Хакеры и "Новичок" в обмен на Украину и Сирию?

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с послом России в США Анатолием Антоновым. «На своей первой встрече в нынешнем качестве они обсудили состояние отношений между Соединенными Штатами и Россией. Посол Болтон повторил, что более хорошие отношения — в интересах и США, и России», — цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости».

По словам Болтона, для улучшения отношений потребуется обсудить вызывающие обеспокоенность темы — такие как вмешательство России в американские выборы 2016 года, якобы применение химического оружия в Великобритании и ситуацию на Украине и в Сирии.

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Если цитируют верно (а свечку при этом никто не держал), то последовательность приотритетов говорит о многом - на первом месте легитимность избрания Трампа, на втором отношения с ближайшим союзником, и как менее важное Сирия и Украина.

Болтон, конечно, ястреб, но навряд ли он требует, чтобы Россия призналась в том, что помогла избрать Трампа - как минимум это грозит ему самому отставкой и грустным окончанием карьеры. Значит, он даже не намекает, а прямо говорит - помогите нам убедительно оправдаться перед следующими президентскими выборами, и мы закроем глаза на остальное.

Кроме истории со Скрипалями, конечно. Тут администрации Трампа тоже нужны убедительные доказательства того, что российские спецслужбы ни при чем. Но здесь возможные доказательства могут скорее обнаружиться у американских секретных служб, чем у российских - если те, конечно, не намерены прийти с повинной.

Конечно, есть риск, что обелив администрацию Трампа на предмет участия в его избрании российских хакеров, кто гарантирует, что назавтра вопросы Украины и Сирии снова не выйдут на первый план?

Но мы не знаем, о чем торговались Антонов и Болтон.

Анатолий Баранов: Англия, Франция, Германия для любого американца вполне конкретны, а Россия - это абстракция, как Сомали или Абиссиния

Пока же срок ожидания американской визы вырос до 250 дней, что делает ее получение несколько бессмысленным, если вы не собираетесь в Америку на ПМЖ. А Роскомнадзор собирается до конца года прикрыть Фейсбук. Мало похоже на потепление двусторонних отношений.

И на фоне рекордно низкого градуса российско-американских отношений Трампу будет не слишком просто переизбраться на второй срок. Он же обещал договориться с Путиным. Но не договорился пока...

Или уже договорился о найме хакеров?

А.Б.