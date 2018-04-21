"Минздрав отстал от Минобороны. Может, Шойгу назначить главврачом?"

Задача по импортозамещению лекарств на российском рынке выполнена неэффективно, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин после обсуждения законопроекта об ответе на американские санкции с представителями деловых и экспертных кругов. Володин отметил, что ряд министерств, например, Минобороны, обеспечили импортозамещение в своей сфере. «Что касается Минздрава, то считаем, что эта работа не была эффективно выполнена. У нас 68% рынка лекарственных препаратов - импорт», – передает слова спикера ТАСС.

Председатель Госдумы добавил, что необходимо привлечь «лучшие фармацевтические компании» из государств, не поддержавших санкции в отношении России.

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские сенаторы подготовят поправки к разработанному в Госдуме законопроекту о санкциях в отношении США, в нынешнем виде документ не готов для принятия.

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В общем, лишнее и наглядное подтвержение того, что российский законодатель даже не понимает проблем, которые берется с легкостью решать.

Дума все же намерена оставить нас без лекарств

Вот Минобороны обеспечило импортозамещение, а Минздрав нет. А у нас что, когда-то 70 процентов вооружений и военной техники были импортными? Нет, наоборот, оружейный экспорт составляет у нас существенную долю доходов бюджета. И если бы Минздрав получал такую же долю ВВП, как Минобороны, было бы, чего требовать. А так почти в 10 раз меньше. С чего импорт-то замещать?

У нас фармацевтическая промышленность разорена, будто Мамай по ней прошел. И раньше была, прямо скажем, не первая в мире, а сейчас ее считай просто нет. Куда Володин собирается приглашать "лучшие фармацевтические компании"? На руины?

Прежде, чем отказываться от лекарственного импорта, нужно произвести полное импортозамещение. А не наоборот, под бредовый законопроект подгонять бредовые идейки - нельзя воссоздать фармацевтическую промышленность мирового уровня вот так, по щелчку! Надо вливать много-много денег много-много лет, и тогда уже выпендриваться. А сейчас это просто геноцид всех тех, кто нуждается именно в тех 70 процентах импортных препаратов.

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И это не компетенция Минздрава, отнюдь. Это тянет на государственную программу, как на Кубе, где действительно провели успешное импортозамещение в медицине и фармакологии, но ведь десятки лет вливали до 12 процентов ВВП.

Ну и второй нюанс - не может российский Минздрав конкурировать сразу со всем западным миром. Не те у нас ресурсы - людские, финансовые, технологические. И при СССР не могли, старались интегрироваться в мировые процессы, потому что изоляционизм в медицине - это всегда отставание.

Мы можем позволить себе есть вместо манго и папайи что-нибудь попроще. Но вместо инсулина нам колоть нечего.

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Анатолий Баранов