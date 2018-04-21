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Московский листок

Газовый монополист России начал расторгать "брак" с братьями-славянами

Опубликовано 21.04.2018 в разделе комментариев 1

газпром нафтогаз
Газовый монополист России начал расторгать "брак" с братьями-славянами

«Газпром» передал в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с украинским «Нафтогазом» на поставку и транзит газа. Об этом сообщает «РИА Новости». Как сообщили в российской компании, состоявшиеся в марте переговоры по этому вопросу не дали результатов. Глава концерна Алексей Миллер заявил о готовности вести переговоры с «Нафтогазом» о транзите газа после 2019 года.

«Однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию», — добавил он. 

В пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что обращение Стокгольмский арбитраж не означает, что с «Газпрома» снимаются обязательства по выплате Украине $2,56 млрд в соответствии с решением суда. Ранее в апреле сообщалось, что компания начала процедуру принудительного взыскания долга с «Газпрома». 

Между тем 12 апреля источники газеты «Ведомости» сообщили, что «Газпром» и «Нафтогаз» приступили к обсуждению условий нового контракта о транзите газа через территорию Украины в Европу. По данным издания, речь идет об условиях транзита с 2020 года. 

В декабре прошлого года Стокгольмский арбитраж вынес решения по двум спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках и транзите голубого топлива. В соответствии с первым решением, украинская сторона должна выплатить российской компании $2,019 млрд. При этом за каждый день просрочки начислялись пени в размере 0,03% от суммы. 

Напомним, что в период экономического кризиса экспот газа в РФ всё время ускорялся и рос. "В период с 1 января по 31 марта 2017 года "Газпром" поставил в страны дальнего зарубежья 51 млрд куб. м газа. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года рост составил более 6,6 млрд куб. м газа или 15%", - отмечается в сообщении.

При этом в первом квартале 2017 года увеличился спрос на российский газ в целевых странах для проекта "Северный поток - 2". В частности, экспорт в Австрию вырос на 67,9%, в Германию - на 20,3%, во Францию - на 15%, в Венгрию - на 32%.

Ранее сообщалось, что "Газпром" в 2016 году увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% по сравнению с 2015 годом до более 179,3 млрд кубометров, что стало историческим максимумом.

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Всего комментариев к статье: 1
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Ереван
Небесная Сотня написал 21.04.2018 16:40
https://youtu.be/X8vxxfsirrQ
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