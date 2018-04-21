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Московский листок

Госдеп зафиксировал "африканские" нарушения прав человека на Украине

Опубликовано 21.04.2018 в разделе комментариев 1

украина война киев майдан
Госдеп зафиксировал "африканские" нарушения прав человека на Украине

Госдепартамент США заявил, что на Украине были зафиксированы серьёзные нарушения прав человека, коррупция на правительственном уровне и цензура. Об этом говорится в обнародованном внешнеполитическим ведомством США докладе по вопросам правозащитной деятельности по итогам 2017 года.

«Наиболее существенные проблемы в отношении прав человека включали незаконные казни и политически мотивированные исчезновения в контексте конфликта на Донбассе; пытки; а также жесткие и опасные для жизни условия в тюрьмах и местах задержания; произвольные аресты и задержания; отсутствие независимости судей», — цитирует документ Укринформ.

Также в докладе отмечается «широкомасштабная коррупция на правительственном уровне; цензуру; блокировка веб-сайтов; неспособность правительства привлечь к ответственности виновников насилия против журналистов и активистов борьбы с коррупцией; а также насилие против этнических меньшинств». Об этом сообщает Рамблер.

- Но при этом США продолжают поддерживать этот режим, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов, - шлют ему деньги и оружие. Более того, США требуют вернуть под этот людоедский режим территории, отпавшие от Украины в ходе государственного переворота и установления нынешнего режима. При этом только что министр "по реинтеграции" Тука заявил о невозможности в обозримом будущем вернуть ни Донбасс, ни тем более Крым - то есть оружие и деньги пойдут на продолжение террора на контролируемых Киевом территориях. В надежде, что когда-нибудь сложатся условия для захвата и этих территорий и установления там политики террора и геноцида.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Сермяжная правда! написал 21.04.2018 09:10
странные какие то эти госдеповцы!что,не могут почитать историю украинского нацизма??
ведь там пытки,зверские убийства мирного населения, стоят на первом месте!!
именно поэтому укронацизм называют ублюдочным!!
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