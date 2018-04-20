Граждане РФ стремительно утрачивают доверие к президенту Путину и его напарнику Мите

Рейтинг доверия россиян к Владимиру Путину за месяц, прошедший с выборов президента России, снизился почти на 7% - с 55,3% 17 марта до 48,4% 15 апреля. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Снижение уровня доверия началось сразу после окончания выборов: 25 марта показатель снизился до 53,6%, 1 апреля - до 51,3%, 8 апреля - до 49,3%. При этом до выборов 18 марта уровень доверия к Путину неизменно рос, пишет "Коммерсант", опираясь на данные ВЦИОМ.

В 2012 году рейтинг доверия к Путину, по данным ВЦИОМ, рос не только по мере приближения президентских выборов 4 марта, но и еще пять недель после этого, поднявшись с 52,8% 11 марта до 58,1% 8 апреля, и только потом снизился на несколько процентных пунктов, отмечают "Ведомости".

Помимо Путина, в числе лидеров рейтинга уровня доверия министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров. Однако они не могут похвастаться стабильным доверием со стороны россиян.

Так, рейтинг доверия к Шойгу после роста с 16,9 до 20% к 25 марта 2018 года снизился до 17,2% в середине апреля. У Лаврова рейтинг стабильно рос в течение трех недель (с 15 до 18,2%), а на этой неделе тоже снизился - до 17,4%.

Остальные политики пользуются значительно меньшим доверием россиян. У идущего в рейтинге четвертым премьер-министра Дмитрия Медведева уровень доверия составил всего 10,7%.

Тем временем, 13 апреля президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также чиновники кремлевской администрации и члены правительства, отчитались о своих доходах и финансовых поступлениях членов своих семей за 2017 год. Соответствующие декларации опубликованы на сайтах Кремля и кабмина 13 апреля.

Задекларированный доход Путина в минувшем году составил 18 728 268 рублей. Таким образом, его доход в 2017-м увеличился более чем вдвое в сравнении с двумя предыдущими годами: в 2016-м Путин задекларировал 8,86 млн руб., в 2015-м - 8,9 млн.

При этом в декларации за 2017 год в списке объектов недвижимости, находящихся в собственности Путина, отсутствует земельный участок площадью 1500 кв. м., упомянутый в предыдущих декларациях, отмечают "Ведомости".

Именно за счет продажи этой земли доход Путина за 2017 год увеличился почти на 10 млн рублей, пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналистам. "Да, продал участок", - цитирует его "Интерфакс".

В остальном перечень имущества президента не изменился. Супруги у него сейчас нет, а две дочери Путина - совершеннолетние, поэтому сведения об их доходах и имуществе не раскрываются.

Доход премьера Дмитрия Медведева в минувшем году, согласно его декларации, составил 8,56 млн рублей. Примерно столько же было и в 2016-м. Имущество премьера за год не изменилось.

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