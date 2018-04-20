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Московский листок

Так это Трамп отменил нам апрельскую "прямую линию" с Путиным?

Опубликовано 20.04.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 6

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Так это Трамп отменил нам апрельскую "прямую линию" с Путиным?

А интересные все же в начале 2000-х годов у нас были пресс-конференции и «прямые линии» с Владимиром Путиным.

Нет, и там, конечно, стояли «рояли в кустах», звучали согласованные вопросы и не менее отрепетированные ответы. Но были эффектные обещания и красивые решения.

Например, чтобы на главной площади таежного города вместо искусственной елки на Новый год стояла живая, ароматная, прямо из леса. То-то детишкам радость.

На нового президента многие смотрели, как на кудесника, на деда Мороза, который по заявкам телезрителей творит чудеса и раздает подарки вроде отремонтированного на улице освещения или водопровода.

Тогда, помнится, и слоган по СМИ пошел такой хвалебно-восторженный - «Путин дарующий». Вопросы ему со всей державы сыпались по нескольку миллионов. Не только про водопровод, но и про выводок Чаек. И ответы затягивались на несколько часов.

Да, были уже тогда казавшиеся случайными «Курск» и «Норд-Ост». Но еще не было Беслана, «Булгарии», «Хромой лошади», Крымска, «Распадской» и тулеевской «Зимней вишни».

И пассажирские самолеты еще не падали один за другим с частотой новолуния, и Сирия казалась далекой-предалекой планетой. Где-то на Марсе. И будущий Герой России подполковник Олег Пешков еще служил командиром авиаэскадрильи где-то в Приморском крае.

Еще не обсуждали мы на полном серьезе в соцсетях, что вчера перед нами выступал двойник, а позавчера тройник. И не требовали люди удалить с «голубых экранов» патриарха Кирилла, который готов залезть в каждую постель.

Были тогда вера, надежда, а у кого-то, может быть, даже еще и любовь. И, казалось, что Земля крутится специально для нас, а не для ЕС...

Очень эмоциональной получилась «прямая линия» 16 апреля 2015 г. Через полтора месяца после роковых выстрелов на Большом Москворецком мосту.

Очень возбужденно главэховец А.Венедиктов «забивал» хозяину Кремля вопрос: «Почему не дают поставить табличку «Здесь был убит политик Борис Немцов»? Президент отвечал:

- Я не вижу здесь никаких проблем. И обязательно поговорю с мэром на этот счет, чтобы никаких препятствий не чинили.

И только к третьей годовщине трагедии московские власти установили не табличку, а мемориальную доску на доме, где политик жил.

Однако Борис Ефимович не за доску боролся, если помните. Он главе государства высказывал очень резкие и неприятные вещи.

О «коммунальном грабеже «Газпрома», например, который без всяких оснований и обоснований каждый год вздрючивает цены на бытовой и промышленный газ во имя обогащения своего «менеджмента» и лично миллиардера Миллера. Так что услуги ЖКХ выросли в 20 раз (у нас уже в 30).

Грабит «Газпром» жильцов и по сей день. Но поклонники «неистового Бориса» об этом не заикаются. Ни системная и несистемная оппозиция. Смолчали и кандидаты в президенты. Видать, не хочется им на Троекуровское. Цветочки на мосту охранять - это да.

А 26 марта прошлого года экипированные с иголочки «космонавты» устроили на Тверской площади столицы настоящее побоище. К вящему удовольствию зарубежных фото- и тележурналистов.

Собянинские костоломы хватали без разбору старого и малого, женщин и подростков. Волокли их, как бараньи туши, в автозаки, увозили в околотки для составления протоколов. Потом их отцов и матерей штрафовали, сигналили в школы и институты и требовали принять к навальнятам меры.

Недовольство было массовое. И уже готовили гаранту прямой вопрос про ст.31 Конституции, провозгласившей право граждан мирно и без оружия собираться на демонстрации и митинги. Без всяких согласований с оленеводом Собяниным и его разбойным правительством.

Вот тогда-то трусливые вайны-кириенки впервые присоветовали своему перепуганному патрону отложить ТВ-рандеву с электоратом с апреля на июнь.

Вот и нынче, думаю, это по их же совету, снова перенесли с апреля неизвестно куда. А почему?

Да потому что, ясень пень, нашу внутреннюю, да и международную повестку определяет тот, кого в ноябре 2016 г. под бурные аплодисменты депутатов Госдумы назвали #трампнаш.

Считай, каждое утро в державной опочивальне, в Кремле и МИДе, Генштабе, Госдуме и Совфеде начинается с вопроса: «Что там опять отмочил наш партнер Дональд? Будет он Асада снова бомбить или не будет? Дружим мы сегодня с ним или не дружим?»

И вот представьте, что завтра-послезавтра «прямая линия» нацлидера с наэлектризованным населением. И оно, конечно, начнет испепелять его самыми нелицеприятными вопросами. Про Трампа и международные санкции, про отравление Скрипалей и Сирию, про рост квартплаты и цен.

Да еще про безумства Роскомнадзора анестезиолога Жарова, который поставил на уши 20 млн. пользователей мессенджера «Telegram». Есть у нас конституционная тайна переписки и личной жизни или уже отменена особым распоряжением?

А вдруг еще спросят про беспредельное рвачество его пресс-секретаря и главы администрации? Или про бизнес алчной своры вице-премьеров, министров и других высших госчиновников, которые без всякого зазрения совести пишут в своих декларациях до 3 млрд. годового «заработка».

И это в то время, когда всему населению было приказано до скончания века: «Денег нет, но вы держитесь».

Нет, только в июне…



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
sergey534 написал 20.04.2018 01:36
Знаете, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://bezshrafov.blogspot.ru и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!
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Re: нех!
Ночной гвоздь написал 20.04.2018 01:35
А еще говорят, что Путин остановил развал страны и начал вовремя выплачивать пенсии
Ответ: страна никуда разбегаться не собиралась. А "выиграф" войну у Чечни, он сделал Россию ее сателлитом
А на пенсии людям остается то, что олигархи не могут разворовать
Когда Путин пришел = было 6-7 долларовых миллиардеров, а сейчас - 106
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нех!
Ночной гвоздь написал 20.04.2018 01:16
Люди говорят, что Путин вытащил страну из горбачевско-ельцинской ямы
--------------
Точно. Повертел в руках и засунул в помойную яму поглубже
Если уж свою собственную семью не мог обустроить - нех за дела страны браться
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Re: Миллер враг народа
без названия написал 20.04.2018 00:49
Бесполезно спрашивать Путина, зачем он пошел на 5-й срок.
Все равно не скажет. Отдать Курилы японцам, Сибирь китайцам, а Калининград немца
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Миллер враг народа
без названия написал 20.04.2018 00:44
Миллер бегал у Путина на побегушках еще в мэрии Собчака.
Значит он неприкасаем. И ни рупь цену на газ без приказа Путина не поднимет
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(без названия)
Киса написал 20.04.2018 00:20
Немцов прислуживал Горбачеве и Ельцин и убивал людей. Он Путина и породил. Люди говорят, что Путин вытащил страну из горбачевско-ельцинской ямы..
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