины опрошенных выступают за то, чтобы президент Дональд Трамп пригласил российского коллегу для переговоров в Белый дом.



Стоит отметить, что число поддерживающих новые ограничительные меры разнятся в зависимости от политических предпочтений: за выступают 74 процента респондентов среди демократов и 68 процентов — среди республиканцев. Из числа противников Дональда Трампа —за ужесточение 73, среди его сторонников — 66 процентов.

Кроме того, 49% американцев считают, что Трамп сделал «слишком мало», чтобы наказать Россию за якобы имевшие место нарушения международного права, 32% считают, что он справляется со сложившейся ситуацией, а 4% граждан уверены, что он слишком жесток по отношению к РФ.

В то же время 52 процента респондентов заявляют, что Трамп должен пригласить Владимира Путина в Белый дом для улучшения отношений с Москвой, при том, что 42 процента уверены, что этого делать не стоит.

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— Разумеется, большинство американцев не слишком затрагивают темы России, Сирии, Украины, и они формируют свое отношение к нашим событиям по информации в СМИ, то есть никто практически не станет вдаваться в детали, изучать альтернативные источники информации, — считает главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — В «Вашингтон пост» написали, что Россия травит всех страшным ядом «Новичок», естественно, Америка должна покарать эту Россию. Американцы не идиоты, в вопросах, которые напрямую затрагивают их интересы, они прекрасно разбираются и умеют отстаивать свою позицию. Но Россия явно не в фокусе внимания американского общества, поэтому, конечно, в данном вопросе опрос общественного мнения малоинформативен. Давайте в Рязани проведем опрос на тему, были ли американцы на Луне, и получим, уверяю вас, весьма неожиданные результаты. И не потому, что рязанцы глупые, а просто где Луна, где Америка, и где Рязань…

— В ведущих европейских странах большинство выступает против санкций в отношении Москвы. Почему американцы настроены настолько антироссийски?

— Это вопрос географической и экономической близости. Сербия продает нам фрукты и молочные продукты, для них вопрос отношений с РФ имеет конкретное прикладное значение. Как и для турок, финнов, поляков и даже немцев. То есть вы им говорите — давайте вы ваши помидоры и яблоки будете не продавать России, а просто выбрасывать на помойку, потому что больше никому не продадите. А чем с нами торгует Америка? Много ли в Москве и Сочи туристов из Вашингтона? Много ли денег американцы хранят в российских банках? У турок отели закрываются из-за оттока туристов из России, а американцев в этом деле ничего не волнует, просто их не касается. Вот если бы американцев, как они намекают, пригласили к освоению Северного морского пути, и это принесло бы им что-то ощутимое, то появилось бы сильное лобби противников санкций против РФ. Еще круче, если бы удалось провести с американцами такой глобальный проект, как океанический мост через Берингов пролив и трассу через Евразийский континент. Это бы уже всех касалось, и всем было бы интересно. Это был бы интерес не только государственной бюрократии, но и каждого, кто, допустим, купил бы акции этого предприятия. А без «горизонтального» интереса устойчивых отношений не будет. Сейчас же Англия, Франция, Германия для любого американца вполне конкретны, а Россия — это абстракция, как Сомали или Абиссиния.

— Почему за ужесточение санкций выступают в основном демократы и противники Трампа?

— Тут понятно: им кажется, что Трамп недостаточно решителен в деле «наказания этой ужасной России». И эту нерешительность можно поставить ему в вину — это уже сугубо внутриамериканские разборки, Россия здесь просто объект, палка, которой можно бить по голове политического противника. А внешняя политика России должна идти по линии субъективизации для массового избирателя, в первую очередь американского. Россия должна быть не символом, абстракцией, а вполне конкретной страной со вполне реальными, знакомыми людьми. Вот, к примеру, мои американские друзья навряд ли скажут — давайте мы оставим Баранова без лекарств и жратвы, потому что какие-то додики траванули в Англии бывшего шпиона и его дочку. И неважно, за кого там они голосуют на выборах.

— При этом более половины опрошенных — 52 процента — заявляют, что Трамп должен пригласить Владимира Путина в Белый дом для улучшения отношений с Москвой, а 42 процента уверены, что этого делать не стоит. Разница 10 процентов это много? Можно ли сказать, что большинство американцев все же за диалог? Почему тогда большинство за ужесточение санкций?

— Со времен, когда Брежнев начал диалог с Америкой, все-таки прошло немало лет, и кое-какое взаимное узнавание американцев и русских происходит. Люди ездят туда и сюда, много эмигрантов, в основном от нас к ним, конечно. Вот эти 10 процентов преобладания сторонников диалога, наверно, отсюда и растут. Но, строго говоря, цифра не впечатляющая. Вот представьте себе опрос насчет санкций Израиля в отношении России — там же «на четверть бывший наш народ», люди ездят туда-сюда без визы. Это значит, для рядового израильтянина санкции против его тети из Воронежа? Чтобы принудить его тетю с голодухи взять костыль и пойти на митинг? Точно также не можем мы приветствовать теракты в Иерусалиме, потому что сколько не было бы резонов у террористов, но взрывают не абстрактный Израиль, а вполне конкретных и хорошо знакомых нам людей. А с Америкой, увы, все находится еще в мире абстракций.

— Насколько мнение общества в итоге влияет на внешнюю политику Вашингтона? Если большинство американцев за ужесточение, значит ли это, что санкции ужесточат?

— В принципе, уровню влияния общества на политику правительства в Америке нам остается только завидовать. У нас вообще ничего не спрашивают — высшим проявлением власти народа является по конституции референдум, но он у нас проводился всего один раз четверть века назад, как раз на тему принятия этой конституции. И в нее изменений внесено за эти четверть века во много раз больше, чем в американскую конституцию за 200 лет, и все как-то без нашего участия. Но прямого механизма влияния опроса на политику правительства нет и в Америке — в этом плане американская демократия также архаична, как и наша. Но для того, чтобы аргументировать свое решение такие опросы Белому дому, конечно, не лишние. В отличие от нас — мы выдали президенту кредит доверия на 6 лет под 76 процентов, и теперь хоть коллективную порку устрой на Красной площади, все будет в рамках и в соответствии. У них же были серьезные протесты после избрания Трампа, Калифорния чуть не отделилась. И Трамп в целом нуждается в одобрении своих действий обществом. А как мы работаем с американским обществом? Пугаем его «Искандерами» и Маргаритой Симонян? Получается, оно напугано, и результат налицо.