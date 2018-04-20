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Московский листок

Суда из Новороссийска доставили в Тартус военную технику

Опубликовано 20.04.2018 в разделе комментариев 1

сирия минобороны крымнаш
Суда из Новороссийска доставили в Тартус военную технику

Несколько грузовых судов вошли в сирийский порт Тартус, где расположена военно-морская база России. Об этом сообщает News.com.au со ссылкой на сообщения просирийских источников. По их данным, суда были загружены в Новороссийске. О грузе ничего не известно. Однако, как утверждается, разгрузка судов производится в обстановке повышенной секретности: при проведении работ используется дымовая завеса.

Также, по данным СМИ, в районе порта распыляется некий специальный газ, предназначенный для создания помех системам слежения спутников и беспилотных аппаратов.

СМИ не исключает, что на судах может находиться военная техника. В частности, речь может идти о системах ПВО С-300 и другом вооружении. Издание напоминает, что поставку Сирии дополнительных вооружений Россия пообещала после недавнего удара, нанесенного по территории Сирийской Арабской Республики (САР) силами западных стран.

Об этом, в частности, заявлял начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской. "Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. И не только в отношении Сирии, но и других государств", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (цитата по РИА "Новости").

20 апреля возможность поставок в Сирию российских комплексов ПВО подтвердил глава МИД РФ. "Об этом сказал президент. У нас нет никаких теперь моральных обязательств. У нас были моральные обязательства, мы обещали этого не делать еще где-то лет 10 назад по-моему, по просьбе известных наших партнеров. И мы приняли во внимание их аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки, хотя средство чисто оборонительное, но тем не менее мы вняли просьбам - теперь у нас такого морального обязательства нет", - заявил Лавров в интервью РИА "Новости".

Исполнение Россией этого обещания может значительно усилить боеспособность сирийских правительственных сил, в частности способность сбивать западные военные самолеты, отмечает News.com.au. Таким образом, поставка Россией нового вооружения САР может привести к очередной эскалации затянувшегося сирийского конфликта, полагает автор.

Напомим, вчера Сирия передала России две крылатые ракеты, не сдетонировавшие в ходе удара США, скоординированного с Великобританией и Францией. Боеприпасы 18 апреля отправили самолетом в Россию. "Две крылатые ракеты, не разорвавшиеся в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военными. Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии позавчера [17 апреля] были переданы русским военным", - рассказал ТАСС сирийском военном ведомстве. 

Агентство не располагает официальным подтверждением российской стороны о предоставленной собеседником информации.

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Всего комментариев к статье: 1
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стоик1147 написал 20.04.2018 13:34
авантюра в Сирии - преступление против русских?
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