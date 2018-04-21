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Московский листок

Минздрав отстал от Минобороны. Может, Шойгу назначить главврачом?

Опубликовано 21.04.2018 в разделе комментариев 1

минздрав импорт лекарства
Минздрав отстал от Минобороны. Может, Шойгу назначить главврачом?

Задача по импортозамещению лекарств на российском рынке выполнена неэффективно, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин после обсуждения законопроекта об ответе на американские санкции с представителями деловых и экспертных кругов. Володин отметил, что ряд министерств, например, Минобороны, обеспечили импортозамещение в своей сфере. «Что касается Минздрава, то считаем, что эта работа не была эффективно выполнена. У нас 68% рынка лекарственных препаратов - импорт», – передает слова спикера ТАСС. 

Председатель Госдумы добавил, что необходимо привлечь «лучшие фармацевтические компании» из государств, не поддержавших санкции в отношении России. 

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские сенаторы подготовят поправки к разработанному в Госдуме законопроекту о санкциях в отношении США, в нынешнем виде документ не готов для принятия.

***

В общем, лишнее и наглядное подтвержение того, что российский законодатель даже не понимает проблем, которые берется с легкостью решать.

Дума все же намерена оставить нас без лекарств

Вот Минобороны обеспечило импортозамещение, а Минздрав нет. А у нас что, когда-то 70 процентов вооружений и военной техники были импортными? Нет, наоборот, оружейный экспорт составляет у нас существенную долю доходов бюджета. И если бы Минздрав получал такую же долю ВВП, как Минобороны, было бы, чего требовать. А так почти в 10 раз меньше. С чего импорт-то замещать?

У нас фармацевтическая промышленность разорена, будто Мамай по ней прошел. И раньше была, прямо скажем, не первая в мире, а сейчас ее считай просто нет. Куда Володин собирается приглашать "лучшие фармацевтические компании"? На руины?

Прежде, чем отказываться от лекарственного импорта, нужно произвести полное импортозамещение. А не наоборот, под бредовый законопроект подгонять бредовые идейки - нельзя воссоздать фармацевтическую промышленность мирового уровня вот так, по щелчку! Надо вливать много-много денег много-много лет, и тогда уже выпендриваться. А сейчас это просто геноцид всех тех, кто нуждается именно в тех 70 процентах импортных препаратов.

Анатолий Баранов: Мы можем оказаться в положении заложников нашего правительства и парламента

И это не компетенция Минздрава, отнюдь. Это тянет на государственную программу, как на Кубе, где действительно провели успешное импортозамещение в медицине и фармакологии, но ведь десятки лет вливали до 12 процентов ВВП.

Ну и второй нюанс - не может российский Минздрав конкурировать сразу со всем западным миром. Не те у нас ресурсы - людские, финансовые, технологические. И при СССР не могли, старались интегрироваться в мировые процессы, потому что изоляционизм в медицине - это всегда отставание. 

Мы можем позволить себе есть вместо манго и папайи что-нибудь попроще. Но вместо инсулина нам колоть нечего.

Вице-спикер Госдумы от партии "Единая Россия" плюнул в нас отваром из коры дуба

Впрочем, в Думе есть сторонники лечения отваром из коры дуба - можно вливать персонально депутатам сразу во все отверстия...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
!!!!!QQQQTOTQQ!!!&&& написал 21.04.2018 01:06
"Минздрав отстал от Минобороны. Может, Шойгу назначить главврачом?"
- То таки шойгу показал таки себя неплохо - таки пусть и работает там! То таки да! А медицину таки развалила долбостройка - таки "ркволюция завлабов! То таки их надо и вешать на дверях их лабораторий, кака поступило прогрессивное человечество таки на планете Торманс - то таки да! Таки это будет таки справедливо - то таки да!
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