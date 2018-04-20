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Московский листок

К Мавзолею Ленина перестанут пускать после 22-го апреля: коронация Путина грядёт

Опубликовано 20.04.2018 в разделе комментариев 4

москва позор силовигархия классоваяненависть первомай большевики
К Мавзолею Ленина перестанут пускать после 22-го апреля: коронация Путина грядёт

Московский Кремль закроют для посещения туристами в начале мая, ограничение будет носить временный характер, сообщил в пятницу, 20 апреля, Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России. Посетить Кремль нельзя будет с 4 по 7 мая и 9 мая, передает ТАСС. Это связано в связи с подготовкой на территория торжественных мероприятий. 

«При этом 4,5 и 6 мая 2018 года после 14:00 предусмотрено посещение Государственной Оружейной палаты и выставки «Алмазный фонд» через Боровицкий проход», — добавили в ФСО. «Газета.ру» добавляет, что граждан не будут пропускать «в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 14 мая 2018 года». 

7 мая в Кремле состоится инаугурация президента России.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Любопытно, на основе каких законов производится федералами такое "изъятие" из центра столицы и страны объектов, являющихся во-первых всенародным достоянием (включая мавзолей великого Ленина), а во-вторых охраняемых ЮНЕСКО? Опять дух приватизации витает низко над кремлёвскими звёздами? Мало ли что мы там обнаружим после инаугурации Путина? Царь-то всё наглее себя ведёт, хоть рейтинг его и падает - но ведь снёс же он, никого не спрашивая, 14-й корпус, построенный при Советской власти на месте Чудова монастыря и "осквернённый" административным пребыванием и проживанием там всех видных большевиков и даже поэтов - Ленина, Троцкого, Сталина, Демьяна Бедного... Маниакальная путинская идея не только вернуть Москве и Кремлю дореволюционный вид, но и саму систему власти привести к "доумученному" состоянию - как при царе-батюшке было, - никаких законов не справшивает и не терпит. Вот влепили на фоне Библиотеки Ленина нелепого, непропорционального Владимира-крестителя, как когда-то угрюмого Достоевского - и на этом явно не успокоятся. Гермоген ещё этот пугающий в Александровском саду, стела революционных мыслителей, от них "зачищенная" и раззолоченная к 400-летию Дома Романовых... А народ - подождёт, он обходить господские угодия должен привыкать. Это когда-то, при проклятых большевиках Красная площадь никогда не закрывалась, ни днём, ни ночью - только во время военных парадов немного ограничивали вход (с одной стороны - где трибуны, у ГУМа-то народ спокойно стоял и проходил), а теперь извините: как праздник, так, значит, и корпоратив - и народу желательно держаться подальше, не для него же праздник-то - 1 мая и 9-е. Продемонстрировать верноподданство и поклонение государю - можно на демонстрации, которую устроит "ЕдРо" и шмаковцы 1-го, а потом - отдыхайте. Нет здесь больше вашей, общей, советской Москвы - как в 2012-м въезжал Путин в Кремль по безлюдной, зачищенной Москве на бронированном "мэрине", так и нынче будет - чтоб ни одного смерда!



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Всего комментариев к статье: 4
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Граждане СССР ЗА ЛЕГИТИМНЫЙ СОЦИАЛИЗМ-КОММУНИЗМ!
Гражданин из СОЦИАЛИЗМА. написал 20.04.2018 16:15
Воровкой РФ-капитализм отменяет-запрещает легитимную демократию и
справедливость для трудового народа ( граждан РСФСР ) и легализует
эксплуататоров-фашистов ( превращающих коммунистические праздники в
в дерьмовые мероприятия с разнообразными супер-акциями по ускорению
превращения всех несогласных ( жить в дерьмовом капитализме ) в
согласных жить по законам капитализма-фашизма . Граждане РСФСР-СССР
объединяйтесь с пролетариями ( с мировым трудовым народом ) всех
стран-государств для обеспечения ликвидации глобально-кровавого
капитализма-фашизма и совместного строительства МИРОВОГО МИРНОГО
СОЮЗА КОММУНИСТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ ( РЕСПУБЛИК ).
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(без названия)
Бенеке написал 20.04.2018 15:49
Раздави вороватую Крысу, сделай подвиг для Родины!
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(без названия)
стоик1148 написал 20.04.2018 15:35
сортирного Карлика закидают тухлыми яйцами 7 мая?
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бронированный "мерседес"
Андрей Белый прикидывает написал 20.04.2018 15:02
Вот какую сумму за шикарный рекламный ролик получил
хитренький халяльный старик Кабаев?
Реклама продукции автоконцерна "МЕРСЕДЕС"-
во время фейковой церемонии коронации!
Это должно войти в книгу рекордов "Гиннеса",
как самый продолжительный
и самый дорогой
РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК.
Собственно,ради него и вся церемония,
совершенно нелигитимная и лишняя.
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