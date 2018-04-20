Банков всё меньше, миллиардеров всё больше

Банк России объявил об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у зарегистрированных в Москве "Русского торгового банка" (РТБК) и инновационно-коммерческого банка "Логос". Оба банка являются участниками системы страхования вкладов, выплаты страхового возмещения начнутся не позднее 4 мая.

По данным РИА "Рейтинг", "Логос" на 1 марта занимал 510-е место в банковской системе России, а "Русский торговый банк" - 212-е.

Согласно сообщению регулятора, в банке "Логос" установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и своевременному направлению в уполномоченный орган достоверных сведений по ним.

В рамках надзорных мероприятий также установлены факты осуществления валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ.

В деятельности банка "Логос" зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов - физических лиц. Кроме того, в 2018 году банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, отмечается в сообщении.

Банк России неоднократно применял в отношении "Логоса" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.

Бизнес-модель РТБК носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний, некоторые заемщики имели признаки связанности с банком, сказано в приказе ЦБ.

Кроме того, РТБК не отражал в отчетности реальное положение дел и предоставлял в ЦБ недостоверную информацию. ЦБ неоднократно применял в отношении РТБК меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

"Более того, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков", - указывает ЦБ.

Отметим, что как бы не стремительно сокращалось количество частных банков в кризисной России (и как бы в них не "зависали" сбережения рядовых граждан), и сколько бы их ни банкротили - доходы главы ЦБ либералки Набиуллиной только растут и растут, причём и муж её состояние своё множит...

Доход главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в 2017 году вырос на четверть, до 33,8 миллиона рублей, следует из декларации ее мужа - депутата Мосгордумы и ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова.

Набиуллина владеет квартирой в 112 квадратных метров, а также 1/3 доли в квартире 70 "квадратов". У нее в собственности Jaguar S-Type, выпущенный 15 лет назад.

Сам Кузьминов за отчетный период задекларировал 29,9 миллиона рублей дохода против 29,66 миллиона в прошлом году.

Тем временем журнал Forbes представил 15-й рейтинг двухсот самых богатых российских бизнесменов. Список возглавил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, состояние которого оценивается в $19 100 млн. На втором месте - председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов, заработавший $18700 млн. Тройку богатейших бизнесменов страны замыкает прошлогодний лидер рейтинга, председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон с состоянием в $18000 млн (за год потерял $400 млн).

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