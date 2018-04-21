Московские активисты активно обсуждают, кто может быть оппонентом Собянина на выборах.

Если честно, пустая трата времени. Любой кандидат власти, гарантированно побеждает при существующей системе с фильтрами, КОИБами и т.д.

Единственный шанс что Москва избавится от Собянина, Раковой и прочих, это вариант, что Путин решит, что Собянину не место во главе столицы. И в качестве кандидата от власти будет выставлен другой человек.

Вариант на мой взгляд имеющий некоторую вероятность.

Собянин во главе города, учитывая даже не нелюбовь, а откровенную ненависть к нему огромного числа москвичей, это очень большой риск, что отношение к нему горожан выльется в неконтролируемые протесты. И результаты "голосования" этому никак не помещают.

Не дай бог "Зимняя вишня" случится в Москве, и на улицах мгновенно окажется миллионная толпа.

Да и с идеологической очки зрения, говорить о необходимости развития регионов и держать в качестве мэра столицы человека считающего что в провинции живут "лишние люди", которых надо переселять в мегаполисы - как минимум странно.

В общем, настоящие выборы происходят именно сейчас, где-то в коридорах и кабинетах Кремля и Старой площади. К сожалению, народ от этого процесса отлучен и нет политиков, готовых постараться использовать народное мнение как аргумент в принятии решения.