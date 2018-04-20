Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Хакеры и "Новичок" в обмен на Украину и Сирию?

Опубликовано 20.04.2018 в разделе комментариев 0

сша война рф
Хакеры и "Новичок" в обмен на Украину и Сирию?

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с послом России в США Анатолием Антоновым. «На своей первой встрече в нынешнем качестве они обсудили состояние отношений между Соединенными Штатами и Россией. Посол Болтон повторил, что более хорошие отношения — в интересах и США, и России», — цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости». 

По словам Болтона, для улучшения отношений потребуется обсудить вызывающие обеспокоенность темы — такие как вмешательство России в американские выборы 2016 года, якобы применение химического оружия в Великобритании и ситуацию на Украине и в Сирии.

***

Если цитируют верно (а свечку при этом никто не держал), то последовательность приотритетов говорит о многом - на первом месте легитимность избрания Трампа, на втором отношения с ближайшим союзником, и как менее важное Сирия и Украина.

Болтон, конечно, ястреб, но навряд ли он требует, чтобы Россия призналась в том, что помогла избрать Трампа - как минимум это грозит ему самому отставкой и грустным окончанием карьеры. Значит, он даже не намекает, а прямо говорит - помогите нам убедительно оправдаться перед следующими президентскими выборами, и мы закроем глаза на остальное.

Кроме истории со Скрипалями, конечно. Тут администрации Трампа тоже нужны убедительные доказательства того, что российские спецслужбы ни при чем. Но здесь возможные доказательства могут скорее обнаружиться у американских секретных служб, чем у российских - если те, конечно, не намерены прийти с повинной.

Конечно, есть риск, что обелив администрацию Трампа на предмет участия в его избрании российских хакеров, кто гарантирует, что назавтра вопросы Украины и Сирии снова не выйдут на первый план?

Но мы не знаем, о чем торговались Антонов и Болтон. 

Анатолий Баранов: Англия, Франция, Германия для любого американца вполне конкретны, а Россия - это абстракция, как Сомали или Абиссиния

Пока же срок ожидания американской визы вырос до 250 дней, что делает ее получение несколько бессмысленным, если вы не собираетесь в Америку на ПМЖ. А Роскомнадзор собирается до конца года прикрыть Фейсбук. Мало похоже на потепление двусторонних отношений.

И на фоне рекордно низкого градуса российско-американских отношений Трампу будет не слишком просто переизбраться на второй срок. Он же обещал договориться с Путиным. Но не договорился пока...

Или уже договорился о найме хакеров?

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кого с "левых праймериз" вы хотели бы видеть мэром Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
На Украине испытали пиратскую версию Ми-2
На Украине испытали пиратскую версию Ми-2
17.04.2018
Владислав Жуковский о повышении пенсионного возраста
Владислав Жуковский о повышении пенсионного возрас...
18.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Хакеры и "Новичок" в обмен на Украину и Сирию? (0)
Лoхoтрoн сбoев не даёт (2)
Украинское православие встает на путь самостийности (20)
Анатолий Баранов: Англия, Франция, Германия для любого американца вполне конкретны, а Россия - это абстракция, как Сомали или Абиссиния (4)
Захарова разоблачила гадкую англичанку как заказчицу убийства русского святого Распутина (4)
Так это Трамп отменил нам апрельскую "прямую линию" с Путиным? (19)
"Умные" крылатые ракеты-неудачницы отправлены из Сирии в Россию (7)
Авторучку из коллекции Национального Лидера продали за 63 тысячи евро с аукциона в Париже (9)
Сырьевая империя будет жаловаться в ВТО на США и на пошлины (4)
Блогер Сергей Собянин желает пропиариться на Победе за ваш счёт (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Очередная вполне ожидаемая победа КПРФ над коммунистами и сочувствующими
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Ещё одна старая, мудрая запись
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "Горбачёв был глуп от природы..."
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Субъектность России
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 3
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss