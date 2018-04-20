Захарова разоблачила гадкую англичанку как заказчицу убийства русского святого Распутина

Официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне кризиса в отношениях между Россией и Великобританией из-за отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии назвала официальный Лондон "мировым рекордсменом по геноциду" и возложила на него ответственность за причастность к убийству Григория Распутина в 1916 году.

Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы", в качестве примера "геноцидов" Захарова привела уничтожение британцами 95% аборигенов Австралии во время колонизации. Помимо этого официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила о причастности Лондона к гибели российского императора Павла I и политического лидера Конго Патриса Лумумбы.

Цитаты высказывания Захаровой с обвинениями в адрес Великобритании также опубликовал телеканал РЕН ТВ. В четверг, 19 апреля, официальный представитель МИД РФ провела традиционный брифинг с представителями СМИ. При этом сначала в стенограмме, опубликованной на официальном сайте ведомства, не было слов Захаровой о "геноциде Великобритании" и причастности Лондона к убийствам Распутина и Павла I, однако позднее они появились.

ТАСС, в свою очередь, уточняет, что так Захарова прокомментировала утверждения посла Соединенного Королевства в Москве Лори Бристоу о том, что Россия якобы причастна к ряду убийств по госзаказу.

Официальный представитель МИД также напомнила, как в 1870-е годы "англичане осуществили геноцид зулусов в Капской колонии, а в 1954 - 1961 годах - геноцид народа кикуйю в Кении". "В ответ на убийство 32 белых колонистов английские власти уничтожили 300 тыс. представителей народности кикуйю и еще 1,5 млн человек загнали в лагеря", - подчеркнула она.

- Определённо убийством греховодника и алкоголика Распутина, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - извечно гадящая Руси англичанка нанесла непоправимый удар по расейской государственности, по монархии и по русскому миру как таковому, ведь без таких великих умов и управленческих талантов, как Распутин, в России и в самом её сердце, в государстве то есть, тотчас завелись подлинные паразиты и инородцы - Ленин, Троцкий, Сталин, Чкалов, Орджоникидзе, Берия, Гагарин... Ведь как было бы хорошо Руси-матушке без них, но с надёжным Распутиным у трона самодержца! Воистину, то, за что проклятые большевики лишь похвалили бы империалистов Англии, нынче - грех чернейший, пора и Абрамовичу-англичанину выселяться из Англии - друг Путин за Распутина не простит!