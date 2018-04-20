Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Турецкое золото сбежало из США

Опубликовано 20.04.2018 в разделе комментариев 0

сша турция
Турецкое золото сбежало из США

Центральный банк Турции в 2017 году вывел весь золотой запас страны из США из-за ухудшения отношений с Вашингтоном. Об этом сообщает турецкий портал Haber 7. В американском Федеральном резерве хранилось около 28,7 тонны драгметалла. Выведенное из США золото частично возвращено в Турцию, а также направлено на хранение в Европу, в хранилища Банка Англии и Банка международных расчетов в Швейцарии.

В отчетах турецкого ЦБ в графе об имеющихся в Федрезерве золотых резервах республики по состоянию на 2016 год значится цифра в 28 тысяч 689 килограммов, а по состоянию на конец 2017 года стоят прочерки. Общий объем золотого резерва страны составляет 564,6 тонны, или более 20 миллиардов долларов. 

По данным World Gold Council, в 2017 году Банк России стал мировым лидером по темпам увеличения резервов золота. В сентябре прошлого года золотой запас вырос на 34,6 тонны — до 1778,9 тонны, это максимальный месячный прирост с октября 2016 года. Таким образом, ЦБ занял шестое место по объему золота в резервах среди центральных банков мира.

Тем временем, как отмечает Айнур Круманов, постоянный автор ФОРУМа.мск, экстренные встречи Реджепа Таипа Эрдогана с госсекретарем США Рэксом Тиллерсоном и частые его звонки Владимиру Путину говорят о напряженной ситуации не только в Сирии и Ираке, но и о возможной войне в Восточном Средиземноморье и Южных Балканах. Она может втянуть в свой оборот многие страны, и даже стать спусковым крючком к мировой войне. В этой ситуации важна необходимость борьбы всех народов против империалистических планов и войн, способных разжечь мировой пожар. 

Материалы по теме:

Греция и Турция в одном шаге от войны

Трудящиеся России беднели за юбилейный 2017-й, зато подросло число долларовых миллиардеров



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кого с "левых праймериз" вы хотели бы видеть мэром Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
На Украине испытали пиратскую версию Ми-2
На Украине испытали пиратскую версию Ми-2
17.04.2018
Владислав Жуковский о повышении пенсионного возраста
Владислав Жуковский о повышении пенсионного возрас...
18.04.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Турецкое золото сбежало из США (0)
Мальчика из РФ в Казахстане убила коммерческая медицина (2)
К Мавзолею Ленина перестанут пускать после 22-го апреля: коронация Путина грядёт (5)
Суда из Новороссийска доставили в Тартус военную технику (3)
Граждане РФ стремительно утрачивают доверие к президенту Путину и его напарнику Мите (10)
Банков всё меньше, миллиардеров всё больше (0)
Хакеры и "Новичок" в обмен на Украину и Сирию? (11)
Лoхoтрoн сбoев не даёт (12)
Украинское православие встает на путь самостийности (25)
Анатолий Баранов: Англия, Франция, Германия для любого американца вполне конкретны, а Россия - это абстракция, как Сомали или Абиссиния (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Германия превыше всего
Максим Калашников Максим Калашников: ПОЛИТИКА И ПРЕКАРИАТ
Анастасия Удальцова Анастасия Удальцова: Пара слов об армии, дураках и либеральном муниципальном депутате
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на полях Фестиваля - 4
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss