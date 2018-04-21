Лукашенко берёт у Сталина лучшее в борьбе с водкой и самогоном

Александр Лукашенко призвал граждан переходить на европейский вариант потребления вин, а не пить водку «литрами». «Нам надо наш народ больше приучать к нормальным винам. От самогона, от этих крепких напитков (отучать. — iz.ru). Я не против, если люди 70–100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70–100 грамм. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет», –– цитирует его госагентство «БелТА».

Лукашенко отметил, что потребление качественных вин полезно для организма, и напомнил о своем визите в Молдавию, где попробовал «мягкое, хорошее вино».

«Когда их не пустили на российский рынок (молдавские вина. — iz.ru), а Европа им не открыла свой рынок, они оказались в коллапсе. И они вынуждены были напрячься и производить супервина. Высочайшего качества. Они обновили оборудование, у них появились новые технологии. И они предложили прекрасный вариант вин», — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко посетил Молдавию с 18 по 19 апреля. Молдавский лидер Игорь Додон подарил Лукашенко несколько бочек с домашним вином, мед и орехи. Также оба лидера засеяли кукурузой молдавское поле.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный сопоставляет БССР и СССР:

- Будучи недавно в Минске, наблюдал, как выставляли из кафе на вокзале всего-навсего подвыпивших там мужичков - не буянивших, а просто выпивавших чрезмерно. Там, к удивлению наших соотечественников, эдакий круглосуточный бар - прямо на втором этаже вокзала, включая крепкие напитки. Но - и пост парней в чёрной форме и беретках рядом. Как начинает нести излишним перегаром - выставляют. Очень прогрессивный подход, на самом деле. Не умеешь пить, начинает от организма нести "несварением алкоголя" - вон из общественного места. Лукашенко, безусловно, прав. Более того - сколь прав, столь и не нов, потому что в СССР 1950-х годов, по замыслу Сталина и Микояна, именно таким путём, мягким, плавным, и велась борьба с пьянством. Изготовление виноградных и плодово-ягодных вин по сравнению с водкой - росло из года в год (читайте журнал "Советский Союз" за 1952-й), вина выстеняли этот суррогатный алкоголь, и сама культура потребления всё скепчтинее относилась к 40-градусным напиткам. Не случайно знаменитый плакат тех лет гласил не "Вину - бой!", а именно "Пьянству - бой!". Разве что только при крайней погодной необходимости: полярники добавляли немного водки в борщ утренний, которого им хватало на весь день... Да, забыл сказать - в городе, а не на вокзале я вообще ни одного пьяного не видел. Бомжеватых - да, но пьяных - нет.