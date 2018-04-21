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Московский листок

Любой кандидат власти гарантированно побеждает

Опубликовано 21.04.2018 автором Елена Ткач в разделе комментариев 0

москва выборы собянин
Любой кандидат власти гарантированно побеждает

Московские активисты активно обсуждают, кто может быть оппонентом Собянина на выборах.

Если честно, пустая трата времени. Любой кандидат власти, гарантированно побеждает при существующей системе с фильтрами, КОИБами и т.д.

Единственный шанс что Москва избавится от Собянина, Раковой и прочих, это вариант, что Путин решит, что Собянину не место во главе столицы. И в качестве кандидата от власти будет выставлен другой человек.

Вариант на мой взгляд имеющий некоторую вероятность.

Собянин во главе города, учитывая даже не нелюбовь, а откровенную ненависть к нему огромного числа москвичей, это очень большой риск, что отношение к нему горожан выльется в неконтролируемые протесты. И результаты "голосования" этому никак не помещают.

Не дай бог "Зимняя вишня" случится в Москве, и на улицах мгновенно окажется миллионная толпа.

Да и с идеологической очки зрения, говорить о необходимости развития регионов и держать в качестве мэра столицы человека считающего что в провинции живут "лишние люди", которых надо переселять в мегаполисы - как минимум странно.

В общем, настоящие выборы происходят именно сейчас, где-то в коридорах и кабинетах Кремля и Старой площади. К сожалению, народ от этого процесса отлучен и нет политиков, готовых постараться использовать народное мнение как аргумент в принятии решения.



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