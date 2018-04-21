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Московский листок

Нина Дорошина скончалась в Москве на 84-м году плодотворнейшей жизни

Опубликовано 21.04.2018 в разделе комментариев 2

кино ссср
Нина Дорошина скончалась в Москве на 84-м году плодотворнейшей жизни

Актриса Нина Дорошина скончалась в Москве в субботу, 21 апреля. Ей было 83 года. Миллионам советских телезрителей Нина Дорошина запомнилась после своей роли в фильме «Любовь и голуби», между тем сама она всегда считала своим главным призванием театр. Нина Дорошина родилась в 1934 году под Москвой, в поселке Лосинка, в семье оценщика одного из столичных меховых комбинатов. В начале 1940-х, перед самой войной, его отправили в длительную командировку на Восток — в Иране он должен был отвечать за отбор и закупку мехов для Красной армии. Вместе с ним отправилась и жена вместе с маленькой Ниной. Но из-за войны командировка затянулась — вернуться на родину Дорошины смогли уже после победы, в 1946 году. Нине к этому моменту исполнилось 12 лет, девочка была просто влюблена в Восток.

Но на смену этому увлечению вскоре пришла новая любовь — поступив в Москве в школу, будущая актриса впервые открыла для себя театр. Она записалась в школьный кружок, правда, поскольку школа была женской, играть ей приходилось чаще мужские роли. Впрочем, вскоре ситуацию удалось исправить. В соседней школе, для мальчиков, мхатовский актер Петр Кулдай тоже занялся постановкой детских спектаклей. Мальчики оказались куда менее сговорчивы и сказали, что женские роли играть не будут ни за что. Хочешь не хочешь, между школами пришлось налаживать сотрудничество — так Нина начала участвовать в настоящих, пусть и любительских, зато больших спектаклях.

«Первый эшелон»

Вопрос о том, куда поступать после школы, для Нины не стоял. Она подала документы в Щукинское театральное училище, где оказалась на одном курсе с будущими звездами советской сцены и экрана: Александром Ширвиндтом, Инной Ульяновой, Верой Карповой. 

Жить Дорошина продолжала с родителями в Лосинке: уезжать на учебу в Москву девушке приходилось рано утром, а возвращалась она уже затемно. Идти домой по улицам родного поселка, которые давно облюбовала местная шпана (слава лосинских хулиганов дошла даже до Москвы) бывало страшно. В конце концов Нина даже стала снимать комнатку в Москве. Впрочем, спасение от хулиганов пришло неожиданно. 

В 1955 году на предпоследнем курсе «Щуки» Нина снялась в своем первом фильме. Юную дебютантку заметил и пригласил в свою ленту режиссер Михаил Калатозов. Пройдет всего два года и его фильм «Летят журавли» станет триумфатором Каннского фестиваля. А пока он предложил Нине Дорошиной одну из ролей в мелодраме «Первый эшелон». Фильм, в котором Калатозов впервые приблизился к стилистике драмы «Летят журавли», пользовался успехом и у критиков, и у зрителей. 

А у молодой Нины Дорошиной после премьеры появились, возможно, самые необычные, но и самые преданные поклонники — каждый вечер на железнодорожной станции в Лосинке ее встречала компания хулиганов, которая с почетом провожала юную звезду до дома. Бояться их ей больше не приходилось. 

Там же, на съемках «Первого эшелона», она встретила уже известного к тому времени артиста Олега Ефремова — будущего создателя театра «Современник». Это знакомство определило всю ее дальнейшую профессиональную карьеру и во многом судьбу...

От редакции: Некоторые фильмы, как и книги - порой затмевают все предыдущие или последующие работы артиста или писателя. "Любовь и голуби" - далеко не лучший, хотя и яркий фильм в творческой биографии Нины Дорошиной. Тот же "Первый троллейбус", хоть роль Нины в нём и невелика, - несёт удивительные поныне, звучные ноты таланта Дорошиной, которые ничего общего с образом из "Голубей" не имеют. И в "Первом эшелоне" она совсем другая... Надо было, конечно же, узнавать этот талант в театре - но вряд ли современники туда стремились после фильма Меньшова или фильма Калатозова.

Увы, знающие артистов по киноработам, не видели 80% актёрского диапазона - который раскрывается только в театре, причём повторяется актёр редко. Фильмы фотографируют талант в движении, а за ними следом такие фотографии упорно накладываем на лица артистов и мы... Мало кто помнит, что было до и после, но талантливо сыгранный образ этой "деревенской бабы" запомнили все. И не осудишь за это - зрители же. Для всей постсоветской сцены это очередная невосполнимая утрата и точка невозврата, поскольку вместе с МХАТовцами этого поколения уходит вообще то искусство, что возможно было лишь в СССР (с его воспитанием личности, с его многопоколенческим пестованием талантов и мастерства) - следом идут виктюки и серебренниковы, уже пришли и при жизни своей стали скучны и забыты, и это - в другой стране, другие биологические виды и о другом...

Редакция выражает соболезнования не только близким и коллегам, но и всем нам. Нового на большой сцене нет, а которое есть, так лучше б и не было.

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 2
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Дмитрий хоть и Черный,но написал по-русски! Молодец!
Николай Стариков написал 21.04.2018 18:05
Хорошее послесловие как добрая память о любимой русской актрисе!
Мне лично больше всего запомнилась она по фильму "Любовь и голуби".
Она прожила роль простой деревенской бабы не хуже Гурченко.
Насколько она естественна в деревенской простоте,настолько примитивен
Юрский в роли сельского же придурка.
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(без названия)
Завидонов Николдим написал 21.04.2018 17:33
Черный человек в жизни Олежки Даля. Лучше не вникать в дорошинские передряги, спокойнее спать будет.
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