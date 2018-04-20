Украинское православие встает на путь самостийности

19 апреля депутаты Верховного совета Украины приняли решение поддержать прошение Порошенко предоставления автокефалии православной церкви на Украине. Как отмечается, за это решение проголосовали 268 депутатов, при этом минимум голосов составлял 226.

«Поддерживая важность предоставления томоса об автокефалии православной церкви на Украине, на основе которого она сможет занять достойное место в семье поместных православных церквей, Верховная рада Украины постановляет: поддержать обращение президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине», — говорится в постановлении парламента.

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Все как-то кинулись коментировать неумную шутку Порошенко об основании Москвы, а главное выпустили из вида. А сегодня украинское государство приняло непосредственное участие в церковном расколе, предлагая православным патриархам узаконить де-факто свершившееся 25 лет назад беззаконие, то есть отпадение от РПЦ "украинского патриархата" во главе с митрополитом Филаретом, проигравшим выборы патриарха уже покойному ныне Алексию Второму. Вот, собственно, и вся подоплека раскола - было три кандидата, один остался в истории как патриарх Алексий Второй, второй как эксзарх Украинской православной церкви митрополит Владимир Сабодан, и третий - собственно Филарет.

То есть по сути на Украине есть своя православная церковь в составе РПЦ, и всей разницы - носит ее глава титул митрополита или патриарха. С точки зрения православия как такового - вообще без разницы, поскольку все они епископы, архиепископы, митрополиты, патриархи все по сути один архиерейский чин. Для верующих никакой разницы, только лишь ярмарка тщеславия для иерархов.

Но - есть еще государственная политика. Как же так, государство есть, а церкви государственной нету? Непорядок. Это в Европе католики, подчиняющиеся одному и тому же папе, могли с упоением резать друг друга все средние века. А у нас на востоке - каждый православный должен попадать в свой государственный рай или ад. Ну и копейка церковная тоже не должна уходить другому государству, понятное дело. Ибо кто есть по сути, по буквальному переводу епископ? Еpi-scopus, над-зирающий, "смотрящий", если по-современному.

От кого смотрящий? Ну от бога, естественно... или еще от кого.

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А теперь к сути шутки пана Порошенко: «Этот долгожданный томос станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву».

Ну, начнем с того, что благословенный свет пролился из Херсонеса, можно сказать, что из современного Севастополя. И сами книги церковные вместе с первым священством прибыли скорей из Болгарии, из древней Охриды, тогда входившей в Древнеболгарское царство.

В чем разница? Да в том, что Болгарское царство уже покорял киевский князь Святослав, и Херсонес капитулировал перед киевским каганом Владимиром. То есть по существу "благословенный свет" был одним из боевых трофеев киевских князей.

И московская государственность отсепарировалась от Киева, во-первых, задолго до того, как Москва приобрела хоть какое-то значение, а во вторых сделалось это руками самих киевских князей - сначала Юрий Долгорукий по сути перенес свой стол из Киева - дважды Юрий захватывал Киев и дважды изгонялся оттуда, пока на третий раз его не отравили киевские бояре.

Сын его Андрей Боголюбский, будучи по статусу киевским князем, княжил во Владимиро-Суздальской земле, от которой и пошло впоследствии Московское государство. Кстати, Андрей пытался учредить во Владимире независимую от Киева митрополию, но закончилось это печально - андреева епископа в Киеве местный митрополит подверг отнюдь не православному обращению - отрезал язык и отрубил правую руку.

На финал владимирский князь взял Киев как чужой город и, разграбив, сжег - после этого древняя столица фактически так и не оправилась.

Но при чем тут Москва, бывшая в те времена небольшой засечной крепостью? Киевские князья резали друг друга, в результате чего государство пришло в упадок и было завоевано монголами. А уж центром новой государственности стала Москва.

И что представлял собой Киев с 13 по 17-й века? Провинциальный город на окраине польско-литовского государства. А с 17-го по 20-й век - то же самое, только в составе Российской империи, со столицей, кстати, в Петербурге, а не в Москве. И только при проклинаемой сегодня в Киеве советской власти появилась, наконец, украинская государственность, целиком и полностью вскормленная с руки Москвы. Кстати, и Киев не сразу стал столицей Советской Украины, поначалу ей был исконно русский Харьков. Только с 1934 года Киев стал столицей УССР.

Это реальная история, а не мифы, создаваемые буквально на наших глазах. И никогда никакой самостийной церкви на Украине не было, более того, самосзнание украинского народа формировалось, в отсутствие самостоятельной государственности на протяжении 7 веков, исключительно на основе православной русской церкви. И теперь, после советской власти и коммунистической идеологии, от которых в реальности и пошла вся украинскоя государственность, Киев отказывается и от русского православия, бывшего на протяжении столетий основой национальной идентичности.

И что остается в основании новой Украины? Странные идеи Степана Бандеры, строго говоря, ни одного дня в своей жизни не бывшего гражданином Украины? Mania grandioza митрополита Филарета? Ценные указания из Вашингтона?

"А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое" (Матф. 7:24-27)

Анатолий Баранов