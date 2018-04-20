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Московский листок

Мальчика из РФ в Казахстане убила коммерческая медицина

Опубликовано 20.04.2018 в разделе комментариев 2

кризис капитализм казахстан медицина социальныйрегресс
Мальчика из РФ в Казахстане убила коммерческая медицина

Стали известны подробности смерти ребенка из России после посещения стоматолога в казахстанском городе Караганде. Оказалось, что женщина-анестезиолог ввела ребенку психотропный препарат, который взяла из личных запасов, передает Om1.ru. 

Как сообщалось, 23 февраля работающие в Казахстане по контракту родители Семена Арзамасцева, которому еще не исполнилось двух лет, привезли ребенка в частную стоматологическую клинику Tiny Dent. Лечить кариес восьми зубов врачи решили под наркозом. Анестезиолога предупредили о том, что мальчик - аллергик, но пробу врач не сделала и сразу ввела ребенку дозу анестетика. 

Ранее издание KTK сообщало, что, по словам матери погибшего Семена Натальи Арзамасцевой, в клинике пообещали лечить малыша под "легким, безвредным" наркозом, от которого не будет никаких последствий. "Врач реаниматолог-анестезиолог клиники Tiny Dent сказала, что никаких последствий нет. Сказала нам это прямо в глаза, когда мы у нее спросили. Я объяснила, что ребенок аллергичный, но она не сделала пробу. После того как ребенок уснул, он уже больше не проснулся", - рассказала женщина. 

Введение внутривенной анестезии вызвало анафилактический шок, что привело к смерти малыша. Мальчик был доставлен скорой помощью в реанимацию одной из больниц, где вскоре скончался. 

В ходе расследования выяснилось, что маленький россиянин погиб из-за применения для внутривенной анестезии психотропного препарата "Пропофол-Липуро", который не числился в перечне лекарств стоматологической клиники, а был взят из личного запаса врача. 

Кроме того, было установлено, что доктор, сделавшая инъекцию, уже проходит по аналогичному уголовному делу. Работая в другой стоматологической клинике Караганды, врач, фамилия которой не называется, в 2016 году сделала анестезию 13-летней девочке. Жансая Омарова скончалась, ее дело еще не закрыто. 

Также стало известно, что у врача уже отозвали сертификат через суд, передает Nur.kz. 

Министерство здравоохранения Казахстана еще в марте издало приказ об изъятии и уничтожении серии психотропного препарата "Пропофол-Липуро" из оборота всех медицинских учреждений страны. 

Комиссия департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области накануне озвучила результаты внеплановой проверки, проведенной в клинике Tiny Dent. По данным заместителя департамента охраны общественного здоровья Ольги Смирновой, возглавлявшей комиссию, в организации деятельности стоматологии никаких нарушений не выявлено. 

Однако было установлено, что врачи клиники допустили ряд нарушений. В частности, врач-анестезиолог использовала некоторые лекарственные средства, которые не числились на балансе стоматологической клиники. Также выявлено нарушение по части 3 статьи 317 УК РК ("Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека"). 

Нарушения отражены в акте проверки, документ передан следствию, уточнила Смирнова. По ее словам, препарат "Пропофол" изъят из обращения из всех медучреждений страны и подлежит уничтожению. Причину изъятия специалисты озвучить не смогли. 

В России ведется собственное расследование смерти мальчика. Как сообщало СУ СК по Омской области, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

От редакции: "Личные запасы" в коммерческой клинике - это что ещё такое? Она себе что ли подкалывала время от времени, как тот булгаковский герой "Морфия"? Где профессиональная ответственность, где клятва Гиппократа? Мы вот ругаем только российскую деградацию советской медицины - коммерциализация убивает самые основы профессии, когда лчение становится услугой, и соответственно это настраивает врача на наживу, а не на помощь... Это чудовищно всё  с самого начала. Но остановить социальный регресс в капитализм и неофеодализм без революции невозможно, что в Казахстане, что в РФ, что в других экс-советских республиках - страна, имевшая лучшую в мире по доступности и ответственности систему здравоохранения, распилила её на части, и теперь пытается (о чём недавно говорила в Совфеде Матвиенко) за счёт коммерческих клиник "удовлетворять спрос"... Да какой спрос?! Люди нуждаются в лечении вовсе не так же, как в еде или покупке какого-то другого товара - вынести за рамки буржуйских мотиваций здравоохранение, как науку о самом главном, о здоровье, необходимо просто для спасения и так редеющего населения. Если двигаться дальше туда - будут не единичные случаи подобного вопиющего непрофессионализма. 

Рассказывали знакомые, что кое-что в позднесоветской медицине - уже было плохо, уже блат распределял по клиникам медработников отнюдь не сообразно задачам клиник. И вот, в одном таком "кремлёвском", партийном роддоме оказавшиеся по блату хирурги, недоучки из мальчиков-мажоров, тоде из блатных - однажды при кесаревом сечении отрезали ручку младенцу. Да, портилось всё с головы - но каким оно стало при легализации "медицинских услуг" - не догадались бы даже эти мажоры. Какой масштаб примет эта коммерциализация - не снилось и Ельцину в пьяных его снах... По-хорошему тут должен быть дипломатический скандал - те же самые любимые образчики для кремлядей, США никогда не прощают ни притеснений, ни тем более гибели своих граждан, вплоть до прилёта Ф-16 туда, где обижали или убивали. На Раша Путинская стерпит всё - неофеодалы Назарбаева её устраивают, а "бабы новых нарожают" - только бы Трубу не отняли у правящего класса, остальное простится... 

Д.Ч.

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Мальчик из РФ умер в Казахстане после визита к стоматологу-частнику



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Всего комментариев к статье: 2
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мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
доктор муфлонокозерогоархаробароноведоФФ написал 20.04.2018 17:34
ну вот..!
и полезло родовое гoвнецо из жЫдо-хохла с корешками из-под местечко кичькасЬ.
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(без названия)
сам из стоматологов буду написал 20.04.2018 17:06
"По-хорошему тут должен быть дипломатический скандал" ....Скандала маловато будет, самое время для ора и широко освещения с экранов ротами шейнина -норкина-соловьева-кисилева. Лично я вота здесь усмотрел геноцид русского народа казахобендерами хунты Назарбаева. Зеленых человечков пора звать, казаКов тех же. Куда это ВВХ**ло только смотрит!.....:)
P. S. ваще то в инете тысячи аналогичных случаев непрофессионализма, причем, десятки во вновь братских РФ странах как Турция и Египет, и даж есть случаи на загнивающем западе. И никаких скандалов не наблюдалось. От подобных случаев не застрахован никто и нигде, зато лично я убеждаюсь скотовыблядочности русского дерьма. Который раз. Правильно хохлы ваш русский сброд послали НАХ!
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